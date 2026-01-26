ملک بھر میں 77 ویں یوم جمہوریہ کی دھوم، دہلی کی پریڈ میں ثقافتی اور فوجی طاقت کا ہوگا مظاہرہ
یوم جمہوریہ پر دہلی پولیس 30,000 سے زیادہ اہلکاروں، 3,000 سی سی ٹی وی کیمروں، اے آئی کی نگرانی کے ساتھ ہائی الرٹ پر ہے۔
دہلی: آج بروز پیر ملک بھر میں 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں منعقد ہونے والی مرکزی تقریبات میں بھارت اپنے ترقیاتی سفر، ثقافتی تنوع اور فوجی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ کرتویہ پتھ پر ہونے والی پریڈ میں نئی فوجی یونٹس اور آپریشن سندور میں استعمال ہونے والے اہم ہتھیاروں کے ماڈل بھی دکھائے جائیں گے۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔
"کرتویہ پتھ" کی تقریبات "وندے ماترم" کی 150ویں سالگرہ کی تھیم پر مبنی ہوں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تقریب کی صدارت کریں گی۔ یہ تقریب صبح 10:30 بجے سے شروع ہوگی اور تقریباً 90 منٹ تک جاری رہے گی۔
تقریب کی شروعات راشٹریہ یودھ اسمارک پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور مہمان خصوصی بگھی میں "کرتویہ پتھ" پر پہنچیں گے۔
اس سال ایک خاص طور پر پہلی بار بھارتی فوج کے "فیزڈ بیٹل اری" (Phased Battle Array) کا مظاہرہ ہوگا۔ اس میں ڈرون، ٹینک اور آرٹلری کو اس طرح کی جنگی مشقوں کی شکل میں دکھایا جائے گا جیسے حقیقی جنگی صورت حال کی عکاسی کر رہے ہوں۔
77ویں یوم جمہوریہ پر پریڈ کی تیاریاں
77ویں یوم جمہوریہ کی پریڈ کی تیاریاں کئی دنوں سے جاری ہیں اور اب چند ایک گھنٹوں یہ پریڈ شروع ہونے والی ہے۔ صدر دروپدی مرمو صبح 10:30 بجے پریڈ میں سلامی لیں گی۔
وزیر اعظم کی مبارکباد
وزیر اعظم نریندر مودی نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقعے قوم کو مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، "میرے تمام ہم وطنوں کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد۔ دعا ہے کہ یہ عظیم قومی تہوار، بھارت کی عزت، فخر اور شان کی علامت، آپ کی زندگیوں میں نئی توانائی اور جوش سے بھر دے۔ ترقی یافتہ بھارت کا عزم مزید مضبوط ہو جائے- یہ میری دلی خواہش ہے۔"
یوم جمہوریہ کے موقعے پر دہلی میں سکیورٹی سخت
یوم جمہوریہ کے پیش نظر دارالحکومت دہلی میں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ نئی دہلی کو ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس انتظامیہ نے کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی اور بڑے پیمانے پر پولیس فورس تعینات کی ہے۔
ایڈیشنل پولس کمشنر دیویش کمار مہالا نے بتایا کہ یوم جمہوریہ کے پیش نظر تقریباً 10,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے ایک حصے کے طور پر، پکٹس، بیریکیڈنگ، ملٹی لیئر چیکنگ، اور معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔
3000 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے نصب
اس بار ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سی پی کے مطابق نئی دہلی کے علاقے میں 3000 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ کیمرے ویڈیو اینالیٹکس اور چہرے کی شناخت کے نظام سے لیس ہیں۔
30 سے زائد کنٹرول رومز
30 سے زائد کنٹرول رومز بنائے گئے ہیں جہاں 150 سے زائد افسران و اہلکار مسلسل نگرانی کریں گے۔ ہجوم، مشکوک سرگرمیوں اور مشکوک چہروں پر ہر وقت نظر رکھی جائے گی۔ سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو خاص چشمے بھی فراہم کیے گئے ہیں جو ویڈیو اینالیٹکس اور چہرے کی شناخت کے نظام سے لیس ہیں۔
اگر کسی شخص کا چہرہ پولیس ڈیٹا بیس میں درج کسی مشتبہ شخص سے ملتا ہے، تو اس کی فوری شناخت کر لی جائے گی، جس سے موقعے پر ہی فوری کارروائی کی جا سکے گی۔ ایڈیشنل سی پی دیویش کمار مہالا نے کہا کہ اس بار ویونگ گیلریوں کا نام دریاؤں کے نام پر رکھا گیا ہے۔
عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ تقریب میں شرکت سے قبل بیٹھنے کے انکلوژر، اپروچ روڈ اور داخلے کے راستے کی ٹھیک سے جانکاری لے لیں۔ وہ کوئی بھی ممنوعہ اشیاء ساتھ نہ لائیں اور سیکورٹی چیکنگ کے دوران پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔
سرحدوں پر گاڑیوں کی چیکنگ
دہلی پولیس دہلی کے سرحدی علاقوں میں سخت چیکنگ آپریشن کر رہی ہے۔ بدر پور سرحد پر، دہلی پولیس اہلکار فرید آباد سے دہلی میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو روک کر چیک کر رہے ہیں۔ کسی بھی مشکوک گاڑی کو فوری روکا جا رہا ہے۔ دہلی کی بدر پور سرحد کو انتہائی حساس سرحد سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہریانہ کے فرید آباد کے راستے دہلی میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے 26 جنوری اور 15 اگست کو یہ سرحد 25 جنوری کی رات 10 بجے کے بعد سیل کر دی جاتی ہے۔
جنوب مشرقی کے ڈی سی پی ہیمنت تیواری نے جنوب مشرقی ضلع میں سیکورٹی کے حوالے سے کہا کہ دہلی پولیس تمام اضلاع میں سی سی ٹی وی کیمرے اور چیک پوسٹ لگا کر سرحدی علاقوں کی نگرانی کر رہی ہے۔
