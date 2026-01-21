اب 16 سال کے بچوں کا بھی بنے گا لائسنس، موٹر وہیکل ایکٹ میں بڑی تبدیلیاں متوقع
ڈرائیوروں کو بھاری گاڑیوں کا لائسنس حاصل کرنے میں چار سال لگیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی کیٹیگریز بھی تبدیل ہوں گی۔
مرکزی حکومت موٹر وہیکل ایکٹ میں بڑی تبدیلی کر رہی ہے۔ اس ترمیم سے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مزید مشکل ہو جائے گا۔ لائسنس کے زمرے بدل جائیں گے۔ ہلکی موٹر وہیکل ون اور لائٹ موٹر وہیکل ٹو لائسنس کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس تجربے کی بنیاد پر دیئے جائیں گے۔
کمرشل گاڑی کے زمرے کے لحاظ سے ایک سال کے تجربے کے بعد دوسرا لائسنس جاری کیا جائے گا۔ ڈرائیوروں کو بھاری گاڑیوں کا لائسنس حاصل کرنے میں چار سال لگیں گے۔ ان میں کئی دیگر تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ موٹر وہیکل ایکٹ میں تبدیلیوں سے متعلق تجویز اگلے بجٹ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ منظور ہونے کے بعد، نیا موٹر وہیکل ایکٹ ( ترمیمی) 2025 نافذ ہو جائے گا۔
لائسنس کے قوانین سخت ہوں:
وزیر ٹرانسپورٹ نے حال ہی میں ایک تقریب میں کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا دنیا کے بہت سے ممالک میں سب سے مشکل ہے، لیکن ہندوستان اور خاص طور پر اتر پردیش میں، یہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے سخت قوانین پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب تیاریاں جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں دو پہیہ، تھری وہیلر اور فور وہیلر ڈرائیوروں کو ہیوی وہیکل لائسنس حاصل کرنے میں چار سال لگیں گے۔
قواعد درج ذیل ہیں:
پہلے سال میں، صرف ان ڈرائیوروں کو ایک معیاری تجارتی گاڑی کا لائسنس جاری کیا جائے گا جن کے پاس ایک سال کے لیے معیاری فور وہیلر لائسنس ہے۔ ایک سال کے کمرشل وہیکل لائسنس کی تکمیل پر، درمیانی گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جائے گا۔ بھاری گاڑیوں کا لائسنس اس لائسنس کی مدت ختم ہونے کے بعد ہی جاری کیا جائے گا۔ جن کے پاس پہلے سے درمیانے اور بھاری گاڑیوں کے ڈرائیونگ لائسنس ہیں انہیں نیا لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
16 سال کی عمر کے بچوں کے بھی بنیں گے ڈی ایل:
آٹوموبائل مینوفیکچررز نے 50 سی سی گاڑیاں بنانا بند کر دیں۔ اس کے بعد، 16 سال سے کم عمر کے درخواست دہندگان کو بھی ڈی ایل جاری کیے گئے۔ تاہم، الیکٹرک گاڑیوں کی آمد کے ساتھ، 16 سال سے زیادہ عمر کے نوجوان بھی لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ ان کے لیے لرنر لائسنس نافذ کیا جائے گا۔ نیا موٹر وہیکل ایکٹ 16 سے 18 سال کی عمر کے درخواست دہندگان کو 1500 واٹ تک کی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ڈی ایل حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
60 کی عمر کے لیے پر میڈیکل سرٹیفکیٹ درکار:
اب تک، 40 سال سے زیادہ عمر کے لائسنس ہولڈرز کو اپنے ڈی ایل کی تجدید کرتے وقت میڈیکل سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ضروری تھا۔ تاہم، اب لائسنس کی تجدید 60 تک پہنچنے کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی ہو گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 40 پر نہیں بلکہ 60 تک پہنچنے کے بعد لائسنس کی تجدید پر میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اس سے درخواست گزاروں کی ایک بڑی تعداد کو ریلیف ملے گا۔
ڈرائیور کا لائسنس ٹیسٹ 75 سال بعد ضروری:
ڈرائیونگ ٹیسٹ کے حوالے سے نئے موٹر وہیکل ایکٹ میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پانچ سال کے لیے لائسنس کی تجدید کے بجائے اب صرف ایک سال کے لیے ان کی تجدید کی جائے گی۔ 75 سال کی عمر کو پہنچنے پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لازمی ہوگا۔
