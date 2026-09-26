سی ای سی کے استعفیٰ کے مطالبے کے درمیان، 30 ستمبر کو انڈیا اتحادی جماعتوں کی میٹنگ متوقع
اپوزیشن جماعتیں سی ای سی گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک نئی تحریک پر کام کر رہی ہیں۔
Published : September 26, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 5:19 PM IST
نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے ارد گرد جاری تنازعہ کے درمیان، اپوزیشن ہند اتحاد کی جماعتوں کی 30 ستمبر کو نئی دہلی میں میٹنگ متوقع ہے۔ اس میٹنگ میں الیکشن کمیشن اور ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) سے متعلق خدشات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ایس آئی آر کے عمل کے کچھ پہلوؤں پر الیکشن کمیشن کے اندر اختلافات کی اطلاعات کے بعد، اپوزیشن پارٹیاں سی ای سی گیانیش کمار کی برطرفی کے اپنے مطالبے کو حل کرنے کے لیے مزید اقدامات پر تبادلہ خیال کر سکتی ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق فریقین اس معاملے پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور مشترکہ ردعمل پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
It's Simple https://t.co/nYlUcmEN13— Congress (@INCIndia) September 26, 2026
سی پی آئی (ایم)، سی پی آئی اور سی پی آئی (ایم ایل) سمیت جماعتوں نے گیانیش کمار کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ایس آئی آر کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے، جب کہ کانگریس نے بھی سی ای سی پر اپنا حملہ تیز کردیا ہے۔کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ 29 ستمبر کو ہونے والی ہے تاکہ اس مسئلہ پر اپنی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جاسکے۔ کانگریس نے ہفتہ کو ایکس پر ایک پوسٹ میں گیانیش کمار کو غدار قرار دیتے ہوئے ان سے استعفیٰ طلب کیا۔
ان پیشرفتوں نے مغربی بنگال کے تلخ سیاسی حریفوں ممتا بنرجی کی زیرقیادت ٹی ایم سی اور سی پی آئی (ایم) کو بھی الیکشن کمیشن کے معاملے پرمتحد کر دیا ہے۔سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بیبی نے انڈیا اتحاد اور دیگر اپوزیشن لیڈروں کو خط لکھ کر ان پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلانے کی اپیل کی۔اس کے بعد انہوں نے بنرجی سے بات کی، جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے۔
اپوزیشن جماعتیں چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) کمار کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک نئی تحریک پر کام کر رہی ہیں، جسے قانونی ماہرین کی جانچ پڑتال کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اس نوعیت کی یہ تیسری کوشش ہوگی۔
حزب اختلاف کی طرف سے یہ تازہ ترین فیصلہ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر کئی بار اعتراضات اٹھائے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مختلف آراء ادارہ جاتی بات چیت کا ایک عام حصہ ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ اس کے احکامات مکمل قانونی جواز رکھتے ہیں اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔
اس سے قبل 23 سیاسی جماعتوں اور ایک آزاد رکن پارلیمنٹ نے ایس آئی آر کے عمل اور دیگر انتخابات سے متعلق مسائل پر چیف جسٹس آف انڈیا سے ملاقات کی تھی، جس میں اس معاملے پر اپوزیشن کے وسیع تال میل کو اجاگر کیا گیا تھا۔
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