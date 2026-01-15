آئی پیک دفتر پر کارروائی میں رکاوٹ کا معاملہ: سپریم کورٹ کا نوٹس، ایف آئی آرز پر روک
عدالت نے مغربی بنگال پولیس کی جانب سے ای ڈی افسران کے خلاف درج ایف آئی آرز پر عبوری روک لگا دی۔
By Sumit Saxena
Published : January 15, 2026 at 4:34 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے مغربی بنگال میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی تفتیش اور چھاپے میں مبینہ رکاوٹ کے معاملے کو ’’انتہائی سنگین‘‘ قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ قانون کی حکمرانی اور مرکزی ایجنسیوں کے آزادانہ کام سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
عدالت نے ای ڈی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے مغربی بنگال پولیس کی جانب سے ای ڈی افسران کے خلاف درج ایف آئی آرز پر عبوری روک لگا دی اور ہدایت دی کہ 8 جنوری کو تلاشی والے مقامات اور اطراف کے سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ رکھے جائیں۔ عدالت نے فریقین کو دو ہفتوں میں جواب داخل کرنے کا حکم دیا اور معاملے کی اگلی سماعت 3 فروری 2026 مقرر کی۔
سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ مغربی بنگال میں مرکزی ایجنسیوں کے کام میں بار بار مداخلت کی جا رہی ہے، جس سے فورسز کا حوصلہ پست ہوتا ہے۔ دوسری جانب سینئر وکیل کپل سبل نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل کے دوران آئی پیک کے دفتر پر چھاپہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ معاملے کے بڑے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ کسی ریاست میں قانون شکنی کی روایت نہ بنے۔