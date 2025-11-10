ETV Bharat / bharat

دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبرایک پر کار میں زبردست دھماکہ، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی

بتایا جا رہا ہے کہ موقع پر موجود تین گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔

دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبرایک پر کار میں زبردست دھماکہ
دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبرایک پر کار میں زبردست دھماکہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 8:39 PM IST

نئی دہلی: قومی راجدھانی میں لال قلعہ کے نزدیک پیر کی شام کو ایک کار میں زبردست دھماکہ ہوا جس سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور کئی گاڑیوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ زبردست کار دھماکے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکے میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔

دھماکے کے بعد دہلی پولیس نے پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دہلی فائر سروس کے مطابق فائر بریگیڈ کی سات گاڑیاں موقع پر بھیجی گئیں اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔

عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ اس سے کئی میٹر دور کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس کی آواز پرہجوم علاقے کے آس پاس کی عمارتوں میں بھی سنی گئی۔

دہلی فائر سروس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا، "دھماکا لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کھڑی ایک کار میں ہوا۔ اس کی شدت کافی زیادہ تھی۔ کئی لوگوں کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔" ایک اہلکار نے دھماکے میں ایک ہلاکت کی اطلاع دی۔

دھماکے کے مناظر میں جلتی ہوئی کاروں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک عینی شاہد نے کہا کہ میں گوردوارے میں تھا جب میں نے ایک زوردار شور سنا۔ یہ اتنا بلند تھا کہ ہم یہ بھی نہیں جان سکے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "دھماکے سے قریب کھڑی کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔"

دہلی فائر سروس نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ آٹھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پانچ زخمیوں کو لوک نائک اسپتال لایا گیا ہے۔ دھماکے سے جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ دہلی فائر ڈپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق دہلی فائر ٹیم کو لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 پر دھماکہ ہونے کی کال موصول ہوئی۔

اب تک فائربریگیڈ کی سات گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہیں۔ دہلی پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکہ ایک کھڑی کار میں ہوا۔ دیگر اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ رہے ہیں۔ گنجان آباد علاقے میں دھماکہ: لال قلعہ کا علاقہ دہلی کے مصروف ترین اور سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔

