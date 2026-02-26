امریکی تجارتی معاہدہ بھارتی کسانوں کے لیے 'ڈیتھ وارنٹ'، راہول گاندھی کا مودی حکومت پر طنز
راہول گاندھی نے نئے امریکی تجارتی معاہدے کےاثرات کا موازنہ ملک کی جڑوں کو تباہ کرنے کے لیے جے سی بی کے استعمال سے کیا۔
Published : February 26, 2026 at 4:59 PM IST
کنور (کیرالہ): لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر سخت طنز کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کی موجودہ پالیسیاں منظم طریقے سے ملک کی زراعت کی بنیاد کو تباہ کر رہی ہیں۔
کیرالہ کے پیراوور، کنور میں کسانوں کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے امریکہ کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کو ہندوستانی کسانوں کے لیے ’’ڈیتھ وارنٹ‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر مشین پر مبنی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ریاستہائے متحدہ میں اگائی جانے والی زرعی مصنوعات کے لئے ہندوستانی بازار کھولنے کے فیصلے پر تنقید کی۔ کانگریس لیڈر نے اسے ’’مجرمانہ فعل‘‘ قرار دیا۔
امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات کرتے ہوئے راہول گاندھی نے مزید کہا کہ کسی اور بھارتی وزیر اعظم نے ایسا معاہدہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ اس معاہدے پر چار ماہ کی تاخیر ہوئی تھی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ طور پر بھارتی قیادت کو دھمکیاں دینے کے بعد دستخط کیے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اقتدار میں رہنے والے کسانوں کے مفادات کو اپنی حفاظت کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے نئے معاہدے کے اثرات کا موازنہ ملک کی جڑوں کو تباہ کرنے کے لیے جے سی بی کے استعمال سے کیا۔
راہول گاندھی نے اپنی تقریر میں پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کوموشن آف تھینکس پر بحث کے دوران جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی تقریر میں خلل پڑا کیونکہ حکومت کو خدشہ تھا کہ وہ "ایپسٹین سیکرٹ فائلز" کو ظاہر کر دے گا، جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 3.5 ملین دستاویزات موجود ہیں۔
LIVE: Karshaka Sangamam - Farmers Convention | Peravoor, Keralam https://t.co/6rn6125FcD— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 26, 2026
راہول گاندھی نے کہا کہ وہ انتظامیہ اور بڑے کاروباریوں کے درمیان گٹھ جوڑ کے سلسلے میں وزیر اعظم کے ساتھ بہت سنگین معاملات پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گوتم اڈانی صرف ایک صنعتکار نہیں ہیں، بلکہ بی جے پی اور وزیر اعظم دونوں کے لیے فنڈنگ کا ایک بڑا ذریعہ ہیں، جس سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جہاں ارب پتی مبینہ طور پر وزیر اعظم کو حساس دستاویزات کے انکشاف سے دھمکی دے سکتے ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کو صحیح معنوں میں ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے، کسانوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور مناسب کم از کم امدادی قیمت (ایم ایس پی) حاصل کرنا چاہیے۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اپنے کیرالہ کے دورے پر صبح 11 بجے کے قریب متانور ہوائی اڈے پر پہنچے۔ اس دورے میں وایناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ متاثرین کے لیے کانگریس پارٹی کی طرف سے بنائے گئے مکانات کا سنگ بنیاد رکھنا بھی شامل تھا۔
ہوائی اڈے سے، وہ پیروور کے سینٹ جوزف ہائیر سیکنڈری اسکول کے جمی جارج اسٹیڈیم کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہوئے اور پھر تھنڈیئل پیرش ہال میں خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے پیراوور حلقے کے کسانوں کی شکایات سنیں جو جنگلی جانوروں کے حملوں سے شدید متاثر ہیں۔
یہ بتاتے ہوئے کہ اس علاقے میں کوٹیور اور ارلام وائلڈ لائف سینکچوریز شامل ہیں، گاندھی نے کہا کہ فصلوں کی تباہی اور جنگلی جانوروں سے جان کو خطرہ روز مرہ کا واقعہ بن گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اومن چانڈی کی یو ڈی ایف حکومت کے دوران بنائی گئی ہاتھی دیواریں اور برقی باڑ اب کارآمد نہیں ہیں، کیونکہ جنگلی جانور انسانی بستیوں میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔
ربڑ، کاجو، اور ناریل کے کسانوں کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے، بشمول اریٹی میونسپلٹی، ارلام، اور کوٹیور، نے انسانی جانوروں کے تنازعہ کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کانگریس قائدین کو یاد دلایا کہ اگر کیرالہ میں یو ڈی ایف کی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو کسانوں کی شکایات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہئے۔ بحث میں ارلام کو تتلی کی پناہ گاہ کے طور پر بٹر فلائی سنچری حالیہ اعلان اور اس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کو درپیش مشکلات پر بھی بات ہوئی۔ اپنے وعدے کو دہراتے ہوئے راہول گاندھی نے اپنے دورے کے اختتام سے قبل کسان برادری کی جاری جدوجہد کے لیے کانگریس پارٹی کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا۔