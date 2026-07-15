جنتر منتر پر سی جے پی کے احتجاج کا 26واں دن: سونم وانگچک کا انشن 18ویں دن بھی جاری، حکومت کی خاموشی پر اٹھ رہے ہیں سوال
بار بار کی جانے والی اپیلیں اب بھی بےاثر ہیں۔ CJP کے احتجاج اور وانگچک کے انشن پر حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
Published : July 15, 2026 at 2:56 PM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی، CJP) کا پرامن احتجاج بدھ کو 26ویں دن میں داخل ہو گیا۔ دریں اثنا، سماجی کارکن سونم وانگچک کا موت کے لیے 18ویں روز بھی بھوک ہڑتال جاری ہے اور 8.5 کلو سے زیادہ ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔
مظاہرین امتحانی نظام میں جامع اصلاحات، پیپر لیک کے لیے جوابدہی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سی جے پی کا کہنا ہے کہ سونم وانگچک کی طرف سے بار بار اپیلوں کے باوجود، جو طلباء کے لیے انصاف کے لیے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، مرکزی حکومت نے ابھی تک کوئی بات چیت شروع نہیں کی ہے۔
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 18वां दिन है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 15, 2026
18 दिन से देश सुन रहा है,
लेकिन सत्ता खामोश है।🥺😳 pic.twitter.com/HgC1iPtItk
حکومت پر بات چیت سے گریز کا الزام
سی جے پی (CJP) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ تحریک مکمل طور پر پرامن اور جمہوری طریقے سے چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی مثبت پہل نظر نہیں آ رہی۔ تنظیم کا الزام ہے کہ بار بار مذاکرات کی اپیل کے باوجود حکومت نے مظاہرین کے مطالبات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک سماجی کارکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تعلیمی نظام میں بہتری کا مطالبہ کر رہا ہے تو حکومت کی خاموشی اور طلباء کا مستقبل پریشان کن ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی بھوک ہڑتال نہیں بلکہ پورے ملک کے طلبہ کی آواز ہے۔
امتحانی نظام میں اصلاحات اور احتساب کا مطالبہ
مظاہرین کے اہم مطالبات میں ملک کے امتحانی نظام کو شفاف اور قابل اعتماد بنانا، پیپر لیک جیسے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنانا اور ذمہ دار اہلکاروں کا احتساب کرنا شامل ہے۔ سی جے پی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں متعدد مسابقتی امتحانات میں بے ضابطگیوں نے لاکھوں طلباء کے مستقبل کو متاثر کیا ہے۔ تنظیم کا الزام ہے کہ ان معاملات میں ٹھوس کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کا اعتماد مسلسل ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ تحریک کسی ایک وزیر کے استعفیٰ تک محدود نہیں ہے بلکہ تعلیمی نظام میں جامع اصلاحات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔
"دھرمیندر پردھان کو مستعفی ہو جانا چاہیے" کے نعروں کے ساتھ احتجاج جاری
جنتر منتر پر مظاہرین "دھرمیندر پردھان کو مستعفی ہو جانا چاہیے" کے نعروں کے ساتھ پرامن احتجاج درج کروانا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طلباء، نوجوان اور مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندے مسلسل احتجاجی مقام پر پہنچ کر اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ منگل کی دیر رات، ابھیجیت اور تنظیم کے چیف ترجمان سوربھ داس نگینہ نے ضلع ایم پی چندر شیکھر آزاد سے ملاقات کی۔ توقع ہے کہ وہ بدھ کو احتجاجی مقام کا دورہ کریں گے۔ سی جے پی کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتی اور بات چیت کا آغاز نہیں کرتی تب تک احتجاج اور بھوک ہڑتال دونوں جاری رہیں گی۔
سی جے پی نے حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا
تنظیم نے کہا کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا اپوزیشن لیڈر ایجی ٹیشن کی حمایت میں سامنے آیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم مظاہرین سے کیوں نہیں مل رہے ہیں اور وزیر تعلیم کا محکمہ ابھی تک جوابدہ کیوں نہیں ہوا۔ سی جے پی نے کہا کہ ان بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب کہ ملک بھر کے لاکھوں طلباء امتحانی نظام میں اصلاحات اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