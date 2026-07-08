ETV Bharat / bharat

یوپی اور بہار سمیت دیگر ریاستوں کے لیے موسلادھار بارش کا الرٹ؛ آج کے موسم کی کیا ہے پیش گوئی؟

آئی ایم ڈی کے سائنسدان اکھل سریواستو نے کہا کہ ملک کے شمالی حصوں میں مانسون کے حالات کافی سازگار ہیں۔

aaj ka mausam weather 8 july 2026 heavy rainfall thunderstorm monsoon imd red alert Urdu News
ہفتہ کو شدید بارش کے دوران ممبئی کے اندھیری میں ایک سڑک کا منظر (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 1:25 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے بدھ (8 جولائی) کو مہاراشٹر اور دہلی کے کچھ حصوں میں مسلسل بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ جنوب مغربی مانسون کا اگلے دو سے تین دنوں میں پورے ملک پر چھا جانے کا امکان ہے۔ گجرات اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں آج بہت بھاری بارش متوقع ہے۔

آئی ایم ڈی کے سائنسدان اکھل سریواستو نے واضح کیا کہ ملک کے شمالی علاقوں میں مانسون کے حالات انتہائی سازگار ہیں۔ مانسون پوری ریاست گجرات میں پھیل چکا ہے اور راجستھان کے کئی حصوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اس سال بارش کی کیفیت الگ ہے۔

بارش سے خسارہ 12 فیصد تک کم، ال نینو کی قیاس آرائیاں

جولائی میں معمول سے زیادہ بارش نے خسارے کو 12 فیصد تک کم کر دیا۔ واضح رہے کہ جولائی اور اگست میں کمزور سے معتدل ال نینو متوقع ہے۔ دریں اثنا، مرکزی حکومت نے سپر ال نینو کی قیاس آرائیوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ضروری نہیں کہ اس سال کے دوران معمول سے کم بارش ہو۔

مانسون کی سرگرمی یا سائیکلونک گردش

خلیج بنگال کے اوپر ایک کم دباؤ کا علاقہ بنتا ہے، شدت سے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے اور اب یہ ایک سائیکلونک گردش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے مشرقی اور وسطی ہندوستان کے ساتھ ساتھ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ بالخصوص کونکن، مدھیہ مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ میں بارش کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ مختلف عوامل بارش میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ مزید برآں، مانسون کی سرگرمی یا دیگر سائیکلونک گردشوں کی تشکیل بارش کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا باعث بنتی ہے۔

چوکس رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ

انہوں نے ذکر کیا کہ مہاراشٹر اور گجرات جیسے علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے۔ آئی ایم ڈی روزانہ موسم کی پیش گوئی اور انتباہات جاری کرتا ہے، جو پیلے، نارنجی اور سرخ جیسے رنگ کے کوڈز کے ذریعے صورتحال کی سنگینی کی نشاندہی کرتا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو چوکس رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہیں درختوں یا کمزور ڈھانچوں کے نیچے پناہ لینے سے گریز کرنا چاہیے، باہر نکلنے سے پہلے ٹریفک کے حالات کو چیک کرنا چاہیے اور آئی ایم ڈی کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔

عالمی سطح پر موسمی حالات کی پیش گوئی

موسمیاتی تبدیلی بھارت میں ضرورت سے زیادہ بارشوں کا سبب بن رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر موسمی حالات کی پیش گوئی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلی شدید بارشوں کی سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں، بھارت میں اکثر شدید بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات رونما ہوئے۔ ملک میں مختصر دورانیے میں تیز شدت والی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، جس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔

ال نینو کے مضبوط ہونے کا اندیشہ

مانسون کے موسم میں ال نینو کے مضبوط ہونے کا اندیشہ ہے اور آئی ایم ڈی نے معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ایک موسمی رجحان جو ال نینو کے اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ انڈین اوشین ڈائپول (IOD) ہے۔ اس کا تعین مغربی بحر ہند (قریب مشرقی افریقہ) اور مشرقی بحر ہند (انڈونیشیا کے قریب) کے درمیان درجۂ حرارت کے فرق سے ہوتا ہے۔ ایک مثبت انڈین اوشین ڈائپول (IOD) — جو مغربی بحر ہند میں گرم پانیوں کی خصوصیت ہے — مضبوط ال نینو کے کچھ اثرات کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، محکمۂ موسمیات نے اس سال کے لیے غیر جانبدار انڈین اوشین ڈائپول (IOD) حالات کی پیش گوئی کی ہے، صرف مانسون کے موسم کے اختتام پر مثبت انڈین اوشین ڈائپول (IOD) کی طرف منتقل ہونے کا امکان ہے۔

شمال مغربی ہندوستان

جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش اور راجستھان میں مختلف اوقات میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہماچل پردیش، مشرقی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں بھی 11 جولائی تک بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔

جموں و کشمیر، اتر پردیش اور راجستھان میں گرج چمک اور گرج چمک کی توقع ہے، جب کہ اتراکھنڈ میں الگ تھلگ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوسکتی ہے۔ آئی ایم ڈی نے پہاڑی علاقوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خاص طور پر شدید بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، فلڈ، سیلاب، مٹی کے تودے اور چٹانیں گرنے سے ہوشیار رہیں۔

