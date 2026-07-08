یوپی اور بہار سمیت دیگر ریاستوں کے لیے موسلادھار بارش کا الرٹ؛ آج کے موسم کی کیا ہے پیش گوئی؟
آئی ایم ڈی کے سائنسدان اکھل سریواستو نے کہا کہ ملک کے شمالی حصوں میں مانسون کے حالات کافی سازگار ہیں۔
Published : July 8, 2026 at 1:25 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے بدھ (8 جولائی) کو مہاراشٹر اور دہلی کے کچھ حصوں میں مسلسل بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ جنوب مغربی مانسون کا اگلے دو سے تین دنوں میں پورے ملک پر چھا جانے کا امکان ہے۔ گجرات اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں آج بہت بھاری بارش متوقع ہے۔
آئی ایم ڈی کے سائنسدان اکھل سریواستو نے واضح کیا کہ ملک کے شمالی علاقوں میں مانسون کے حالات انتہائی سازگار ہیں۔ مانسون پوری ریاست گجرات میں پھیل چکا ہے اور راجستھان کے کئی حصوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اس سال بارش کی کیفیت الگ ہے۔
#WATCH | Gurugram, Haryana | Traffic snarls on Sohna Road triggered by waterlogging due to a recent spell of rain pic.twitter.com/VnkOKNheBU— ANI (@ANI) July 8, 2026
بارش سے خسارہ 12 فیصد تک کم، ال نینو کی قیاس آرائیاں
جولائی میں معمول سے زیادہ بارش نے خسارے کو 12 فیصد تک کم کر دیا۔ واضح رہے کہ جولائی اور اگست میں کمزور سے معتدل ال نینو متوقع ہے۔ دریں اثنا، مرکزی حکومت نے سپر ال نینو کی قیاس آرائیوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ضروری نہیں کہ اس سال کے دوران معمول سے کم بارش ہو۔
مانسون کی سرگرمی یا سائیکلونک گردش
خلیج بنگال کے اوپر ایک کم دباؤ کا علاقہ بنتا ہے، شدت سے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے اور اب یہ ایک سائیکلونک گردش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے مشرقی اور وسطی ہندوستان کے ساتھ ساتھ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ بالخصوص کونکن، مدھیہ مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ میں بارش کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ مختلف عوامل بارش میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ مزید برآں، مانسون کی سرگرمی یا دیگر سائیکلونک گردشوں کی تشکیل بارش کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا باعث بنتی ہے۔
Latest satellite animation pic.twitter.com/AuvX7ZxGRr— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2026
چوکس رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ
انہوں نے ذکر کیا کہ مہاراشٹر اور گجرات جیسے علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے۔ آئی ایم ڈی روزانہ موسم کی پیش گوئی اور انتباہات جاری کرتا ہے، جو پیلے، نارنجی اور سرخ جیسے رنگ کے کوڈز کے ذریعے صورتحال کی سنگینی کی نشاندہی کرتا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو چوکس رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہیں درختوں یا کمزور ڈھانچوں کے نیچے پناہ لینے سے گریز کرنا چاہیے، باہر نکلنے سے پہلے ٹریفک کے حالات کو چیک کرنا چاہیے اور آئی ایم ڈی کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔
عالمی سطح پر موسمی حالات کی پیش گوئی
موسمیاتی تبدیلی بھارت میں ضرورت سے زیادہ بارشوں کا سبب بن رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر موسمی حالات کی پیش گوئی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلی شدید بارشوں کی سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں، بھارت میں اکثر شدید بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات رونما ہوئے۔ ملک میں مختصر دورانیے میں تیز شدت والی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، جس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2026
Red Warnings: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following districts in:
Gujarat: Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dadra & Nagar Haveli, Daman,… pic.twitter.com/QFWRBYN4vW
ال نینو کے مضبوط ہونے کا اندیشہ
مانسون کے موسم میں ال نینو کے مضبوط ہونے کا اندیشہ ہے اور آئی ایم ڈی نے معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ایک موسمی رجحان جو ال نینو کے اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ انڈین اوشین ڈائپول (IOD) ہے۔ اس کا تعین مغربی بحر ہند (قریب مشرقی افریقہ) اور مشرقی بحر ہند (انڈونیشیا کے قریب) کے درمیان درجۂ حرارت کے فرق سے ہوتا ہے۔ ایک مثبت انڈین اوشین ڈائپول (IOD) — جو مغربی بحر ہند میں گرم پانیوں کی خصوصیت ہے — مضبوط ال نینو کے کچھ اثرات کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، محکمۂ موسمیات نے اس سال کے لیے غیر جانبدار انڈین اوشین ڈائپول (IOD) حالات کی پیش گوئی کی ہے، صرف مانسون کے موسم کے اختتام پر مثبت انڈین اوشین ڈائپول (IOD) کی طرف منتقل ہونے کا امکان ہے۔
07 जुलाई 2026 के लिए मौसम की चेतावनी#SouthwestMonsoon #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #Monsoon2026 #RainAlert #Thunderstorm #FloodWatch #WeatherForecast@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/FFritEPhO4— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 7, 2026
