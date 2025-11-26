ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے سترہ سال مکمل، کیا سکیورٹی نظام ایسے حملوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
ممبئی دہشت گردانہ حملے کو 17 برس بیت گئے۔ مضبوط سکیورٹی کے لیے فورس ون، ساگر کاوچ، ریپڈ ریسپانس ٹیم جیسے اقدامات کیے گئے ہیں۔
ممبئی: 26 نومبر کی وہ سیاہ رات... لشکر طیبہ کے تربیت یافتہ دس دہشت گردوں نے ممبئی میں کئی مقامات پر حملہ کیا۔ مسلسل چار روز تک جاری رہنے والی فائرنگ میں 160 سے زائد بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس حملے نے محکمۂ داخلہ پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ آج اس واقعے کو 17 برس بیت گئے۔ مہاراشٹر حکومت نے اس طرح کے حملوں کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا ممبئی میں سکیورٹی کا نظام دہشت گردانہ حملوں کو ناکام بنانے کے قابل ہے؟، ایک تفصیلی جائزہ۔
Tomorrow, NSG’s 26 SCG, Mumbai will conduct the “Neverever” memorial at the Gateway of India to honour the martyrs, survivors & all victims of the 26/11 Mumbai terror attacks. The solemn observance will reaffirm the nation’s resolve that such an assault must never ever recur. pic.twitter.com/Ipc1Ato0Fs— National Security Guard (@nsgblackcats) November 25, 2025
26/11 کے بعد ممبئی میں کیا ہوا؟
2 اپریل 2009 کو دہشت گردانہ حملوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل سکیورٹی فورس (این ایس جی) کی طرز پر ریاست میں ایک 'فورس ون' ٹیم تشکیل دی گئی۔ بعد میں اسے 'اربن کاؤنٹر ٹیررازم سنٹر' نے بھی جوائن کیا۔ اس ٹیم کے اہلکاروں کو جدید ترین تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے لیے مہاراشٹر پولیس فورس کے ڈرل انسٹرکٹرز کو 'ٹریننگ آف ٹرینرز' اور افسران کو 'کمانڈو ڈرل انسٹرکٹر' کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ممبئی، نوی ممبئی، تھانے دیہی، ناسک، پونے، سولاپور، اورنگ آباد، ناندیڑ، امراؤتی، ناگپور، رائے گڑھ، سندھو درگ اور احمد نگر جیسے اہم شہروں میں ریپڈ ریسپانس ٹیمیں قائم کی گئی ہیں۔ اس ٹیم کے اہلکاروں کو جدید ترین ہتھیاروں کو سنبھالنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ محکمۂ داخلہ کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ اس وقت اس ٹیم میں 1,256 تربیت یافتہ اہلکار کام کر رہے ہیں۔
On this day, we pay our deepest tribute to the heroes and victims of the horrific 26/11/2008 Mumbai Terror Attacks— DD News (@DDNewslive) November 26, 2025
We solemnly honour the bravery, courage, and supreme sacrifice of the police personnel, security forces, and civilians who stood strong against terror.
Their… pic.twitter.com/0QTIKzflyU
میری ٹائم سکیورٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
26/11 کے حملوں کے بعد سمندری سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے نومبر 2014 میں 'ساگر کاوچ' مہم شروع کی گئی تھی۔ اس کا مقصد ساحلی سلامتی کے لیے کام کرنے والی مختلف فورسز کے درمیان بہتر تال میل حاصل کرنا تھا۔ اس کے تحت ہندوستانی بحریہ، ہندوستانی کوسٹ گارڈ، میرین پولیس، مقامی پولیس، سی آر پی ایف، سی آئی ایس ایف، مہاراشٹرا میری ٹائم بورڈ اور کسٹمز محکمہ مشترکہ طور پر سال میں دو بار آپریشن ساگر کاوچ چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، انسداد دہشت گردی اسکواڈ میں ایک 'ڈیٹا اینالیسس یونٹ' قائم کیا گیا ہے جو دنیا کے انسداد دہشت گردی اسکواڈز کے کام کرنے کے مروجہ طریقوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے قائم کردہ مراکز کی طرز پر کیا گیا ہے۔
ماہی گیری کی کشتیوں کے لیے کوڈ کے رنگ
2017 سے، 58 کشتیوں کو میری ٹائم سکیورٹی کے لیے ساحلی گشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے ساحل پر 44 میرین پولیس اسٹیشن اور 91 میرین چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ ماہی گیری کی کشتیوں کی نگرانی کے لیے فشنگ وارڈنز، اے آئی ایس سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ ماہی گیری کے لیے جانے والے ماہی گیروں کو بائیو میٹرک کارڈ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیری کی کشتیوں کے لیے ضلع وار کوڈ کے رنگ بھی طے کیے گئے ہیں۔ میرین پولیس اسٹیشن کی حدود میں پولیس کی مدد کے لیے ساحلی دیہاتوں میں شہریوں کی 506 'میرین سکیورٹی فورسز' تشکیل دی گئی ہیں۔ اس فورس میں 5 ہزار 971 ارکان ہیں۔ ان ارکان کی مدد سے سمندری علاقے میں ہونے والی مشکوک نقل و حرکت اور دراندازی کے بارے میں معلومات فوری طور پر دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست میں 91 لینڈنگ پوائنٹس پر 279 سکیورٹی وارڈنز اور 23 سپروائزر کا تقرر کیا گیا ہے۔
