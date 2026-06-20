بین الاقوامی یومِ یوگا 2026: وزیراعظم مودی کے ساتھ یوگا کرنے کے لیے 6 لاکھ سے زائد اداروں کی رجسٹریشن، ملک گیر تیاریوں میں تیزی
مختلف مقامات پر مشترکہ یوگا سیشن منعقد کیے جائیں گے، جن میں لاکھوں شرکاء وزیراعظم مودی کے ساتھ بیک وقت یوگا کریں گے۔
Published : June 20, 2026 at 11:46 AM IST
نئی دہلی: بھارت میں 21 جون کو منائے جانے والے 12ویں بین الاقوامی یومِ یوگا کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں وزارتِ آیوش کے تحت قائم کردہ ’’یوگا سنگم‘‘ پورٹل نے ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے 6 لاکھ سے زائد رجسٹریشنز کا ہندسہ پار کر لیا ہے۔ وزارتِ آیوش کے مطابق یہ غیر معمولی تعداد ملک بھر میں یوگا کے تئیں عوامی دلچسپی اور جوش و خروش کی عکاسی کرتی ہے۔
’’یوگا سنگم‘‘ اس سال کے یومِ یوگا کا ایک خصوصی پروگرام ہے، جس کا مقصد ملک کے مختلف اداروں، تعلیمی مراکز، سرکاری و نجی تنظیموں، این جی اوز اور مقامی کمیونٹیز کو ایک مشترکہ قومی مہم کے تحت جوڑنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں مشترکہ یوگا سیشن منعقد کیے جائیں گے، جن میں شرکاء وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ بیک وقت یوگا کریں گے۔
وزارت کے مطابق رجسٹر ہونے والے اداروں میں 3.22 لاکھ سے زائد سرکاری ادارے، تقریباً 2 لاکھ تعلیمی ادارے، 16 ہزار سے زیادہ نجی تنظیمیں، 5 ہزار سے زائد این جی اوز اور 44 ہزار دیگر ادارے شامل ہیں۔ مغربی بنگال سب سے زیادہ 2.76 لاکھ رجسٹریشنز کے ساتھ سرفہرست ہے جبکہ راجستھان دوسرے نمبر پر ہے۔
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اس سال بین الاقوامی یومِ یوگا کا موضوع **’’صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا‘‘** رکھا گیا ہے، جس کا مقصد تمام عمر کے افراد میں بہتر صحت، ذہنی سکون اور فعال طرزِ زندگی کو فروغ دینا ہے۔ وزارتِ آیوش نے مزید اداروں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس قومی مہم میں شامل ہو کر یوگا کے پیغام کو عام کریں۔