80واں یوم آزادی: 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بڑا خواب دیکھیں، لال قلعہ کی فصیل سے وزیراعظم کی تلقین
پی ایم مودی نے کہا، ہندوستان مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان لچکدار رہا، ترقی کے سفر کو ٹریک پر رکھا۔
Published : August 15, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 10:12 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کے روز ہندوستانیوں کو 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے ہدف کو حاصل کرنے کے لئے بڑے خواب دیکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس ملک کو مختلف انداز سے دیکھنے پر مجبور ہوگی کیونکہ "ہم اس خواب کو حاصل کرنے کی سمت کام کر کررہے ہیں"۔
80 ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار لال قلعہ کی فصیل سے وندے ماترم کی آواز گونج رہی ہے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی سمیت آزادی پسندوں کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔
انہوں نے کہا، "چھوٹے خواب اب کافی نہیں ہیں، ہمیں بڑے خواب دیکھنے چاہئیے۔۔ ہندوستان کا 2047 تک 'وکست بھارت' بننے کا بڑا خواب ہے۔ جب دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ترقی یافتہ بننے کا عزم کرے گا، دنیا ہمیں مختلف انداز سے دیکھے گی۔"
انہوں نے کہا کہ ہمارے خواب، عزم بڑے ہونے چاہئیں کیونکہ یہ صلاحیتوں کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت سے ہندوستان مختلف شعبوں میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا، "وندے ماترم سے ہر دل کانپ رہا ہے۔ ہر گھر، ہر دل میں ترنگا ہے۔ ایک نئی توانائی کے ساتھ، ملک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔"
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, "We, too, have envisioned a grand dream—a dream pursued with firm resolve and the aim of scaling new heights. It is the vision that by the time we mark 100 years of independence—by 2047—we will… pic.twitter.com/L70EcmPI42— ANI (@ANI) August 15, 2026
2014 سے اب تک 650 نئی یونیورسٹیاں، میڈیکل کی سیٹیں دوگنی: مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک میں پچھلی دہائی میں 650 نئی یونیورسٹیوں کا اضافہ ہوا ہے اور 2014 کے بعد سے میڈیکل سیٹوں کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ کی گئی ہے۔
80ویں یوم آزادی پر قوم سے اپنے خطاب میں مودی نے کہا کہ حکومت نے دہائیوں کے بعد نئی تعلیمی پالیسی کو متعارف کرایا ہے۔
انہوں نے لال قلعہ کی فصیل سے کہا، "35 سالوں سے کوئی تعلیمی پالیسی نہیں تھی۔ ہم ایک نئی تعلیمی پالیسی لائے ہیں۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ "2004 سے 2014 تک، 350 سے کم یونیورسٹیاں تھیں۔ اور آج، 10-12 سالوں میں، تقریباً 650 نئی یونیورسٹیاں شامل کی گئی ہیں۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان غیر ملکی یونیورسٹیوں کے لیے ایک پرکشش مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔
مودی نے کہا، "اب غیر ملکی یونیورسٹیاں بھی ہندوستان آ رہی ہیں۔ انتظامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان ہندوستان میں ہی غیر ملکی ڈگریاں حاصل کر سکیں۔"
From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, " in the coming 5 to 7 years, we need to achieve what could not be done in the last 5 to 7 decades. in the coming years, the government is moving towards reform - reform in thinking and reforming our aims." pic.twitter.com/gs3zeTWslS— ANI (@ANI) August 15, 2026
12 سالوں میں، ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت میں تبدیل: مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ، ہندوستان گزشتہ 12 سالوں میں 'فریجائل فائیو' سے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ، انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کی ترقی کو اجاگر کیا۔
وزیراعظم نے کہا، ہندوستان کا شمار کبھی 'فریجائل فائیو' میں ہوتا تھا، تاہم، ہندوستان، صرف 12 سالوں میں، دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ، 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان نے بڑے خواب دیکھے تھے، لیکن ترقی اکثر اس رفتار سے کم ہوئی جس کی ملک نے خواہش کی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج ہندوستان بے مثال رفتار اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اب کوئی طاقت 140 کروڑ ہندوستانیوں کے عزم کو نہیں روک سکتی۔
گزشتہ 12 سالوں میں اپنی حکومت کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مودی نے کہا کہ دفاعی پیداوار میں چار گنا اضافہ ہوا ہے، الیکٹرانک مینوفیکچرنگ میں سات گنا اضافہ ہوا ہے، جدید ریلوے کوچ کی مینوفیکچرنگ میں 21 گنا اضافہ ہوا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں چار گنا اضافہ ہوا ہے، اور ڈیجیٹل لین دین میں 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔
مودی نے یہ بھی کہا کہ ملک سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں ایک بڑا کھلاڑی بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان نے پہلے ہی تین سیمی کنڈکٹر پلانٹس میں پیداوار شروع کر دی ہے، اور آنے والے سالوں میں مزید پانچ سے آٹھ پلانٹ لگنے کی امید ہے۔
وزیراعظم نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر بھی بات کی اور اعلان کیا کہ ایک کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت سے متعلق ہنر کی تربیت دی جائے گی۔
