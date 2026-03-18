ڈیڑھ سالہ معصوم بچی کی سانس کی نالی میں مونگ پھلی پھنس گئی، پھیپھڑوں سے نکل رہی تھی ہوا، حالت تشویش ناک
بچی کو دہلی کےآکاش اسپتال میں اس وقت تشویشناک حالت میں داخل کرایا گیاجب مونگ پھلی کےٹکڑے نے اس کی سانس کی نالی بند کردی۔
Published : March 18, 2026 at 4:38 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت میں ڈیڑھ سالہ بچی کو ڈاکٹروں نے نئی زندگی دی ہے۔ لڑکی نے کھیلتے ہوئے مونگ پھلی نگل لی تھی۔ مونگ پھلی اس کے سانس کی نلی میں پھنس گئی تھی جس کی وجہ سے ہوا اس کے پھیپھڑوں سے نکل کر آس پاس کے ٹشوز میں پھیل گئی تھی۔ مونگ پھلی کے ٹکڑے نے اس کی ونڈ پائپ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوئی اور اس کے پھیپھڑوں پر دباؤ بڑھ گیا۔
ہسپتال کے پیڈیاٹرک انٹینسیوسٹ ڈاکٹر سمیر پونیا کے مطابق لڑکی کے گھر والے اسے تشویشناک حالت میں آکاش ہسپتال لے کر آئے۔ اسے انتہائی کم آکسیجن کی سطح کے ساتھ ہسپتال لایا گیا تھا۔ ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ ہوا اس کے پھیپھڑوں سے نکل رہی تھی اور آس پاس کے ٹشوز میں پھیل رہی تھی، جس سے اس کے ونڈ پائپ کو شدید نقصان پہنچا۔ لڑکی کو فوری طور پر پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل کرایا گیا اور وینٹی لیٹر پر رکھا گیا۔
لڑکی پھیپھڑوں کی سنگین ایمرجنسی میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر سمیر نے وضاحت کی کہ یہ پھیپھڑوں کی سنگین ایمرجنسی تھی۔ مونگ پھلی کا ٹکڑا ہوا کے راستے کو مکمل طور پر بند کر رہا تھا، تیزی سے آکسیجن کی کمی کو بڑھا رہا تھا اور پھیپھڑوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہسپتال میں سانس اور نیند کی ادویات کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر اکشے نے وضاحت کی کہ مونگ پھلی کے ٹکڑے نے ایئر وے کی اندرونی پرت کو پھاڑ دیا تھا، جس سے سینے میں بڑے پیمانے پر ہوا کا اخراج ہو رہا تھا۔
پہلے سے موجود پھیپھڑوں کے نقصان کو دیکھتے ہوئے، ہٹانے کے طریقہ کار کو انتہائی احتیاط اور درستگی کی ضرورت تھی۔ طریقہ کار کے بعد لڑکی کو کئی دنوں تک وینٹی لیٹر پر رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے اور اسے کسی اعصابی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
آکاش ہسپتال کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر آشیش چودھری نے کہا کہ یہ معاملہ والدین کے لیے ایک وارننگ کا کام کرتا ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کو گری دار میوے اور پاپ کارن جیسی خوراک دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔وہ ایئر ویز میں پھنس سکتے ہیں اور پھیپھڑوں کو شدید چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس معاملے میں ماہرین اطفال، سانس کے ماہرین، ای این ٹی سرجنز، اینستھیزیولوجسٹ اور کریٹیکل کیئر ٹیم کے درمیان بہترین ہم آہنگی نے بچی کی جان بچائی۔