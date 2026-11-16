ایک ایسا دور اندیش رہنما جس نے لفظِ تحریر کو ایک طاقتور ہتھیار میں بدل دیا — عوام کے دلوں میں ان کا مقام ہمیشہ برقرار رہے گا!
راموجی کا سفر محض ذاتی کامیابی کی داستان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی جدوجہد کا سفر تھا جس نے خود کو کردار کی ایک زندہ مثال میں ڈھال لیا۔
Published : November 16, 2026 at 3:09 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ (سی ایچ کرن، چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر، راموجی گروپ): "کسی انسان کی زندگی کی قدر و قیمت اس بات سے نہیں ناپی جا سکتی کہ اس نے کتنے سال زندگی گزاری، بلکہ اس کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے دوسروں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی لائی اور دنیا میں کتنی روشنی بکھیری۔" یہ پُراثر الفاظ نیلسن منڈیلا نے والٹر سیسولو کی 90ویں سالگرہ پر کہے تھے۔ آج جب ہم آنجہانی راموجی راؤ کا 90واں یومِ پیدائش منا رہے ہیں، تو یہ جذبات اس موقع کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔
ان کی زندگی کا جائزہ انہی پیمانوں پر پرکھنا مناسب ہے جنہیں منڈیلا عزیز رکھتے تھے۔ عوامی فلاح و بہبود اور تیلگو عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے وقف ان کی زندگی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا سفر محض ذاتی کامیابی کی داستان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی جدوجہد کا سفر تھا جس نے خود کو کردار کی ایک زندہ مثال میں ڈھال لیا، جو آنے والی نسلوں کے لیے مستقل ترغیب کا سرچشمہ ہے۔
ایک کرما یوگی اور بصیرت افروز رہنما
وہ ایک 'کرما یوگی' (عمل کے انسان) تھے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خود انحصاری اور نظم و ضبط کے ذریعے ایک دور افتادہ گاؤں کے متوسط طبقے کے کسان گھرانے میں آنکھ کھولنے والا شخص بھی غیر معمولی کارنامے انجام دے سکتا ہے اور لاتعداد لوگوں کے لیے سہارے کا ستون بن سکتا ہے۔ ایک ایسے بصیرت افروز رہنما کے طور پر جنہوں نے اپنے عزم کا امتحان لینے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے غیر معمولی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا، ایک ایسی جرات مند روح کے طور پر جنہوں نے اپنی عزیز اقدار کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور ایک ایسی عظیم شخصیت کے طور پر جنہوں نے تحریر کو عام آدمی کے لیے ایک طاقتور ہتھیار میں بدل دیا، وہ تیلگو عوام کے دلوں میں ہمیشہ ایک لازوال مقام رکھیں گے۔
صحافت بطور عوامی خدمت اور حق کا ہتھیار
مہاتما گاندھی، جنہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ صحافت کا بنیادی مقصد عوامی خدمت ہے، نے اس پیشے کو عوام کے جذبات کو سمجھنے اور انہیں تحریری زبان دینے کے عمل سے تعبیر کیا تھا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ کسی بھی دباؤ کی پروا کیے بغیر سچ شائع کرنا پریس کا فرض ہے۔
آنجہانی راموجی راؤ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ صحافت اپنا حقیقی مقصد تبھی پاتی ہے جب وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں ایک فیصلہ کن ہتھیار یعنی 'پشوپتاستر' (ایک زبردست اور ناقابلِ تسخیر ہتھیار) بن جائے۔ انہوں نے 'ایناڈو' (Eenadu) کے ذریعے تیلگو عوام کو بالکل ویسی ہی بے پناہ طاقت فراہم کی۔ جب بھی عوامی مفاد کی خاطر طاقتور اور بااثر حلقوں کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔
بے باک اظہارِ رائے اور اصول پسندی
