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یوم آزادی کے موقع پر 78 بہادری ایوارڈز کا اعلان، 13 بعد از مرگ اعزازات

صدر دروپدی مرمو نے مسلح افواج اور سنٹرل آرمڈ پولیس فورس کے اہلکاروں کے لیے 78 بہادری ایوارڈز کو منظوری دی ہے۔

یوم آزادی کے موقع پر 78 بہادری ایوارڈز کا اعلان، 13 بعد از مرگ اعزازات
یوم آزادی کے موقع پر 78 بہادری ایوارڈز کا اعلان، 13 بعد از مرگ اعزازات (FILE PHOTO: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2026 at 10:52 PM IST

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نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے جمعہ کو 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر، دفاعی افواج اور سنٹرل آرمڈ پولیس فورس کے اہلکاروں کے لیے 78 بہادری ایوارڈز کو منظوری دی، جن میں 13 بعد از مرگ بھی شامل ہیں۔ ان ایوارڈز میں 9 کیرتی چکر، 19 شوریہ چکر، پانچ بار ٹو سینا میڈل (گیلنٹری) اور 36 سینا میڈل (بہادری) شامل ہیں۔

کیرتی چکرا اشوک چکر کے بعد ہندوستان کا امن کے وقت کا دوسرا سب سے بڑا بہادری ایوارڈ ہے۔ شوریہ چکر امن کے وقت کا تیسرا سب سے بڑا بہادری ایوارڈ ہے۔

اس کے علاوہ اس میں ایک شوریہ چکر بار، 19 شوریہ چکر شامل ہیں جن میں ایک بعد از مرگ، پانچ سینا میڈل بار (بہادری)، 36 سینا میڈل (بہادری) شامل ہیں۔ جن میں بعد از مرگ، تین نو سینا میڈل (بہادری) اور پانچ وایو سینا میڈل (بہادری) شامل ہیں۔

ہندوستانی بحریہ کے اہلکاروں کو دیے گئے بہادری کے اعزازات کی فہرست

شوریہ چکر

لیفٹیننٹ کمانڈر شیوم کمار

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ دھیرج سنگھ کٹوچ

انسپکٹر اجے سنگھ چب

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سکھویر سنگھ

اسسٹنٹ سب انسپکٹر نیاز احمد

ڈپٹی کمانڈنٹ آنجہانی کمار

کانسٹیبل دیپک ساہ

بحریہ کا تمغہ (بہادری)

کمانڈر یوراج کمار

کمانڈر ونیت شرما

کمانڈر اویناش اناسو

مینشن ان ڈسپیچز

کمانڈر نکھل چگ

لیفٹیننٹ اجے جوز این جوزف

ابھیشیک دھناوڑے

اشون سنتوش، اے وی آر سی اے (سی ڈی)

کیرتی چکرا جیتنے والے

لیفٹیننٹ کرنل منوج فرانسس، ایس سی، 21 پیرا (اسپیشل فورسز) - فوج

میجر جتیندر راٹھی، 2 پیرا (اسپیشل فورسز) - فوج

حوالدار گجیندر سنگھ، 2 پیرا (اسپیشل فورسز) (بعد از مرگ) - فوج

جگبیر سنگھ، ہیڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ

جسونت سنگھ، سب انسپکٹر کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ

بلوندر سنگھ، سب جنریٹڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ

طارق حسین، سب جنریٹڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ

بشیر احمد، ہیڈ کانسٹیبل (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ

سنیل کمار، انسپکٹر ایس ٹی ایف (بعد از مرگ) - وزارت داخلہ

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TAGGED:

SHAURYA CHAKRA
INDEPENDENCE DAY
PRESIDENT DROUPADI MURMU
یوم آزادی
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