نئی دہلی اور نظام الدین پہنچنے والی 38 ٹرینیں منسوخ، دیگر اسٹیشنوں پر آپریشن معمول کے مطابق رہے گا، ریلوے
دس اکتوبر کو کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج سے پہلے دہلی میں سیکورٹی سخت کر دی گئی۔
Published : October 9, 2026 at 7:51 PM IST
نئی دہلی: شمالی ریلوے نے جمعہ کو واضح کیا کہ 10 اکتوبر کو صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دہلی اور حضرت نظام الدین اسٹیشنوں پر آنے والی صرف 38 ٹرینیں منسوخ کردی گئی ہیں، جب کہ دہلی کے دیگر اسٹیشنوں پر ٹرینیں معمول پر رہیں گی۔
اس سلسلے میں ناردرن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے بتایا کہ کل 165 ٹرینیں نئی دہلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں پر صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان پہنچتی ہیں۔ ان میں سے 10 اکتوبر کو ان اسٹیشنوں کے آس پاس کے علاقوں میں شدید ٹریفک جام کے امکان کے پیش نظر 38 ٹرینیں منسوخ کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ان دو اسٹیشنوں کے علاوہ ٹرینیں شیڈول کے مطابق دیگر تمام اسٹیشنوں جیسے آنند وہار ٹرمینل، سرائے روہیلا، پرانی دہلی اور دہلی چھاؤنی پر پہنچیں گی۔ دیگر تمام اسٹیشنوں پر ٹرین آپریشن معمول کے مطابق رہے گا، اور صرف 38 ٹرینیں متاثر ہوں گی۔
متاثرہ ٹرینوں میں مگدھ ایکسپریس، راجندر نگر ٹرمینل - نئی دہلی تیجس راجدھانی ایکسپریس، سمپورنا کرانتی ایکسپریس، راجندر نگر ٹرمینل - نئی دہلی امرت بھارت ایکسپریس، ٹرین نمبر 12033 شتابدی ایکسپریس، ٹرین نمبر 12417 پریاگ راج ایکسپریس، ٹرین نمبر 12275 ہمسفر ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں شامل ہیں۔ اپادھیائے نے یہ بھی کہا کہ دو ٹرینیں اپنی منزل کے اسٹیشنوں تک پہنچنے سے پہلے اپنا سفر ختم کر دیں گی۔
اس سے قبل، ریلوے بورڈ نے تمام ریلوے زونوں کو ایک تحریری مواصلت بھیجی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 10 اکتوبر کو صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دہلی اور حضرت نظام الدین اسٹیشنوں پر آنے والی تمام میل اور ایکسپریس ٹرینیں منسوخ کردی جائیں گی۔
پیغام میں کہا گیا ہے کہ تمام میل/ایکسپریس ٹرینیں جو آج دوپہر 2 بجے کے بعد روانہ ہوں گی اور 10 اکتوبر کو صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دہلی یا حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی تمام ٹرینوں کو ان کے شروع ہونے والے اسٹیشنوں پر منسوخ کردیا جائے۔ بورڈ نے اپنے فیصلے کی وجہ کے طور پر دونوں اسٹیشنوں کے درمیان سڑک پر غیر متوقع ٹریفک کی بھیڑ کو بھی بتایا۔
سی جے پی نے ہفتہ کو جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ یہ انتخابی فہرستوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویو (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس نے دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (ڈی ایم آر سی) سے 57 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ نوجوانوں کو احتجاجی مقام تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔
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