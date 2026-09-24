گریٹر نوئیڈا میں ڈبل ڈیکر بس میں بھیانک آگ لگنے سے خاتون سمیت 9 افراد ہلاک
رپورٹ کے مطابق بس میں 35 مسافر سوار تھے۔ یمنا ایکسپریس وے پر اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔
Published : September 24, 2026 at 9:34 AM IST
نئی دہلی/نوئیڈا: حکام نے جمعرات کے روز بتایا کہ اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا میں یمنا ایکسپریس وے پر ایک ڈبل ڈیکر سلیپر بس میں آگ لگنے سے ایک خاتون سمیت کم از کم نو افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے اور کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے۔
حکام کے مطابق، یہ بس یمنا ایکسپریس وے کے راستے نوئیڈا سے مہوبہ کی طرف جا رہی تھی۔ اسی دوران جیور تھانے کی حدود میں اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے نے مسافروں میں خوف و ہراس پھیلا دیا، جس کے بعد کئی مسافروں نے خود کو بچانے کے لیے شیشے توڑ باہر چھلانگ لگا دی۔
#WATCH ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश | यमुना एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लग गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/gwohndt6sg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2026
رپورٹ کے مطابق واقعے کے وقت بس میں 30 سے زائد مسافر سوار تھے۔ حکام نے بتایا کہ ایک خاتون سمیت نو مسافر اندر ہی پھنس گئے اور انہیں بچایا نہیں جا سکا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم اور جیور تھانے کے اہلکار موقعے پر پہنچ گئے اور امدادی و بچاؤ کارروائیاں شروع کر دیں۔ مسافروں کو بس سے نکالا گیا اور اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔
چیف فائر آفیسر کے مطابق، آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ حادثے سے متعلق مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ فی الوقت تحقیقات جاری ہیں اور آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔
حادثے پر سی ایم یوگی کا اظہار افسوس
यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक बस में दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 24, 2026
मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے کا نوٹس لیا۔ جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لواحقین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو حادثے میں زخمی ہونے والوں کے مناسب علاج و معالجہ کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔
بچ جانے والوں نے بیان کیا ہولناک منظر
ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بس پر بڑی مقدار میں سامان لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیلی۔ ان خوفناک لمحات کو یاد کرتے ہوئے، ایک خاتون مسافر نے بتایا کہ انہوں نے صرف اپنا فون پکڑا جب کہ اپنا تمام سامان جلتی ہوئی بس میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ "...میں سو رہی تھی جب کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں جاگی تو وہاں پہلے ہی بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ میں نے اپنا کوئی سامان نہیں اٹھایا؛ یہاں تک کہ اپنے جوتے بھی نہیں پہنے۔ میں نے بس اپنا فون پکڑا اور باہر نکل آئی۔ وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ مجھے بھی دھکے لگے، اور آخر کار کسی نے مجھے باہر کھینچ لیا۔ مجھے اس کے بعد کچھ اور یاد نہیں ہے۔"
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انہوں نے مزید بتایا کہ "بس مکمل طور پر دھوئیں سے بھر چکی تھی؛ افراتفری کا عالم تھا، اور باہر نکلنا بے حد مشکل تھا... کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا؛ لوگ اندر دم گھٹنے کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ بہت کم لوگ باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے، صرف وہی جو دھکم مکی کے دوران اپنا راستہ بنانے میں کامیاب رہے۔ کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں... میرے پیچھے کافی لوگ تھے جو شاید باہر نہیں نکل سکے، کیونکہ میں خود بھی کافی دیر سے باہر نکل پائی تھی..."
ایک اور مسافر نے بتایا کہ "...میرے سو جانے کے بعد، کسی نے مجھے یہ کہتے ہوئے جگایا کہ بس میں آگ لگ گئی ہے، اور ہم سب باہر نکلنے کے لیے دوڑ پڑے۔ وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا؛ ہر طرف بہت زیادہ دھواں تھا۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی... ہم کسی نہ کسی طرح انتہائی خوف اور افراتفری کے عالم میں باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔"