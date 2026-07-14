جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک ریلی کی تیاریاں تیز، کاکروچ جنتا پارٹی نے جاری کیا ہیلپ لائن نمبر، 17ویں روز بھی بھوک ہڑتال پر سونم وانگچک
جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج 25ویں دن بھی جاری ہے، وانگچک کی بھوک ہڑتال 17ویں دن میں داخل ہوگئی، صحت تشویشناک ہوئی۔
Published : July 14, 2026 at 12:29 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج، امتحانی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے منگل کو 25ویں دن بھی جاری رہا۔ سماجی کارکن سونم وانگچک کی احتجاج کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال بھی 17ویں روز میں داخل ہوگئی۔
دریں اثنا، مظاہرین نے 20 جولائی کو جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک مجوزہ پرامن مارچ کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں اور شرکت کے خواہشمند افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے۔
Day 17 of Sonam Sir’s Hunger-Strike.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 14, 2026
He has started losing muscle mass and is in immense pain. Like everyone else, I begged him to end his fast.
He calmly replied, “Don’t ask me to end my fast. Ask the govt why they won’t even have a dialogue.” pic.twitter.com/xPKFqJz4vL
سونم وانگچک کی بگڑتی صحت پر تشویش کا اظہار
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے سونم وانگچک کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ روزے کے 17ویں دن ان کی جسمانی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ اب ان کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں اور انہیں کافی درد ہو رہا ہے۔
سونم وانگچک نے اپنا فاسٹ ختم کرنے سے انکار کر دیا
دیپکے نے کہا کہ تحریک سے وابستہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی سونم وانگچک سے اپنا فاسٹ ختم کرنے پر زور دیا۔ لیکن وانگچک نے سکون سے جواب دیا، "مجھ سے فاسٹ ختم کرنے کے لیے مت کہو، حکومت سے پوچھو کہ وہ مذاکرات کے لیے کیوں تیار نہیں ہے۔" انہوں نے کہا کہ سونم وانگچک کا پیغام نہ صرف ان کے ذاتی عزم کی عکاسی کرتا ہے بلکہ مظاہرین کے مطالبات کی بھی عکاسی کرتا ہے، جو حکومت کے ساتھ بات چیت اور تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی توقع رکھتے ہیں۔
At Jantar Mantar Delhi 📍— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 13, 2026
ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंच सके,
इस्तीफा मिलने तक जारी रहेगा।🥺🙏 pic.twitter.com/1nwc1XBJEl
20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کی تیاریاں تیز
ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ 20 جولائی کو جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک پرامن مارچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مارچ کسی ایک تنظیم کا پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ ملک بھر کے تعلیمی نظام میں شفافیت اور اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے طلباء، نوجوانوں اور ان تمام لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مارچ کا مقصد طلباء کی آواز کو حکومت تک پہنچانا اور امتحانی نظام میں جامع اصلاحات کے مطالبے کو بھرپور طریقے سے اٹھانا ہے۔
شرکت کو رجسٹر کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہیلپ لائن نمبر
پارلیمنٹ مارچ کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر، کاکروچ جنتا پارٹی نے ہیلپ لائن نمبر 7011670115 جاری کیا ہے۔ ابھیجیت دیپکے نے بتایا کہ جو لوگ 20 جولائی کو مارچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر مس کال کر کے اپنی شرکت رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ ملک بھر سے کتنے طلباء، نوجوان اور شہری اس تحریک کی حمایت میں دہلی آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے مارچ کو بہتر طریقے سے منظم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
ملک بھر کے لوگوں سے اس میں شامل ہونے کی اپیل
دیپک نے کہا کہ یہ تحریک صرف چند طلبہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ملک کے پورے تعلیمی نظام سے متعلق ہے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں شامل ہوں اور 20 جولائی کو ہونے والے پارلیمنٹ مارچ میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ میں جمہوری طریقے سے اپنی آواز اٹھاتی ہے تو تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے کو مزید تقویت ملے گی۔