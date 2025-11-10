دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبرایک پر کار میں زبردست دھماکہ، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی
بتایا جا رہا ہے کہ موقع پر موجود تین گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔
Published : November 10, 2025 at 8:03 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:39 PM IST
نئی دہلی: قومی راجدھانی میں لال قلعہ کے نزدیک پیر کی شام کو ایک کار میں زبردست دھماکہ ہوا جس سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور کئی گاڑیوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ زبردست کار دھماکے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکے میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔
#WATCH | Blast near Gate 1 of Red Fort Metro station | A Delhi Police official says, " as of now, i can't tell you anything. investigation is being done." pic.twitter.com/GBGJlZZ18G— ANI (@ANI) November 10, 2025
دھماکے کے بعد دہلی پولیس نے پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ دہلی فائر سروس کے مطابق فائر بریگیڈ کی سات گاڑیاں موقع پر بھیجی گئیں اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | Kishor Prasad, DIG CRPF reaches the spot.— ANI (@ANI) November 10, 2025
He says, " it is too early to say anything. i am just going to the site..." pic.twitter.com/JCpKlWZqu5
عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ اس سے کئی میٹر دور کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس کی آواز پرہجوم علاقے کے آس پاس کی عمارتوں میں بھی سنی گئی۔
دہلی فائر سروس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا، "دھماکا لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کھڑی ایک کار میں ہوا۔ اس کی شدت کافی زیادہ تھی۔ کئی لوگوں کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔" ایک اہلکار نے دھماکے میں ایک ہلاکت کی اطلاع دی۔
#WATCH | Delhi: Car parts seen strewn around due to the force of the blast— ANI (@ANI) November 10, 2025
Multiple casualties have been brought to the LNJP hospital due to the blast near Gate No 1 of Red Fort Metro Station. Several people have been injured in the incident, sources tell ANI pic.twitter.com/UA8KDHqDTN
دھماکے کے مناظر میں جلتی ہوئی کاروں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک عینی شاہد نے کہا کہ میں گوردوارے میں تھا جب میں نے ایک زوردار شور سنا۔ یہ اتنا بلند تھا کہ ہم یہ بھی نہیں جان سکے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "دھماکے سے قریب کھڑی کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔"
#WATCH | Delhi: Fire tenders, ambulances, and senior police officials at the spot after a call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage— ANI (@ANI) November 10, 2025
Multiple casualties… pic.twitter.com/GaWKizw7MN
دہلی فائر سروس نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ آٹھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پانچ زخمیوں کو لوک نائک اسپتال لایا گیا ہے۔ دھماکے سے جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ دہلی فائر ڈپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق دہلی فائر ٹیم کو لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 پر دھماکہ ہونے کی کال موصول ہوئی۔
#WATCH | Delhi: " i never heard such a loud explosion ever in my life. i fell three times due to the explosion. it felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ani https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6— ANI (@ANI) November 10, 2025
اب تک فائربریگیڈ کی سات گاڑیاں جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہیں۔ دہلی پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکہ ایک کھڑی کار میں ہوا۔ دیگر اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ رہے ہیں۔ گنجان آباد علاقے میں دھماکہ: لال قلعہ کا علاقہ دہلی کے مصروف ترین اور سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔
#WATCH | Delhi: " i saw the flames from my house and then came down to see what had happened. there was a loud explosion. i live nearby," said local resident rajdhar pandey pic.twitter.com/mPVLWdxLPP— ANI (@ANI) November 10, 2025