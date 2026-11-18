’خدا کا تحفہ‘: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ اور موسیقی کے سفر پر وائیکوم وجے لکشمی سے خاص گفتگو
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے وجے لکشمی نے کہاکہ انہیں ایوارڈ ملنے کی توقع نہیں تھی، یہ خدا جانب سے تحفہ ہے۔
Published : November 18, 2026 at 6:06 AM IST
وجئے واڑہ (نکھل باپٹ) وائیکوم وجے لکشمی کی کہانی بینائی سے محرومی پر قابو پانے سے کہیں زیادہ ایک ایسی زندگی اور بطور گلوکارہ ایک شاندار کریئر تعمیر کرنے کی داستان ہے جو دوسروں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ کیرالہ کے علاقے وائیکوم سے تعلق رکھنے والی معروف بھارتی پلے بیک سنگر، کرناٹک موسیقار اور ساز نواز وجے لکشمی اپنی منفرد آواز، غیر معمولی موسیقی کی صلاحیت اور یک تار برقی ساز ’گایتری وینا‘ پر عبور کے لیے جانی جاتی ہیں۔
موسیقی سے ان کی محبت زبان کی قید سے آزاد ہے، اور ان کی پُرکشش ادائیگی اور روح پرور آواز سننے والوں کو حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی جو زبان نہیں سمجھتے، مسحور کر دیتی ہے۔ ان کے اس موسیقی کے سفر کے اعتراف میں، جو استقامت، جدت اور فن سے لازوال وابستگی کا آئینہ دار ہے، وجے لکشمی کو پیر کے روز یہاں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں آرٹس اینڈ کلچر (فنون و ثقافت) کے زمرے میں ’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026‘ سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں 2024 کی ملیالم فلم ’اجینتے رندم موشنم‘ کے گانے ’انگو وانا کونیلو‘ کے لیے بہترین خاتون پلے بیک سنگر کا نیشنل فلم ایوارڈ ملنے کے چند ماہ بعد حاصل ہوا ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے 45 سالہ وجے لکشمی نے کہا کہ انہیں یہ ایوارڈ ملنے کی توقع نہیں تھی اور اس کا حصول ’خدا کا تحفہ‘ ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’یہ میرے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے۔ میں اسے پا کر خود کو بہت خوش نصیب اور مسرور محسوس کر رہی ہوں۔‘‘ وجے لکشمی نے خدا، اپنے والدین، اساتذہ (گروؤں) اور راموجی گروپ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھاکہ ’’میں شری راموجی راؤ کی یادوں کے آگے عقیدت سے سر جھکاتی ہوں۔‘‘ اپنے کریئر اور موسیقی سے لگاؤ کو یاد کرتے ہوئے وجے لکشمی نے بتایا کہ انہوں نے ڈیڑھ سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی پہلی اسٹیج پرفارمنس محض 5 سال کی عمر میں دی تھی۔
انہوں نے بتایاکہ ’’میں نے کیرالہ کے وائیکوم میں واقع اودیانا پورم چتھن کُڈی دیوی مندر میں پرفارم کیا تھا۔ اسٹیج پر جانے سے پہلے میں نے عظیم بھارتی کلاسیکی گلوکار کے جے یسوداس کو ’گرو دکشنا‘ (احترام کا روایتی نذرانہ) پیش کی تھی۔‘‘ اس تقریب میں موجود یسوداس نے اس کم سن ہونہار بچی کو تقریباً دو گھنٹے تک پیچیدہ ’توڑی راگ‘ گاتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اسے دعاؤں سے نوازا اور بالکل درست پیش گوئی کی کہ وہ بڑی ہو کر ایک باکمال اور عظیم گلوکارہ بنے گی۔
