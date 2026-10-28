مغربی ایشیا تنازع میں 14 ملاحوں سمیت 22 بھارتی شہری ہلاک، سعودی عرب پر حملوں میں بھی 3 اموات: وزارتِ خارجہ
حوثی حملوں نے باب المندب کے بحری تجارتی راستے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی شدید خدشات کو جنم دیا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 6:54 PM IST
نئی دہلی: وزارتِ امورِ خارجہ (ایم ای اے) نے بدھ کو بتایا کہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران 14 بحری ملاحوں سمیت مجموعی طور پر 22 بھارتی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور بھارت خطے کی بگڑتی ہوئی مجموعی صورتحال پر "شدید تشویش" میں مبتلا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ سعودی عرب میں ہونے والے حملوں میں بھی تین بھارتی شہریوں کی جانیں گئی ہیں۔
اپنی باقاعدہ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نے کہاکہ "ہم مغربی ایشیا میں جاری تنازع پر گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ ہم نے اس تنازع کے دوران 14 بحری ملاحوں سمیت 22 بھارتی شہریوں کو کھو دیا ہے۔" انہوں نے مزید کہاکہ "ہم خلیجی خطے میں مقیم اپنے شہریوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب میں تین بھارتی شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔"
Bi-weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (October 28, 2026) https://t.co/4DnDZEuUa3— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 28, 2026
مغربی ایشیا میں تنازع کا آغاز فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوا تھا۔ نئی دہلی مستقل طور پر بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے اس تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور دیتا رہا ہے۔ تاہم، خطے میں کشیدگی میں اچانک اس وقت شدید اضافہ دیکھنے میں آیا جب حوثیوں نے سعودی عرب پر متعدد حملے کیے۔ بھارت سعودی عرب کے شہری بنیادی ڈھانچے اور معاشی اثاثوں پر حوثیوں کے حملوں پر مسلسل شدید تشویش ظاہر کر رہا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اس نوعیت کے حملے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آبنائے باب المندب کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی کے لیے سنگین خطرہ پیدا کرتے ہیں۔
ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجو گروپ نے سعودی عرب کی 'مشرق-مغرب آئل پائپ لائن' کو بھی نشانہ بنایا تھا، جسے خام تیل کی ترسیل کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ایران سے متعلق تنازع کے سبب آبنائے ہرمز کے راستے جہاز رانی متاثر ہونے کے بعد سے، یہ پائپ لائن سعودی تیل کی برآمدات جاری رکھنے کے لیے ایک ناگزیر متبادل راستے کے طور پر کام کر رہی ہے۔ حوثی حملوں نے باب المندب کے بحری تجارتی راستے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی شدید خدشات کو جنم دیا ہے۔
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باب المندب دنیا کے اہم ترین سمندری چوکی پوائنٹس (تنگ بحری گزرگاہوں) میں شمار ہوتا ہے، جو قرنِ افریقہ اور جزیرہ نمائے عرب کے درمیان واقع ہے اور بحیرہ احمر کو خلیجِ عدن اور بحیرہ عرب سے جوڑتا ہے۔