شمال مغربی ہندوستان
جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش اور راجستھان میں مختلف اوقات میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہماچل پردیش، مشرقی اتر پردیش اور مشرقی راجستھان میں بھی 11 جولائی تک بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔
جموں و کشمیر، اتر پردیش اور راجستھان میں گرج چمک اور گرج چمک کی توقع ہے، جب کہ اتراکھنڈ میں الگ تھلگ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوسکتی ہے۔ آئی ایم ڈی نے پہاڑی علاقوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خاص طور پر شدید بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، فلڈ، سیلاب، مٹی کے تودے اور چٹانیں گرنے سے ہوشیار رہیں۔
وسطی ہندوستان
محکمۂ موسمیات کے مطابق مانسون آنے والے دنوں میں مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں سرگرم رہے گا۔ اس خطے کے لیے وسیع بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ کے کئی اضلاع میں بھاری بارش کا امکان ہے۔ ابتدائی طور پر، مدھیہ پردیش، ودربھ اور چھتیس گڑھ کے الگ تھلگ حصوں میں انتہائی بھاری بارش کا بھی امکان ہے۔ وسطی ہندوستان میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے، جب کہ کچھ علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔
ویسٹ کوسٹ
مہاراشٹر کے کئی اضلاع کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ مغربی ساحل ان خطوں میں رہے گا جہاں موجودہ مانسون سیزن کے دوران سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ محکمۂ موسمیات نے کونکن اور گوا میں بڑے پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے اور آنے والے ہفتوں میں گجرات کے علاقے، مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور سوراشٹرا-کچھ میں مانسون کے فعال رہنے کی توقع ہے۔
شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی
گجرات خطہ، کونکن اور گوا، مدھیہ مہاراشٹرا اور سوراشٹرا-کچھ میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے، گجرات، کونکن اور گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں الگ تھلگ مقامات پر انتہائی بھاری بارش کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، شہری سیلاب اور مقامی سطح پر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان
پورے ہفتے مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں مانسون کے فعال حالات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اڈیشہ اور سکم میں وسیع بارش کی توقع ہے، کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی بھاری بارش کے الگ تھلگ واقعات ممکن ہیں۔
بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے کچھ حصوں اور جزائر انڈمان اور نکوبار میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ طوفان کا امکان ہے۔ شمال مشرق میں، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں 14 جولائی تک وسیع پیمانے پر بارش متوقع ہے۔
پہاڑی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ
اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ اور دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں کئی دنوں کے دوران بھاری سے بہت بھاری بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ خطے میں مسلسل بارش سے ندیوں اور ندی نالوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر خطرناک پہاڑی اضلاع میں مقامی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا باعث بن سکتا ہے۔
جنوبی ہندوستان
مانسون کی سرگرمی جزیرہ نما ہندوستان کے تمام حصوں میں فعال رہنے کی توقع ہے۔ کیرالہ، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ وسیع بارش کا امکان ہے۔ کیرالہ، مہے اور ساحلی کرناٹک میں بڑے پیمانے پر بارش کی توقع ہے، جب کہ ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما، تلنگانہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمالی اور جنوبی کرناٹک میں کافی حد تک بارش کا امکان ہے۔
گرج چمک کے ساتھ بجلی اور تیز ہواؤں کا امکان
کیرالہ، ماہے، ساحلی کرناٹک اور کرناٹک کے اندرونی حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ساحلی کرناٹک میں بہت بھاری سے انتہائی بھاری بارش کا امکان ہے، جب کہ کرناٹک اور تلنگانہ میں تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔
ضلع وار وارننگ
محکمۂ موسمیات کے مطابق، اتر پردیش کے آگرہ، اٹاوہ اور جالون اضلاع میں آج موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح اتراکھنڈ کے چمپاوت، دہرادون، نینی تال، ٹہری گڑھوال اور ادھم سنگھ نگر اضلاع میں بھی بھاری بارش کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی نے پالگھر (مہاراشٹرا) اور اراولی، دادرا اور نگر حویلی، دمن، نوساری، سابرکانٹھا اور ولساد (گجرات) کے لیے 'ریڈ الرٹ' جاری کیا ہے، جہاں بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔
ملک بھر کے لیے ایڈوائزری جاری
محکمۂ موسمیات نے ماہی گیروں اور ملک بھر کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ آئی ایم ڈی نے ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شمال مغربی، وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال (بشمول اڈیشہ اور مغربی بنگال کے ساحل) میں سمندری حالات بہتر ہونے تک نہ جائیں۔