آنجہانی راموجی راؤ کا ماننا تھا کہ آزادیِ صحافت کا مطلب یہ نہیں کہ جو جی میں آئے لکھ دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب بے خوف ہو کر وہ معلومات عوام تک پہنچانے کا حق ہے جنہیں جاننا ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس حق کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایناڈو کے ذریعے 'الفاظ کی ایک فوج' تعینات کی۔ اس عمل میں وہ کبھی متزلزل نہیں ہوئے، چاہے انہیں کتنے ہی طاقتور اقتدار کے مراکز کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا ہو۔
اپنے خلاف ہونے والے بے شمار ذاتی حملوں کے باوجود، انہوں نے کبھی اپنے چہرے کی مسکراہٹ مدھم نہیں ہونے دی۔ جب بھی طرزِ حکمرانی پٹری سے اتری، انہوں نے بلا جھجھک اس سیاسی قیادت سے بھی سوال کیا جس کی وہ کبھی حمایت کر چکے تھے، اور انہوں نے ایسا وقت کے تقاضوں اور تاریخی ضرورت کی بنیاد پر کیا۔ ان کا ذاتی فلسفہ تھا کہ انسان کے پاس عزتِ نفس، ساکھ اور صاف ضمیر سے بڑھ کر کوئی اثاثہ نہیں ہوتا، اور یہی فلسفہ فرائض کی انجام دہی میں ایناڈو کے لیے رہنما اصول ثابت ہوا۔
ادارہ سازی اور کاروباری دور اندیشی
ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک آنجہانی راموجی راؤ نے مکمل طور پر اپنی ذاتی محنت سے میڈیا، مالیاتی خدمات، تفریح، زراعت، فوڈ انڈسٹری اور مہمان نوازی سمیت مختلف شعبوں میں کاروباری ادارے قائم کیے۔ انتھک محنت، غیر متزلزل عزم اور معیار پر توجہ دے کر انہوں نے ان منصوبوں کو ایسے اداروں میں تبدیل کر دیا جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے اداروں میں روح پھونکنے کی ان کی دور اندیشی، جو ان کے اپنے دور کے بعد بھی طویل عرصے تک قائم رہنے کے لیے بنائے گئے تھے، ایک ایسا ہنر ہے جسے نئی نسل کے کاروباری افراد کو ضرور اپنانا چاہیے۔
اقدار کا تسلسل اور آنجہانی راموجی ایکسیلنس ایوارڈز
جیسا کہ بھگود گیتا میں کہا گیا ہے، معاشرہ مثالی شخصیات کے قائم کردہ معیارات کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح، میرے والد نے ایناڈو اور اپنے دیگر اداروں کے انتظام میں جن اقدار کو برقرار رکھا، وہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے ان اقدار کو مزید بلند کرنا ہمارا پختہ عزم ہے۔ ہم کسی بھی دباؤ کے آگے جھکے بغیر اور عوامی مفاد کے تحفظ پر کبھی سمجھوتہ کیے بغیر ایناڈو کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور اسی نظم و ضبط و خدمت کے جذبے کے ساتھ آنجہانی راموجی گروپ کے تمام اداروں کو آگے لے کر چلیں گے۔
آج وجئے واڑہ میں پیش کیے جانے والے 'راموجی ایکسیلنس ایوارڈز' کا مقصد معاشرے کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات کو اعزاز بخشنا اور ان کی متاثر کن میراث کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔
عالمگیر بھائی چارے کا نظریہ اور ہمارا عہد
'مہا اپنشد' (Mahopanishad) اعلان کرتا ہے کہ وسیع اور ہمہ گیر سوچ رکھنے والے افراد کے لیے، جو 'اپنے' اور 'پرائے' میں کوئی فرق نہیں کرتے، پوری دنیا ایک ہی خاندان کی مانند ہے (وسودھیو کٹمبکم)۔ ان کے 90ویں یومِ پیدائش کے موقع پر، ہم آنجہانی راموجی راؤ کو عاجزانہ خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، ایک ایسے انسان کو جس نے سچے دل سے اس عالمگیر نظریے کو اپنایا۔
عوامی اعتماد کو اپنا اولین رہنما اصول بناتے ہوئے ان کے نظریات کو عملی جامہ پہنانا ہماری دلی خواہش ہے۔ ہم عوامی خدمت کے اس راستے پر گامزن رہنے کے لیے پرعزم ہیں جو انہوں نے تراشا، ایک ایسا راستہ جس نے کبھی اخلاقی اقدار پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ یہ پورے 'ایناڈو' خاندان کی جانب سے کیا گیا پختہ عہد ہے۔
یہ مضمون سی ایچ کرن، چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر، راموجی گروپ نے لکھا ہے۔