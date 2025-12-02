جائز احتجاج کو دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا، سپریم کورٹ میں عمر خالد کی دلیل
دہلی فسادات کیس میں گرفتار عمر خالد نے دلیل دی کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج جائز تھا نہ کہ دہشت گردانہ کارروائی۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو 2020 دہلی فسادات کیس میں گرفتار کارکن عمر خالد کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عمر خالد نے عدالت کے سامنے دلیل دی کہ شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کے خلاف احتجاج جائز تھا نہ کہ دہشت گردانہ کارروائی۔
عمر کے وکیل کپل سبل نے جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا کی بنچ کو بتایا کہ یہ حکومت کی جانب سے ایک تعزیری عمل ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے مؤکل کو جیل میں رکھا جائے اور یونیورسٹی کے دیگر طلباء کے لیے ایک نظیر بنا دی جائے جس سے وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ سبل نے کہا، "چکا جام پورے ملک میں ہوا ہے، یہاں تک کہ جارج فرنینڈس کے دور میں بھی۔۔۔ریلوے کے آپریشنز میں خلل پڑا تھا۔ یہ چکہ جام سے کہیں زیادہ ہے۔"
سبل نے کہا، "راجستھان میں گجر ایجی ٹیشن کے دوران، مجھے یاد ہے کہ (لوگ) ریلوے کی پٹریوں پر لیٹ گئے تھے۔ ٹرینوں کو چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کسانوں کا احتجاج تھا۔ کوئی یو اے پی اے نہیں تھا۔"
بنچ نے سکھ مخالف فسادات کے بارے میں پوچھا اور سوال کیا کہ کیا یہ چکہ جام تھا؟ سبل نے کہا کہ لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا، انہوں نے مزید کہا، "میں نے جو دیکھا وہ خوفناک تھا۔"
سبل نے پوچھا، "ان بچوں نے کیا کیا؟ یہ ایک جائز احتجاج تھا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی۔" سبل نے کہا، "جب دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، تو آپ جا کر کچھ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ہے۔"
کپل سبل نے عدالت کو عمر خالد کی 17 فروری 2020 کو امراوتی میں کی گئی تقریر دکھائی اور کہا کہ ان کے مؤکل نے تشدد کا جواب امن سے اور نفرت کا جواب محبت سے دینے کی بات کی تھی۔ سبل نے پوچھا، "یہ یو اے پی اے کی خلاف ورزی کیسے ہے؟" سبل نے کہا، "کوئی بھی ان کی تقریر کو کسی بھی لحاظ سے اشتعال انگیز نہیں کہہ سکتا۔"
انہوں نے کہا کہ یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے صحیح یا غلط طور پر بعض مسائل پر احتجاج کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوانی میں وہ بھی احتجاج کیا کرتے تھے۔ سبل نے کہا، "مجھے جیل میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور کس لیے؟ اگر آپ کے خلاف میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو مجھ پر مقدمہ چلائیں یا مجھے مجرم ٹھہرائیں اور مجھے جیل بھیج دیں۔ آپ مجھے جیل میں نہیں رکھ سکتے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے احتجاج کی سزا دوں گا۔"
دہلی فسادات کیس میں گرفتار شرجیل امام نے بھی سپریم کورٹ کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہیں بغیر کسی مقدمے یا سزا کے ایک "خطرناک دانشور دہشت گرد" قرار دیا گیا۔ شرجیل نے سینئر وکیل سدھارتھ دوے کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپنا کیس پیش کیا۔ انہوں نے کہا، "میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، جیسا کہ مدعا علیہان (پولیس) نے دعویٰ کیا ہے۔ میں ملک مخالف نہیں ہوں، جیسا کہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے۔ میں اس ملک کا شہری ہو۔۔۔ مجھے اب تک کسی جرم میں سزا نہیں ہوئی ہے۔"
سدھارتھ دوے نے کہا کہ شرجیل امام کو 28 جنوری 2020 کو فسادات سے قبل ان کی تقاریر کے لیے گرفتار کیا گیا تھا، جو صرف فسادات کے معاملے میں "مجرمانہ سازش" کا جرم نہیں بن سکتا۔ دوے نے دلیل دی کہ ان کے مؤکل پر تقاریر کے لیے مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جن کے اقتباس عدالت میں چلائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر مارچ 2020 میں درج کی گئی تھی، اور ان کا مؤکل ایک ماہ سے زائد عرصے سے حراست میں تھا۔ بلاشبہ یہ فسادات میں شرجیل کی جسمانی موجودگی کی نفی کرتا ہے، کیونکہ وہ حراست میں تھا۔
جسٹس کمار نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی اس دلیل کو قبول کر سکتے ہیں کہ ان تقاریر کو دہشت گردانہ کارروائی نہیں سمجھا جائے گا؟ دوے نے کہا کہ ان تقاریر کو ’’مجرمانہ سازش‘‘ نہیں سمجھا جائے گا۔
کارکن گلفشہ فاطمہ نے بھی سپریم کورٹ میں اپنا کیس پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں "غیر معینہ مدت کے لیے" حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس کے ایک مربوط "حکومت کی تبدیلی کے آپریشن" کے دعوے کا اس کی چارج شیٹ میں ذکر نہیں ہے۔
فاطمہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ ان کی مؤکل تقریباً چھ سال سے جیل میں ہے۔ انہوں نے مقدمے کی سماعت میں تاخیر کو "حیران کن" قرار دیا۔
عمر خالد، شرجیل امام، گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، اور رحمن پر یو اے پی اے اور تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" ہونے کا الزام ہے، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ یہ تشدد شہریت ترمیمی ایکٹ (سی اے اے) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف زبردست مظاہروں کے دوران پھوٹ پڑا تھا۔
