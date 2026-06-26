آپریشن سندور میں بھارت کے 6 فوجی جاں بحق ہوئے تھے، پہلی بار ان کے نام جاری کیے گئے
حکومت ان چھ میں سے دو کو پہلے ہی اعزاز سے نواز چکی ہے۔ یہ آپریشن گزشتہ سال 7 مئی کو شروع ہوا تھا۔
Published : June 26, 2026 at 3:24 PM IST
نئی دہلی: پہلی بار حکومت نے باضابطہ طور پر چھ ہندوستانی فوجیوں کے نام جاری کیے ہیں جو آپریشن سندور کے دوران جاں بحق ہوئے تھے۔ ان چھ فوجیوں کے نام نیشنل وار میموریل ویب سائٹ کے رول آف آنر سیکشن میں شائع کیے گئے ہیں اور یہ نئی دہلی میں نیشنل وار میموریل پر بھی کندہ ہیں۔ اس آپریشن کے دوران ہندوستانی مسلح افواج کی طرف سے جان و مال کے نقصانات کا یہ پہلا باضابطہ عوامی اعتراف ہے۔
ان کے نام ہیں...
صوبےدار میجر پون کمار (10 انفنٹری بریگیڈ)
رائفل مین سنیل کمار (ویر چکر، 4 جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری)
لانس نائیک دنیش کمار (5 فیلڈ رجمنٹ)
ایوی ایشن ٹیکنیشن موڈ مرلینائک (851 لائٹ رجمنٹ)
حولدار سنیل کمار سنگھ (237 فیلڈ ورکشاپ کمپنی)
سارجنٹ سریندر کمار (وایو سینا میڈل، 39 ونگ)
ان میں سے حکومت نے سارجنٹ سریندر کمار کو ایئر فورس میڈل اور رائفل مین سنیل کمار کو ویر چکر سے نوازا ہے۔ ان کے نام قومی جنگی یادگار پر کندہ کیے گئے ہیں، جو آزادی کے بعد سے مختلف فوجی آپریشنز اور تنازعات میں شہید ہونے والوں کے ناموں کی یادگار ہے۔
یہ آپریشن پہلگام میں 22 اپریل کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے چند ہفتوں بعد شروع ہوا، جس میں 26 شہری مارے گئے تھے۔ ہندوستانی مسلح افواج نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردی سے منسلک نو اہداف پر درست حملے کیے، جس میں جیش محمد اور لشکر طیبہ سے منسلک بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کے بعد، ہندوستان اور پاکستان نے 10 مئی کو فوجی کارروائی روکنے پر اتفاق کیا۔