وسطی ہندوستان

محکمۂ موسمیات کے مطابق مانسون آنے والے دنوں میں مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں سرگرم رہے گا۔ اس خطے کے لیے وسیع بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ کے کئی اضلاع میں بھاری بارش کا امکان ہے۔ ابتدائی طور پر، مدھیہ پردیش، ودربھ اور چھتیس گڑھ کے الگ تھلگ حصوں میں انتہائی بھاری بارش کا بھی امکان ہے۔ وسطی ہندوستان میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے، جب کہ کچھ علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔

ویسٹ کوسٹ

مہاراشٹر کے کئی اضلاع کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ مغربی ساحل ان خطوں میں رہے گا جہاں موجودہ مانسون سیزن کے دوران سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ محکمۂ موسمیات نے کونکن اور گوا میں بڑے پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے اور آنے والے ہفتوں میں گجرات کے علاقے، مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور سوراشٹرا-کچھ میں مانسون کے فعال رہنے کی توقع ہے۔

شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی

گجرات خطہ، کونکن اور گوا، مدھیہ مہاراشٹرا اور سوراشٹرا-کچھ میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے، گجرات، کونکن اور گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں الگ تھلگ مقامات پر انتہائی بھاری بارش کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، شہری سیلاب اور مقامی سطح پر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔

مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان

پورے ہفتے مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں مانسون کے فعال حالات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اڈیشہ اور سکم میں وسیع بارش کی توقع ہے، کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی بھاری بارش کے الگ تھلگ واقعات ممکن ہیں۔

بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے کچھ حصوں اور جزائر انڈمان اور نکوبار میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ طوفان کا امکان ہے۔ شمال مشرق میں، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں 14 جولائی تک وسیع پیمانے پر بارش متوقع ہے۔

پہاڑی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ

اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ اور دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں کئی دنوں کے دوران بھاری سے بہت بھاری بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ خطے میں مسلسل بارش سے ندیوں اور ندی نالوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر خطرناک پہاڑی اضلاع میں مقامی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا باعث بن سکتا ہے۔

جنوبی ہندوستان

مانسون کی سرگرمی جزیرہ نما ہندوستان کے تمام حصوں میں فعال رہنے کی توقع ہے۔ کیرالہ، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ وسیع بارش کا امکان ہے۔ کیرالہ، مہے اور ساحلی کرناٹک میں بڑے پیمانے پر بارش کی توقع ہے، جب کہ ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما، تلنگانہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمالی اور جنوبی کرناٹک میں کافی حد تک بارش کا امکان ہے۔

گرج چمک کے ساتھ بجلی اور تیز ہواؤں کا امکان

کیرالہ، ماہے، ساحلی کرناٹک اور کرناٹک کے اندرونی حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ساحلی کرناٹک میں بہت بھاری سے انتہائی بھاری بارش کا امکان ہے، جب کہ کرناٹک اور تلنگانہ میں تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔

ضلع وار وارننگ

محکمۂ موسمیات کے مطابق، اتر پردیش کے آگرہ، اٹاوہ اور جالون اضلاع میں آج موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح اتراکھنڈ کے چمپاوت، دہرادون، نینی تال، ٹہری گڑھوال اور ادھم سنگھ نگر اضلاع میں بھی بھاری بارش کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی نے پالگھر (مہاراشٹرا) اور اراولی، دادرا اور نگر حویلی، دمن، نوساری، سابرکانٹھا اور ولساد (گجرات) کے لیے 'ریڈ الرٹ' جاری کیا ہے، جہاں بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔

ملک بھر کے لیے ایڈوائزری جاری

محکمۂ موسمیات نے ماہی گیروں اور ملک بھر کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ آئی ایم ڈی نے ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شمال مغربی، وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال (بشمول اڈیشہ اور مغربی بنگال کے ساحل) میں سمندری حالات بہتر ہونے تک نہ جائیں۔

یہ بھی پڑھیں:

مانسون نے ان ریاستوں میں دی دستک، وہ ریاستیں جہاں اب بھی ہے مانسون کا انتظار! کیا جولائی میں ہوگی بارش؟

زور پکڑ رہا ہے مانسون، ان ریاستوں میں تیز بارش کا محکمۂ موسمیات نے جاری کیا الرٹ جانیے کیسا رہے گا موسم

ممبئی میں بارش سے چال منہدم، چھ لوگوں کی موت، ریڈ الرٹ کے بعد پونے میں آج اسکول کالج بند

آئی ایم ڈی نے کئی ریاستوں میں تیز بارش اور گرج چمک کے لیے الرٹ جاری کیا جانیے آج کا موسم

شمال مغربی ہندوستان میں مانسون کا اثر: ان ریاستوں کے لیے بارش کی پیش گوئی

ان ریاستوں میں مانسون نے پکڑی رفتار، یہاں جانیں آج کا موسم، ممبئی میں بارش

TAGGED:

HEAVY RAIN
AAJ KA MAUSAM
MONSOON RAIN IN INDIA
MONSOON TRIGGERS RAINFALL INDIA
WEATHER REPORT 8 JULY 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.