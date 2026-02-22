نئی دہلی اعلامیہ: 89 ممالک کا انسانی مرکزیت پر مبنی اے آئی وژن کی توثیق
اعلامیہ میں بین الاقوامی تعاون، قومی خودمختاری کے احترام اور قابلِ اعتماد فریم ورک کے تحت اے آئی کی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔
نئی دہلی : اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 ہفتہ کے روز "نئی دہلی اعلامیہ برائے اے آئی امپیکٹ" کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس اعلامیے کی 89 ممالک، جن میں امریکہ، برطانیہ، چین اور فرانس سمیت کئی بین الاقوامی تنظیمیں شامل ہیں، نے توثیق کی۔ اعلامیہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کو اقتصادی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بروئے کار لانے کے وسیع اتفاقِ رائے کی عکاسی کرتا ہے۔
اعلامیہ کی رہنمائی اصول "سروجن ہتائے، سروجن سکھائے" (سب کی فلاح، سب کی خوشی) پر مبنی ہے، جس کے مطابق اے آئی کے فوائد پوری انسانیت میں منصفانہ طور پر تقسیم ہونے چاہئیں۔
اعلامیہ کو عالمی اے آئی تعاون کے لیے سات کلیدی ستونوں کے گرد ترتیب دیا گیا ہے:
1. اے آئی وسائل کی جمہوریت
2. اقتصادی ترقی اور سماجی بھلائی
3. محفوظ اور قابلِ اعتماد اے آئی
4. سائنس کے لیے اے آئی
5. سماجی بااختیاری کے لیے رسائی
6. انسانی وسائل کی ترقی
7. مضبوط، مؤثر اور اختراعی اے آئی نظام
اعلامیہ میں بین الاقوامی تعاون اور کثیر فریقی شراکت داری کو فروغ دینے، قومی خودمختاری کے احترام اور قابلِ اعتماد و شفاف فریم ورک کے تحت اے آئی کی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ دنیا نے وزیر اعظم کے انسانی مرکزیت پر مبنی اے آئی وژن کی توثیق کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اعلامیہ مصنوعی ذہانت کو جامع، محفوظ اور پائیدار ترقی کے لیے استعمال کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
اعلامیہ میں "وسودھیوا کٹمبکم" (دنیا ایک خاندان ہے) کے اصول کو اجاگر کرتے ہوئے ڈیجیٹل ڈھانچے کو مضبوط بنانے، سستی انٹرنیٹ رسائی کو یقینی بنانے اور اوپن سورس ماڈلز کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تاکہ تمام ممالک عوامی مفاد کے لیے اے آئی کو ترقی دے سکیں۔
دستاویز میں سائنسی تحقیق میں بین الاقوامی اشتراک، تحقیقی ڈھانچے کی بہتری، اے آئی کے ذریعے علم اور خدمات تک رسائی، اور اے آئی معیشت کے لیے مہارتوں کی تربیت و از سرِ نو تربیت کی اہمیت کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ شرکاء نے اے آئی نظاموں کو توانائی کے لحاظ سے مؤثر اور مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کرتے ہوئے ان اصولوں کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