یوم آزادی کے موقع پر 78 بہادری ایوارڈز کا اعلان، 13 بعد از مرگ اعزازات
صدر دروپدی مرمو نے مسلح افواج اور سنٹرل آرمڈ پولیس فورس کے اہلکاروں کے لیے 78 بہادری ایوارڈز کو منظوری دی ہے۔
Published : August 14, 2026 at 10:52 PM IST
نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے جمعہ کو 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر، دفاعی افواج اور سنٹرل آرمڈ پولیس فورس کے اہلکاروں کے لیے 78 بہادری ایوارڈز کو منظوری دی، جن میں 13 بعد از مرگ بھی شامل ہیں۔ ان ایوارڈز میں 9 کیرتی چکر، 19 شوریہ چکر، پانچ بار ٹو سینا میڈل (گیلنٹری) اور 36 سینا میڈل (بہادری) شامل ہیں۔
کیرتی چکرا اشوک چکر کے بعد ہندوستان کا امن کے وقت کا دوسرا سب سے بڑا بہادری ایوارڈ ہے۔ شوریہ چکر امن کے وقت کا تیسرا سب سے بڑا بہادری ایوارڈ ہے۔
اس کے علاوہ اس میں ایک شوریہ چکر بار، 19 شوریہ چکر شامل ہیں جن میں ایک بعد از مرگ، پانچ سینا میڈل بار (بہادری)، 36 سینا میڈل (بہادری) شامل ہیں۔ جن میں بعد از مرگ، تین نو سینا میڈل (بہادری) اور پانچ وایو سینا میڈل (بہادری) شامل ہیں۔
President Droupadi Murmu has approved 78 Gallantry awards, including 13 posthumous, to the personnel of the Defence Forces and Central Armed Police Forces on the eve of Independence Day 2026. These are: 09 Kirti Chakras including 07 posthumous; 01 Bar to Shaurya Chakra; 19… pic.twitter.com/tUVsaCG8kZ— ANI (@ANI) August 14, 2026
ہندوستانی بحریہ کے اہلکاروں کو دیے گئے بہادری کے اعزازات کی فہرست
شوریہ چکر
لیفٹیننٹ کمانڈر شیوم کمار
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ دھیرج سنگھ کٹوچ
انسپکٹر اجے سنگھ چب
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سکھویر سنگھ
اسسٹنٹ سب انسپکٹر نیاز احمد
ڈپٹی کمانڈنٹ آنجہانی کمار
کانسٹیبل دیپک ساہ
بحریہ کا تمغہ (بہادری)
کمانڈر یوراج کمار
کمانڈر ونیت شرما
کمانڈر اویناش اناسو
مینشن ان ڈسپیچز
کمانڈر نکھل چگ
لیفٹیننٹ اجے جوز این جوزف
ابھیشیک دھناوڑے
اشون سنتوش، اے وی آر سی اے (سی ڈی)
کیرتی چکرا جیتنے والے
لیفٹیننٹ کرنل منوج فرانسس، ایس سی، 21 پیرا (اسپیشل فورسز) - فوج
میجر جتیندر راٹھی، 2 پیرا (اسپیشل فورسز) - فوج
حوالدار گجیندر سنگھ، 2 پیرا (اسپیشل فورسز) (بعد از مرگ) - فوج
جگبیر سنگھ، ہیڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ
جسونت سنگھ، سب انسپکٹر کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ
بلوندر سنگھ، سب جنریٹڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ
طارق حسین، سب جنریٹڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ
بشیر احمد، ہیڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ
سنیل کمار، انسپکٹر ایس ٹی ایف (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ
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