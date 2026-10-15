ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا آج 95واں یوم پیدائش، میزائل مین کے کارناموں پر ایک نظر!

ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا آج 95واں یوم پیدائش، میزائل مین کے کارناموں پر ایک نظر!
میزائل مین کے نام سے مشہور بھارت کے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا آج یوم پیدائش ہے۔ ان کی خدمات
Published : October 15, 2026 at 1:03 PM IST
حیدرآباد: ملک کے سابق صدر اور پوری دنیا میں میزائل مین کے نام سے مشہور ممتاز سائنسداں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی آج 95ویں سالگرہ ہے۔ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں اور خدمات ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتی رہیں گی۔
سابق صدر نیوکلیئر سائنس دان، مصنف، شاعر اور ماہر تعلیم تھے، جنہوں نے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 83 سال کی عمر میں 2015 اپنی موت تک ملک کی خدمت کی۔ کلام صاحب کو جوہری سائنس میں ان کی شراکت کے لیے بھارت رتن سے نوازا گیا ہے۔ وہ ایک نامور سائنسدان، ایک دور اندیشی سیاستدان ساتھ ہی ایک عظیم انسان تھے۔'
سابق صدر عبدالکلام صاحب کی زندگی پر ایک نظر
عبدالکلام آئی ایم ایم شیلانگ میں خطاب کر رہے تھے کہ انھیں دل کا شدید دورہ پڑا۔ آناً فاناً انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے اور زندگی کی 83 بہاریں دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ اے پی جے عبدالکلام کا پورا نام ابوالفاخر زین العابدین عبدالکلام تھا۔ ان کی پیدائش 15 اکتوبر سنہ 1931 کو ریاست تمل ناڈو کے رامیشورم میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک ماہی گیر تھے۔
اخبار تقسیم کیا کرتے تھے اے پی جے عبدالکلام
ڈاکٹر عبدالکلام کا تعلق تمل ناڈو کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد ماہی گیروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن عبدالکلام کی زندگی پر ان کے والد کے گہرے اثرات ہیں۔ ان کے دیے ہوئے عملی زندگی کے سبق عبد الکلام کے بہت کام آئے۔ بچپن میں ڈاکٹر عبدالکلام کے گھر کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران بھی عبد الکلام اپنے علاقے میں اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔
بھارت کے پہلے سیٹلائٹ سیارچے کی لانچنگ میں ڈاکٹر کلام کی خدمات
انہوں نے مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کیا اور اس کے بعد اس کرافٹ منصوبے پر کام کرنے والے دفاعی تحقیقاتی ادارے کو جوائن کیا جہاں بھارت کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس سیارچے کی لانچنگ میں ڈاکٹر عبد الکلام کی خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز کی لانچنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
کلاس میں پوچھا کہ چڑیا کیسے اڑتی ہے؟
عبدالکلام 'ایرو اسپیس ٹیکنالوجی' میں آنے کی وجہ اپنے پانچویں درجے کے استاذ سبرامنیم ایئر کو ایک اچھے اساتذہ کا درجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انھوں نے کلاس میں پوچھا کہ چڑیا کیسے اڑتی ہے؟ کلاس کے کسی طالب علم نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اگلے روز سارے بچوں کو سمندر کے کنارے لے گئے۔ وہاں پرندے اڑ رہے تھے۔ کچھ سمندر کے کنارے اڑ رہے تھے تو کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں انھوں نے ہمیں پرندوں کے اڑنے کی وجہ بالتفصیل بتائی اور ساتھ ہی پرندوں کے جسم کے ساخت بھی سمجھائی۔
مدراس انجینئرنگ کالج سے ایرو ناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم
ڈاکٹر عبدلکلام کہتے تھے کہ 'ان کے ذریعے بتائی گئی ساری باتیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ سمندر کے ساحل پر کھڑے ہیں اور اس واقعے نے مجھے زندگی کا ہدف متعین کرنے میں مدد کی۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ پرواز کے حوالے سے ہی اپنا کریئر بناؤں گا۔ میں نے بعد میں فزکس کی پڑھائی کی اور مدراس انجینئرنگ کالج سے ایرو ناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔'
عبدالکلام نے سنہ 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا
ڈاکٹر عبدالکلام نے سنہ 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا تھا، جس کے باعث انھیں 'میزائل مین' کے نام سے پوری دنیا میں شہرت ملی۔ سنہ 1992 سے 1999 تک عبدالکلام وزارت دفاع کے دفاعی صلاح کار کے طور پر کام کرتے رہے۔ اسی دوران اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں پوکھرن میں نیو کلیائی تجربے کیے اور بھارت نیوکلیائی اسلحہ بنانے والے ملک میں شامل ہوگیا۔ مرحوم عبدالکلام بھارتی حکومت کے سائنسی صلاح کار بھی رہے۔
