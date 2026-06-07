ایک باریک بیں سرپرست، آنجہانی راموجی راؤ گارو کو خراج عقیدت
آنجہانی راموجی راؤ گارو نے اپنے پیچھے نظم و ضبط، محنت، ایمانداری اور لگن سے تراشی ہوئی میراث چھوڑی۔
Published : June 7, 2026 at 4:11 PM IST
راموجی راؤ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے راموجی فلم سٹی اور مارگدرشی کی بنیاد رکھی، جس نے علاقائی میڈیا میں ایک اہم مقام پیدا کیا۔ وہ ایک ایسی دور اندیش شخصیت تھی جنہوں نے فلموں، صحافت اور ادب کے ذریعے تیلگو زبان میں انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک وسیع اور تاریخی ورثہ چھوڑا ہے: نڈر اور غیر جانبدارانہ صحافت کی روایت، پیشہ ور افراد کی ایک انتہائی منظم اور باریکی کام کرنے والی ٹیم، اور راموجی گروپ کے اندر قیادت کا ایک ایسا ڈھانچہ جسے انہوں نے کسی بھی غیر متوقع یا متوقع چیلنج سے نمٹنے کے لیے خود تیار کیا تھا۔
جب میں اس شخص کے لیے یہ خراج عقیدت لکھ رہا ہوں (جو نہ صرف اپنی زندگی کے ہر شعبے میں باریکی سے کام کرتے تھے، بلکہ نظم و ضبط کی ایک قابل تقلید مثال تھے)، تو کی بورڈ پر میری انگلیاں کانپ رہی ہیں۔ میرا دل بھاری ہے اور میری آنکھیں نم ہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ آج اس مضمون کا جائزہ لے رہے ہوتے، تو اسے کتنی باریک بینی سے دیکھتے۔
ان کی قیادت میں کام کرنے کے دوران، ایناڈو (Eenadu) یا ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے لیے لکھے گئے میرے تمام مضامین کو وہ خود منظوری دیتے تھے۔ وہ گرامر کی غلطیوں یا الفاظ کے غلط استعمال کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے، زبان ایک گاڑی کی مانند تھی جو کسی طویل اور کٹھن سفر پر نکلتے وقت کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اکثر دوسروں کو زبان پر عبور حاصل کرنے اور انہیں مقامی سطح کی مہارتیں حاصل کرنے کے لیے ترغیب دیتے تھے۔
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وہ انگریزی کے استعمال میں ہمیشہ ماہر تھے، حالانکہ تیلگو زبان کے تئیں انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ جب وہ ان لوگوں سے بات چیت کرتے تھے جو تیلگو نہیں بولتے تھے، تو وہ یہ یقینی بناتے تھے کہ ان کی زبان آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہو اور ان کے الفاظ بالکل درست ہوں۔ ای ٹی وی بھارت جیسے کثیر لسانی پلیٹ فارم کو لانچ کرنا، جو ماضی کے ای ٹی وی چینلز کی طرح ہی 13 زبانوں میں کام کرتا ہے، ان کے اسی دور اندیش زاویہ نظر کا ثبوت تھا۔
نظم و ضبط ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ وقت کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کسی شخص کی کڑی محنت، ایمانداری اور لگن کی بنیاد پر کسی شخص کی کارکردگی کا احترام کرتے تھے۔ ان کے لیے وقت کسی کے کام کا جائزہ لینے کا بنیادی معیار تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، "وقت اہم ہے اور یہ کبھی آپ کا انتظار نہیں کرتا، اس کا سب سے اچھا استعمال کریں۔"
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ان کا دن تب شروع ہوتا تھا جب زیادہ تر لوگ گہری نیند میں سو رہے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ذریعہ قائم کیے گئے تیلگو روزنامہ 'ایناڈو' کے ساتھ ساتھ انگریزی اخبارات کے اہم حیدرآبادی ایڈیشن کو بہت باریکی سے پڑھتے تھے، اور اپنی ٹیم کے ذریعہ دیگر قومی روزناموں کے پرنٹ آؤٹ لانے کا انتظار کرتے تھے۔
انہیں اصلی آئیڈیاز سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ بذات خود ایک آئیڈیا مین تھے، اور اس بات کا بغور مطالعہ کرتے تھے کہ کس طرح مصنفین اپنے خیالات کو تمام بڑے انگریزی اخبارات کے اوپینین پیج پر الفاظ میں ڈھالتے ہیں۔ انہوں نے نیوز روم کو منظم کرنے کے لیے گروپ کے اندر ایک "نیوز آئیڈیا بینک" (NIB) تیار کیا اور اسے ایک ادارہ جاتی شکل دی۔
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اکثر مجھے ان کا فون تب آتا تھا جب انہیں کوئی دلچسپ صحافتی کام ملتا یا کوئی ایسی کہانی دیکھتے جسے ایک زبردست بصری بیانیہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہو۔ نیوز روم کو کوئی اسٹوری سونپنے سے پہلے، وہ اسے ایک ٹیگ دیتے تھے جسے نیوز روم میں 'ہیو یو کورڈ' (کیا آپ نے اسے کور کیا ہے) کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہماری بات چیت اس پر مرکوز ہوتی تھی کہ صحافیوں نے مخصوص واقعات کو کس طرح بیان کیا ہے۔
ان کے لیے صحافت ایک خدمت تھی نہ کہ محض روزی کمانے کا کوئی پیشہ۔ ان کے بقول، صحافت کا مقصد لوگوں کو ان مسائل کی اطلاع دینا، سکھانا اور آگاہ کرنا ہے جن سے انہیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے میں یقین رکھتے تھے۔ ان کے لیے محنت اور سیکھنے کی خواہش فطری ذہانت سے زیادہ قیمتی تھی۔
وہ اکثر دوسروں کو چیلنجز کا سامنا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جدوجہد کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ ایک کامیاب کاروباری، نڈر صحافی اور ایک عظیم سرپرست تھے۔
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