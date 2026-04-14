القاعدہ سے منسلک تنظیم کے تین کارکنوں کو عمر قید، یومِ آزادی پر دھماکوں کی سازش کا تھا الزام
جج جینندر کمار پانڈے نے ملزمان مشیرالدین، منہاج اور توحید کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزائے عمر قید کے ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا۔
Published : April 14, 2026 at 1:10 PM IST
لکھنؤ: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی ایک خصوصی عدالت نے القاعدہ سے وابستہ تنظیم انصار غزوۃ الہند کے تین کارندوں کو حکومتِ ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش اور اتر پردیش میں دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی۔
خصوصی این آئی اے جج جینندر کمار پانڈے نے ملزمان مشیرالدین، منہاج اور توحید کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزائے عمر قید کے ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق منہاج اور مشیرالدین پر ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے جبکہ توحید پر پچاسی ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان ایک بڑی سازش کا حصہ تھے، جس کے تحت نوجوانوں کی بھرتی، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد جمع کرنا اور ریاست کے حساس مقامات خصوصاً لکھنؤ میں بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر دھماکے کرنا شامل تھا۔
خصوصی سرکاری وکیل ایم کے سنگھ نے بتایا کہ اس معاملہ کی شروعات 11 جولائی 2021 کو اس وقت ہوئی جب اے ٹی ایس انسپکٹر سشیل کمار سنگھ نے ایک رپورٹ درج کرائی۔ خفیہ اطلاعات میں انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان-افغانستان سرحدی علاقے میں موجود القاعدہ کا ایک کارندہ بھارت میں دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ منہاج سے آن لائن رابطہ قائم کیا گیا، جس کے بعد اس نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر تنظیم کے لیے نوجوانوں کی بھرتی شروع کی۔ مشیرالدین کو مبینہ طور پر حملوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شامل کیا گیا، جبکہ ملزمان نے مختلف ممکنہ اہداف کی ریکی بھی کی۔
11 جولائی 2021 کو اے ٹی ایس نے لکھنؤ کے علاقہ دبگہ-کاکوری میں منہاْ کے گھر پر چھاپہ مارا، جہاں سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد، ایک غیر قانونی پستول، زندہ کارتوس اور ایک دیسی ساختہ بم (آئی ای ڈی) برآمد ہوا۔ اس کارروائی کے بعد منہاْ اور مشیرالدین کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ تفتیش کے دوران دیگر ملزمان کے نام بھی سامنے آئے۔
استغاثہ کے مطابق یہ گروہ 15 اگست 2021 کو یومِ آزادی کے موقع پر دھماکے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جسے مبینہ طور پر رام مندر فیصلے کے ردعمل کے طور پر انجام دینا تھا۔ ان کا ہدف حساس تنصیبات اور عوامی مقامات تھے۔ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر تفتیش بعد میں این آئی اے کے حوالے کر دی گئی، جس نے تفصیلی تحقیقات کے بعد 29 جولائی 2021 کو ضمنی چارج شیٹ داخل کی۔
این آئی اے نے عدالت میں 42 گواہوں کے بیانات، 149 دستاویزات اور 109 مادی شواہد پیش کیے۔ حکام کے مطابق اس کیس میں دیگر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی تاحال جاری ہے۔