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, " for the past 10-12 years, we have been continuously striving to achieve the goal of 2047, successfully reaching one milestone after another. we had not even imagined that we would have to face… pic.twitter.com/afeOCz9ZTK— ANI (@ANI) August 15, 2026
بھارت 2036 اولمپکس کا مضبوط دعویدار : مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کے روز کہا کہ ہندوستان 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کا ایک مضبوط دعویدار ہے ۔ لال قلعہ کی فصیل سے ملک سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ حکومت کی فلیگ شپ ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم، جو 2014 میں شروع کی گئی تھی، کھلاڑیوں کو مدد فراہم کرنے میں ایک بڑی کامیابی رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "ہندوستان کھیلوں کی دنیا میں اپنے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ ہم اپنا قومی ترانہ کثرت سے سنتے ہیں اور اکثر اپنے ترنگے کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ٹاپس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ چاہے وہ کھیلو انڈیا گیمز ہوں، یونیورسٹی گیمز ہوں، بیچ گیمز ہوں، ونٹر گیمز ہوں، یا کھیلوں کی تربیت، کھیلوں کی ادویات، کھیلوں کی غذائیت، ہندوستان بڑی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔"
پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، اور ہم 2036 میں اولمپک کی میزبانی کے مضبوط دعویدار ہیں۔ ہم 2030 میں سی ڈبلیو جی کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اولمپکس میں تقریباً 40 ڈسپلن ہیں، جن میں تقریباً 350 ایونٹس ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ ہم ان مقابلوں میں سے کم از کم دو تہائی مقابلوں میں حصہ لینے کے قابل بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔
"ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 2036 میں ہمیں کم از کم تین چوتھے ایونٹس میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہم 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ شروع کر رہے ہیں تاکہ ملک کے کونے کونے میں امکانات کی نشاندہی کی جا سکے۔ انہیں عالمی معیار کے ایتھلیٹ بننے کے لیے خصوصی تربیت ملے گی،"
ہندوستان احمد آباد میں سی ڈبلیو جی 2030 کی میزبانی کر رہا ہے، جو 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کی دوڑ میں بھی شامل ہے۔
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, " we are standing tall and moving forward, relying on our own strength. everyone has been affected by global crises, and we are no exception. globally, the price of a single sack of urea soared… pic.twitter.com/QnSgIeNI3Z— ANI (@ANI) August 15, 2026
"کچھ لوگ افواہیں پھیلانے میں خوشی حاصل کرتے ہیں": مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز کہا کہ ہندوستان کو پچھلے 12 سالوں میں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، بشمول کووڈ 19 وبائی بیماری اور یوکرین اور مغربی ایشیا میں تنازعات، لیکن حکومت کے سیٹزنز فسٹ نقطہ نظر نے ملک کو ان بحرانوں سے نکلنے میں مدد کی۔
80 ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان کو کووڈ 19 وبائی مرض سے ابھرنے کے بعد کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، یوکرین اور مغربی ایشیا میں جنگیں شروع ہوئیں اور عالمی سطح پر تناؤ کا ماحول ہے۔
"پچھلے 20-12 سالوں میں، ہم نے بہت سے خطرات کا سامنا کیا ہے۔ جیسے ہی ہم کووڈ سے نکلے، جنگوں کی خبریں آئیں جو یوکرین کی طرف سے اور مغربی ایشیا سے اٹھنے لگیں، تناؤ کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ بھگواب جانتا ہے کہ پیشین گوئی کرنے والوں نے کیا کیا پیشین گوئیاں کیں!"
وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ویکسین، پیٹرول، ڈیزل اور کھاد کی دستیابی کے بارے میں افواہیں پھیلا کر شہریوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "کچھ لوگ یہ افواہیں پھیلا کر ملک کو خوفزدہ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ملک میں ویکسین نہیں ملے گی، پیٹرول، ڈیزل اور کھاد نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ ملک میں بے چینی کا ماحول بنا کر خوشیاں حاصل کر رہے تھے"۔
پی ایم مودی نے مزید کہا، "کچھ لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں پریشانیوں میں ڈالنے کی کوشش میں خوشی محسوس کی۔ پھر بھی، ملک نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں کے سوچے سمجھے منصوبے کیسے ثمر آور ہو رہے ہیں۔"
بنیادی ڈھانچے میں پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں میں پائپ گیس کی پہنچ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا، "اتنے بڑے بحرانوں کے باوجود، ہندوستان نے، منتر ناگرک دیو بھا کی رہنمائی میں، تیاری کی تھی اور اسٹریٹجک اقدامات کیے تھے۔"
وزیر اعظم نے ملک کے کچھ حصوں میں حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں کو ملک کی حمایت کا یقین دلایا۔
صبح سویرے پی ایم مودی نے گارڈ آف آنر حاصل کرنے کے بعد لال قلعہ پر ترنگا لہرایا۔
آرمی کے ایک بینڈ نے وندے ماترم کی دھن بجائی، اس موقع پر موجود مہمانوں نے قومی گیت گایا۔
ہندوستانی فضائیہ کے دو ایم آئی 17 ہیلی کاپٹروں کے ذریعہ پنڈال پر پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں-
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