جامعہ یونیورسٹی میں ایسا سوال پوچھ لیا کہ پروفیسر کو کر دیا گیا معطل، کیا ہے پورا معاملہ جانیں
پیپر میں پوچھے گئے سوال پر تنازعہ بڑھتا دیکھ کر یونیورسٹی نے کمیٹی بنا کر پیپر تیار کرنے والے پروفیسر کو معطل کر دیا۔
Published : December 24, 2025 at 8:47 PM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں سمسٹر امتحان کے سوالیہ پرچہ کو لے کر پیدا ہونے والے تنازعہ کے بعد انتظامیہ نے سخت کارروائی کی ہے۔ سوشل ورک ڈیپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس سمسٹر کا سوالیہ پرچہ پروفیسر وریندر بالاجی شہرے نے تیار کیا تھا اور یونیورسٹی کو اس بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ سوالیہ پرچہ میں اقلیتوں کے خلاف مظالم سے متعلق ایک سوال شامل تھا، جس پر ہنگامہ برپا ہوگیا۔
جامعہ انتظامیہ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی
23 دسمبر کو جاری کردہ ایک حکم میں، جامعہ انتظامیہ نے کہا کہ بی اے میں پڑھائے جانے والے "ہندوستان میں سماجی مسائل" کے سوالیہ پرچے کے حوالے سے کئی اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ یہ کارروائی ان شکایات کی بنیاد پر کی گئی۔ سوشل ورک پروگرام میں، طلباء سے کہا گیا کہ وہ "مناسب مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم پر بات کریں۔" شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے یونیورسٹی حکام نے کہا کہ پروفیسر نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی کی چیف پبلک ریلیشن آفیسر صائمہ سعید نے بتایا کہ پروفیسر کو معطل کر کے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ واقعہ 21 دسمبر کا ہے۔
واضح رہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں سمسٹر امتحان کا سوالیہ پرچہ فیکلٹی پروفیسروں کی ایک ٹیم تیار کرتی ہے۔ سوالیہ پرچہ تیار کرنے کے لیے فیکلٹی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ فیکلٹی کی منظوری کے بعد ہی طلبہ کو سوالیہ پرچہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سوالیہ پرچہ بھی اسی عمل کے ذریعے طلبہ کو پیش کیا گیا۔
یونیورسٹی نے سخت موقف اختیار کیا
اب سوالیہ پرچہ سامنے آنے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کو لے کر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی نے کہا ہے کہ سوالیہ پرچہ تیار کرنے والے پروفیسر کو اس وقت تک معطل کر دیا گیا ہے جب تک کہ انکوائری کمیٹی اپنی تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش نہیں کر دیتی۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ اس نے اس پورے معاملے پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