'اینٹی گریڈ گائیڈیڈ' میزائل ڈیویلپمنٹ پروگرام
سنہ 1982 میں ڈاکٹر عبدالکلام کو ڈی آر ڈی ایل (ڈیفنس ریسرچ ڈیویلپمنٹ لیبارٹری) کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ اس دوران انا یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا تھا۔ انہوں نے اس وقت کے وزرات دفاع کے سائنسی صلاح کار ڈاکٹر وی ایس اروناچمل کے ساتھ مل کر 'اینٹی گریڈ گائیڈیڈ' میزائل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا خاکہ تیار کیا اور ملکی میزائلوں کی ترقی کے لیے کلام کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔
ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے سرفراز
عبدالکلام کو بھارتی حکومت کی جانب سے سنہ 1981 میں آئی اے ایس کے ضمن میں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا، جب کہ سنہ 1997 میں انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ سنہ 2002 میں 18 جولائی کو عبد الکلام کو 90 فیصد اکثریت سے بھارت کا صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے 25 جولائی کو اپنا عہدہ سنبھالا۔
ڈاکٹر عبدالکلام کے صدر منتخب ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا، ووٹنگ محض ایک رسمی کارروائی تھی اور وہ ملک کے تیسرے مسلمان صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہیں مرکزی اور ریاستی انتخابی حلقوں کے تقریباً پانچ ہزار اراکین نے منتخب کیا تھا۔
بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی، بائیں بازو کی جماعتوں کی مخالفت
صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے ان کی نامزدگی اس وقت کی حکمراں جماعت این ڈی اے (قومی جمہوری اتحاد) کی حکومت نے کیا تھا جسے انڈین نیشنل کانگریس کی بھی حمایت حاصل تھی۔ صدر کے عہدے کے لیے نامزدگی پر ان کی مخالفت کرنے والوں میں اس وقت سب سے اہم جماعت بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی اور دیگر بائیں بازو کی ساتھی جماعتیں تھیں۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے اپنی جانب سے 87 سالہ لکشمی سہگل کا اندراج کیا تھا جو سبھاش چندر بوس کے ساتھ آزاد ہند فوج اور دوسری جنگ عظیم میں اپنی شراکت کے لیے معروف ہیں۔ سابق صدر جمہوریہ اور میزائل مین عبدالکلام نے اپنی ادبی و تصنیفی کاوشوں کو چار بہترین کتابوں میں پیش کیا ہے جو مندر جہ ذیل ہیں۔
پرواز (ونگس آف فائر کا اردو ترجمہ)
انڈیا 2020، اے وژن فار دی نیو ملینیم
مائی جرنی
اگنیٹیڈ مائنڈز، اَن ليشگ دا پاور ود ان انڈیا
عبدالکلام بھارت کے ایک ایسے سائنس داں تھے، جنہیں 30 یونیورسٹیوں اور اداروں سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں ملیں۔
سابق صدر اے پی جے عبد الکلام کے کارناموں پر ایک نظر
کلام نے اپنے کرئیر کا آغاز ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن (ڈی آر ڈی او) میں ایک سائنسدان کے طور پر کیا، 1969 میں اسرو جانے سے قبل انہوں نے ایک ہوور کرافٹ ڈیزائن کیا۔ انہوں نے 1980 میں بھارت کے پہلے سیٹلائٹ لانچ میں اہم کردار ادا کیا اور بیلسٹک میزائلوں کے منصوبے حاصل کیے۔ کلام نے اندرا گاندھی کو ایرو اسپیس پروجیکٹس جیسے پروجیکٹ ڈیول اور پروجیکٹ ویلینٹ کے لیے خفیہ فنڈنگ فراہم کرنے پر آمادہ کیا، ملک کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئے۔
اسرو کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر، انہوں نے بھارت کی پہلی سیٹلائٹ لانچ وہیکل، SLV III کے کامیاب لانچ کی نگرانی کی۔ انہوں نے تھوبا استوائی راکٹ لانچنگ اسٹیشن کے قیام میں بھی مدد کی اور SLV پروگرام کی بنیاد پر اگنی اور پرتھوی جیسے دیسی گائیڈڈ میزائل تیار کیے۔ کلام نے PSLV اور GSLV جیسی سیٹلائٹ لانچ پیڈ کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے انہیں 'میزائل مین آف انڈیا' کا خطاب دیا گیا۔
وزیر دفاع کے سائنسی مشیر کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد، کلام 1998 میں بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کی قیادت کرتے ہوئے پرنسپل سائنسی مشیر بن گئے اور ٹیکنالوجی وژن 2020 کی تجویز پیش کی۔ ان کے وژن کا مقصد بھارت کو جدید ٹیکنالوجی، بہتر صحت کی دیکھ بھال اور سب کے لیے تعلیم کے ذریعے ترقی یافتہ ملک بنانا تھا۔ وہ اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے قومی ہیرو کے طور پر ابھرے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو بھارت کا صدر منتخب کیا گیا۔ 25 جولائی 2002 سے 25 جولائی 2007 تک ان کی مدت صدارت میں انہوں نے عوام کے دلوں پر حکومت کی اور انہیں ’پیپیپلز پریذیڈنٹ‘ کا خطاب ملا۔
نوٹ: یہ مضمون سب سے پہلے 15 اکتوبر 2022 کو شائع ہوا تھا۔ موقعے کی مناسبت سے ترمیم کے ساتھ اسے دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