4 کلومیٹر کے اندر تھانے
آبادی کے مقابلے پولیس کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے سکیورٹی کے نظام میں خامیاں ہیں۔ جس کے نتیجے میں مستقبل کے خطرات کو تسلیم کرتے ہوئے دسمبر 2023 میں آبادی کے مطابق پولیس فورس کی تنظیم نو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1960 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پولیس فورس کی اس طرح سے تنظیم نو کی جائے گی۔ 2023 کے نئے معیار کے مطابق شہری علاقوں میں دو تھانوں کے درمیان فاصلہ 4 کلومیٹر جب کہ دیہی علاقوں میں 10 کلومیٹر کے اندر ہو گا۔ موبائل ایپ 'CCTNS-2' یعنی کرائم اینڈ کریمنل ٹریکنگ نیٹ ورک ایڈ سسٹم اب پولیس کو دستیاب کرایا جائے گا۔ اس میں جرائم کی درجہ بندی کی سہولت ہوگی۔ ای کورٹ کے ساتھ اس نظام کے براہ راست انضمام کی تجویز ہے۔ پہلے رپورٹ آنے میں وقت لگتا تھا، اب فوری رپورٹ بن جائے گی۔ محکمۂ داخلہ کے اس اہلکار نے بتایا کہ کیس ڈائری، جو پہلے دستی طور پر کی جاتی تھی، اب خودکار ہو جائے گی۔
میری ٹائم سکیورٹی کے لیے 24 گھنٹے وار روم
اس بارے میں معلومات دیتے ہوئے ڈیفنس فورسز کے تعلقات عامہ کے افسر میہول کارنک نے کہا، "بھارتی بحریہ، میری ٹائم پولیس، کوسٹ گارڈ، ممبئی پولیس کے ساتھ مل کر میری ٹائم سکیورٹی کے لیے 24 گھنٹے کا وار روم قائم کیا جا رہا ہے، میری ٹائم ایریا میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس وار روم میں فشنگ آفیسرز اور فشنگ ملازمین کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ "آپ ہماری تیسری آنکھ ہیں"، ماہی گیروں اور وار روم میں موجود افسران اور ملازمین کے درمیان قریبی تعلقات کی وجہ سے متعدد آنکھیں سمندر کی تفصیلات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
2014 سے دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس ایم پی ورشا گائیکواڑ نے کہا، "2014 کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں 260 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ مودی حکومت کے دوران سرحد پار سے دراندازی اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں دگنی ہوگئیں۔ مودی حکومت کے مقابلے کانگریس حکومت کے دوران چار گنا زیادہ انتہا پسند مارے گئے۔ بی جے پی کے دور میں اتنے دہشت گرد حملے ہوئے لیکن کیا ایک بھی پاکستانی دہشت گرد پکڑا گیا اور سزا دی گئی؟ بی جے پی کا خفیہ ایجنڈا کیا ہے؟ 26/11 کے حملوں کے بعد، اس وقت کی کانگریس-این سی پی حکومت نے ممبئی کے سیکورٹی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کیں۔ فورس ون جیسے جو بھی نام بی جے پی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ اتحادی حکومت کے دوران قائم ہوئے تھے۔ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کون سے نئے کام کیے ہیں۔"
ہم نے پاکستانیوں کو گھروں میں گھس کر مارا، تم نے کیا کیا؟
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان مادھو بھنڈاری نے کہا، "26/11 کے حملوں کے بعد اس وقت کے کانگریس کے وزیر داخلہ نے خود کھلے عام اعتراف کیا تھا کہ اس وقت کی کانگریس حکومت نے امریکی دباؤ کا جواب نہیں دیا، اس لیے ان کا بی جے پی حکومت کے خلاف بولنا مضحکہ خیز ہے۔ 2014 کے بعد ہونے والے تمام حملوں کا بھارتی حکومت نے منہ توڑ جواب دیا، بھارتی حکومت نے 2014 کے بعد ہونے والے تمام حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانیوں کو گھروں میں گھس کر مارا گیا۔ مودی سرکار نے جب بھی دہشت گردوں کی کمر توڑی، کانگریس کے اعلیٰ لیڈران نے ان کا بیڑا اٹھایا۔ بی جے پی حکومت نے ملک کی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ "ہم نے دفاع پر اخراجات میں اضافہ کیا۔ اسے دشمن ملک میں آپریشن سندور کے دوران متعارف کرایا تھا۔ ممبئی اور مہاراشٹرا کے معاملے میں، یہاں کے عام شہری محفوظ ہیں کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے حفاظت کی ناقابل تسخیر ڈھال بنائی ہے۔"