فرید آباد میں 300 فٹ گہرے بور ویل میں گرنے سے تین سالہ بچی کی موت
دس گھنٹوں تک ریسکیو آپریشن کے بعد بچی کو بور ویل سے باہر تو نکال لیا گیا، تاہم اسے بچایا نہیں جا سکا۔
Published : September 28, 2026 at 10:34 AM IST
فرید آباد: اتر پردیش کے ضلع فرید آباد کے سیکٹر آٹھ میں 250 سے 300 فٹ گہرے کھلے بور ویل میں گرنے والی تین سالہ بچی، نیہا کو تقریباً 10 گھنٹے طویل امدادی کارروائی کے بعد پیر کی صبح 4 بجے کے قریب باہر نکالا گیا۔ بچی کو نکالنے کے فوراً بعد امدادی ٹیم اسے ہسپتال لے گئی، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا؛ موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔
امدادی ٹیموں نے رات بھر کام کیا: بچی کو بچانے کے لیے ہریانہ پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، میونسپل کارپوریشن اور محکمہ صحت کی ٹیمیں رات بھر جائے وقوعہ پر موجود رہیں۔ این ڈی آر ایف کے حکام کے مطابق، بچی کے بور ویل میں گرنے کی اطلاع اتوار کی رات 8 بجے کے قریب ملی تھی۔ غازی آباد سے این ڈی آر ایف کی ایک ٹیم تقریباً ایک گھنٹے بعد جائے وقوعہ پر پہنچی اور امدادی کارروائی میں شامل ہو گئی۔
ابتداً میں بور ویل سے رونے کی آوازیں سنائی دیں: جیسے ہی امدادی کارروائی کا آغاز ہوا، ریسکیو ٹیم کو بور ویل کے اندر سے بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس سے ٹیم اور جائے وقوعہ پر موجود لوگوں کو امید بندھی کہ بچے کو بحفاظت باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تاہم، کچھ دیر بعد بچی کی آواز آنا بند ہو گئی، جس کے بعد ریسکیو ٹیم نے آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا۔
بور ویل کی گہرائی نے کام کو مشکل بنا دیا: میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے بور ویل کی گہرائی کا تخمینہ تقریباً 300 فٹ لگایا تھا۔ این ڈی آر ایف کے حکام کے مطابق، یہ بور ویل تقریباً ڈھائی سال سے غیر استعمال شدہ حالت میں تھا اور اس میں تقریباً 125 فٹ کی گہرائی پر ٹھہرا ہوا، گندا پانی موجود تھا۔ پانی کی موجودگی، انتہائی گہرائی اور بور ویل کی حالت نے ریسکیو ٹیم کے لیے بچے تک پہنچنے میں نمایاں مشکلات کھڑی کر دیں۔
اگرچہ ریسکیو ٹیم مختلف آلات کے ساتھ پہنچی تھی، لیکن بور ویل کی حالت کی وجہ سے وہ حسبِ منشا کام نہ کر سکے۔ چنانچہ، ایک مقامی کاریگر کی مدد سے موقع پر ہی ایک خصوصی آلہ تیار کیا گیا۔ اس آلے کا استعمال کرتے ہوئے، ریسکیو ٹیم نے بچے کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔
لڑکی 200 فٹ سے زائد گہرائی میں پھنس گئی تھی: این ڈی آر ایف (NDRF) کے ایک عہدیدار کے مطابق، لڑکی 200 فٹ سے زیادہ گہرائی میں پھنسی ہوئی تھی اور صورتحال انتہائی مشکل تھی۔ عہدیدار نے بتایا کہ کافی کوششوں کے بعد ٹیم اسے ٹانگ سے پکڑ کر باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ بچاؤ کے وقت لڑکی کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔
دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حادثہ: اتوار کی شام، تین سالہ نیہا محلے کے دیگر بچوں کے ساتھ ایک بورہول (borehole) کے قریب کھیل رہی تھی۔ کھیل کے دوران وہ کھلے ہوئے بورہول میں جا گری۔ اس کے گرنے کے بعد، ساتھ کھیلنے والے بچوں نے شور مچا دیا۔ ہنگامہ سن کر آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچے اور بچی کے والد، رام دین کو حادثے کی اطلاع دی۔
والد مزدور ہیں: بچی کے والدین مزدوری کرتے ہیں۔ وہ کام سے واپس آ رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ اتر پردیش کے مین پوری کے رہنے والے رام دین کئی سالوں سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سیہی گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ وہ سخت محنت مزدوری کے ذریعے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں۔ حادثے کی خبر ملتے ہی اہل خانہ اور مقامی رہائشی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
میونسپل کارپوریشن نے اسے 15 سال قبل سیل کیا تھا: دریں اثنا، میونسپل کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر سنجیو کمار نے کہا، "اس بورہول کو تقریباً 15 سال قبل ایک ڈھکن لگا کر سیل کر دیا گیا تھا۔ میونسپل کارپوریشن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ڈھکن ہٹا دیا گیا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی، اور اگر انکوائری کے دوران کسی بھی سطح پر غفلت پائی گئی تو متعلقہ فرد کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
حادثے کے بعد عوامی غم و غصہ: نیہا کی موت کے بعد سیکٹر 8 کے رہائشی میونسپل کارپوریشن سے سخت ناراض ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پرانے بورہول کو محفوظ طریقے سے بند کر دیا جاتا تو یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ علاقے میں موجود تمام کھلے اور طویل عرصے سے غیر استعمال شدہ بورہولز کا دوبارہ جائزہ لے۔
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غیر استعمال شدہ بورہولز کو محفوظ طریقے سے بند کیا جائے: رہائشیوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو بورہولز اب استعمال میں نہیں ہیں، انہیں محض اوپر سے ڈھانپنے کے بجائے محفوظ طریقے سے بند کیا جائے۔ مزید برآں، انہوں نے کھلے بورہولز کی نشاندہی کرنے اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسے مقامات کا بروقت معائنہ اور انہیں محفوظ بنانا بچوں اور دیگر افراد کے ساتھ پیش آنے والے مستقبل کے حادثات کو روک سکتا ہے۔