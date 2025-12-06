پریکشا پہ چرچا 2026: وزیر اعظم نریندر مودی کا سالانہ پروگرام جنوری میں، رجسٹریشن 11 جنوری تک
رجسٹریشن 11 جنوری 2026 تک کھلی ہے۔ اس سیشن میں طلباء، والدین اور اساتذہ شامل ہیں جو امتحان کے دباؤ پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔
Published : December 6, 2025 at 7:48 PM IST
نئی دہلی: وزارتِ تعلیم کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبول عوامی پروگرام ’’پریکشا پہ چرچا‘‘ کا نواں ایڈیشن جنوری 2026 میں منعقد کیا جائے گا، جس کے لیے رجسٹریشن 11 جنوری تک کھلے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت نے MyGov پورٹل پر آزمائشی مقابلے اور آن لائن سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے جن میں ملک اور بیرونِ ملک سے طلبہ، اساتذہ اور والدین حصہ لے سکتے ہیں۔
وزارت کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ’’پریکشا پہ چرچا دوبارہ نئی توانائی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ میں امتحانی دباؤ کم کرنا، خود اعتمادی بڑھانا اور امتحان کو زندگی کے ایک تہوار کی طرح دیکھنے کی ترغیب دینا ہے۔‘‘ اس مرتبہ بھی حصہ لینے والے شرکاء کا انتخاب آن لائن مقابلے کے ذریعے ہوگا، جس میں 6ویں سے 12ویں جماعت تک کے طلبہ، اساتذہ اور والدین سے ملٹی پل چوائس سوالات کے ذریعے ان کی دلچسپی اور رجحان کا جائزہ لیا جائے گا۔
MyGov پورٹل پر مقابلے کی مدت **یکم دسمبر 2025 سے 11 جنوری 2026 تک** رکھی گئی ہے۔ پہلے کے ایڈیشنز کی کامیابی نے اس پروگرام کو عالمی سطح پر نمایاں کیا ہے۔ آٹھواں ایڈیشن 10 فروری 2025 کو دہلی کے سندر نرسری میں نئی طرز کے کھلے ماحول میں منعقد ہوا، جہاں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے 36 طلبہ نے وزیر اعظم سے براہ راست گفتگو کی۔ اس مکالمے میں سرکاری اسکولوں، دہلی کے اسکولوں، آرمڈ فورسز اسکولوں، نوودیا ودیالیہ، ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول اور سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے طلبہ شامل تھے۔
آٹھویں ایڈیشن میں پہلی بار سات خصوصی اقساط بھی ٹیلی کاسٹ کی گئیں جن میں کھیل، نظم و ضبط، ذہنی صحت، غذائیت، ٹیکنالوجی، مالیاتی آگاہی، تخلیقی صلاحیت اور مثبت سوچ جیسے موضوعات پر مشہور ماہرین نے رہنمائی فراہم کی۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ 2025 میں اس پروگرام نے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، جس میں 245 ممالک کے طلبہ، 153 ممالک کے اساتذہ اور 149 ممالک کے والدین نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔
پروگرام کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2018 کی پہلی ایڈیشن میں صرف 22 ہزار درخواستیں موصول ہوئیں، جب کہ 2025 میں رجسٹریشن 3.56 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اس کے علاوہ ’جن آندولن‘ سرگرمیوں میں 1.55 کروڑ افراد نے شرکت کی، یوں مجموعی حصہ داری تقریباً 5 کروڑ رہی۔ وزارتِ تعلیم نے کہا ہے کہ پریکشا پہ چرچا 2026 طلبہ کے اعتماد میں اضافہ کرے گا، انہیں امتحان کے دباؤ سے نمٹنے میں مدد دے گا اور والدین و اساتذہ کے لیے بھی نئی رہنما خطوط فراہم کرے گا۔