وجے لکشمی نے 2013 کی ملیالم فلم ’سیلولائیڈ‘ کے گانے ’کاٹے کاٹے‘ کے ذریعے ملیالم فلم انڈسٹری میں بطور پلے بیک سنگر قدم رکھا۔ یہ گانا ان کے کریئر میں ایک بڑا سنگِ میل ثابت ہوا۔ اس کے بعد انہیں ملیالم اور تمل سنیما میں کام کے مواقع ملے اور وہ اپنے منفرد اندازِ گلوکاری کی بدولت بے حد مقبول ہوئیں۔ گلوکاری کے علاوہ وجے لکشمی کو بچپن ہی سے موسیقی کے آلات بجانے میں بھی گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ ’’میرے موسیقی کے سفر کا آغاز کھلونے والی ایک وینا سے ہوا، جو میرے بھائی جیسے دوست ونود کا ایک خاص تحفہ تھا۔ اس نے یہ ساز محض ایک پلاسٹک کی بوتل اور ایک تار کی مدد سے خود بنایا تھا۔ اسی سادہ سے ساز پر میں نے آہستہ آہستہ خود ہی موسیقی کے سات بنیادی سُر سیکھے اور بالآخر فلمی گیتوں اور بھکتی موسیقی تک جا پہنچی۔‘‘ 1997 میں وجے لکشمی نے اسٹیٹ اسکول فیسٹیول میں کلاسیکی موسیقی کا اپنا پہلا انعام جیتا۔ انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح ٹرافی کے ساتھ انہیں ایک ’گایتری تنبورا‘ بھی بطور انعام دیا گیا تھا۔
ان کے والد وی مرلی دھرن نے ایک روایتی تنبورے میں تبدیلی کر کے اسے یک تار برقی ساز کی شکل دی تاکہ وہ اسے آسانی سے بجا سکیں۔ بعد ازاں معروف وائلن نواز کُناکوڈی ویدیا ناتھن نے اس ساز کو ’گایتری وینا‘ کا نام دیا۔ وجے لکشمی نے کہاکہ ’’بعد میں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے خاص طور پر میرے لیے ایک الیکٹرانک وینا تیار کی۔ میرے والد کے بنائے ہوئے اسی ساز پر میں نے بالآخر 2017 میں مسلسل ساڑھے چھ گھنٹے تک ساز بجا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔‘‘
وجے لکشمی نے برسوں کی انتھک ریاضت کے ذریعے گایتری وینا پر مکمل مہارت حاصل کی اور اس پر ہر طرح کی موسیقی پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ انہوں نے گایتری وینا پر کرناٹک، بھارتی، بھکتی، نیم کلاسیکی اور فلمی گیتوں سمیت مختلف اصنافِ موسیقی پیش کیں۔ اتنے وسیع تر موسیقی کے ذخیرے کے لیے ایک انتہائی غیر معمولی یک تار ساز کو استعمال کرنے کی ان کی صلاحیت ان کے نمایاں ترین فنی کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔
وجے لکشمی نے کہا کہ نیشنل ایوارڈ جیتنا ان کے کریئر کے سب سے اہم سنگِ میلوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’یہ میری زندگی کا ایک نہایت اہم لمحہ تھا۔ میں اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی جب عزت مآب صدر دروپدی مرمو نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا۔‘‘ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں نیشنل ایوارڈ ملنے کی توقع تھی، تو ممتاز گلوکارہ نے کہا کہ انہیں اس کی امید تھی کیونکہ ان کے والدین، موسیقار دھیبو نینن تھامس اور ہدایت کار جیتھن لال سمیت سبھی نے ان کی گلوکاری کو خوب سراہا تھا۔
نئے ابھرتے ہوئے گلوکاروں اور موسیقی و گلوکاری کو بطور کریئر اپنانے کے خواہش مند افراد کے لیے ان کے مشورے کے بارے میں پوچھے جانے پر وجے لکشمی نے کہاکہ ’’موسیقی محض وقت گزاری یا کوئی سرسری مشغلہ نہیں ہے؛ یہ ایک گہری روحانی ریاضت یعنی ’اُپاسنا‘ ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ فن خدا کی جانب سے ایک ’خدا کا تحفہ‘ ہے اور چاہے آپ کا منتخب کردہ راستہ گلوکاری ہو، ساز نوازی ہو، مصوری ہو یا رقص، تخلیقی اظہار کی ہر صورت ایک مقدس نعمت ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کوئی بھی راموجی راؤ کی ملک کے لئے ان کے تعاون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امیت شاہ کا راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026 میں بیان
ان کے نزدیک موسیقی ایک ایسی ’اُپاسنا‘ ہے جو ’’آخری دم تک آپ کے ساتھ رہتی ہے‘‘۔ انہوں نے مزید کہاکہ ’’موسیقی محض ایک عام پیشہ ورانہ انتخاب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر آپ اسے صرف ایک ملازمت سمجھیں گے تو اس کی حقیقی صلاحیت کو محدود کر دیں گے۔ اس کے بجائے اسے ’نِشکام بھکتی‘ یعنی مکمل بے لوث عقیدت و لگن کے جذبے کے ساتھ اپنائیں۔‘‘