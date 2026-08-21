یمن، صومالیہ کے قریب دو تجارتی جہاز ہائی جیک، 22 ہندوستانی سوار تھے
جہاز رانی کی وزارت کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ ہائی جیک ہونے والے جہاز پر سوار ہندوستانی عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔
Published : August 21, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: مسلح قزاقوں نے یمن اور صومالیہ کے ساحل سے الگ الگ واقعات میں دو تجارتی جہازوں کو ہائی جیک کر لیا۔ جہاز رانی کی وزارت کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعہ کو بتایا کہ ان جہازوں پر کل 22 ہندوستانی شہری سوار تھے۔
عہدیدار نے کہا کہ تازہ ترین معلومات کے مطابق دونوں جہازوں پر سوار ہندوستانی عملے کے ارکان محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 اگست کو مسلح قزاقوں نے یمن کے ساحل سے تقریباً 30 سمندری میل دور خلیج عدن میں اریٹیریا کے جھنڈے والے آئل پروڈکٹ ٹینکر 'ایم ٹی سیبو 1' کو ہائی جیک کر لیا۔
انہوں نے کہا کہ جہاز پر سوار عملے کے 20 ارکان میں 16 ہندوستانی اور ایک ایک شام، سوڈان اور عراق سے تھا، جب کہ ایک اور ملاح کی قومیت کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
کیمرون کے جھنڈے والے ایک اور جہاز ایم وی لطوف کو 17 اگست کو صومالیہ کے پنٹ لینڈ ساحل سے ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ جہاز پر عملے کے 10 ارکان میں سے چھ ہندوستانی ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں فارورڈ سیمینز یونین آف انڈیا نے ایران جنگ کے دوران ہندوستانی سمندری جہازوں کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔
تنظیم نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو میں 21 ہندوستانیوں سمیت 22 عملے کے ارکان کے ساتھ جہاز کو ہائی جیک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہ واقعہ 22 اپریل کو آبنائے ہرمز میں پیش آیا تھا۔
یہ ویڈیو جمعہ کو پوسٹ کی گئی۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایف ایس یو آئی ہائی جیکنگ کے ایک الگ واقعے کا حوالہ دے رہا تھا یا حالیہ واقعات کا۔
وزارت جہاز رانی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ریکروٹمنٹ اینڈ پلیسمنٹ سروسز لائسنس ایجنسی ایس کے ایس کرشی میرین سروسز (او پی سی)پرائیویڈ لمیٹیڈ سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق، چھ مسلح قزاق فی الحال ایم ٹی سیبو 1 پر سوار ہیں اور انہوں نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔
عہدیدار نے کہا کہ آر پی ایس ایل ایجنسی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ واقعہ کی رپورٹ اور اس کے بعد کی اپ ڈیٹس "ای نیویگیٹر" آن لائن میری ٹائم حادثے کی رپورٹنگ سسٹم کے ذریعے پیش کرے۔
بحری سرگرمیوں کے مانیٹر کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ سے پہلے ایک غیر مجاز جہاز ٹینکر کے قریب پہنچا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں سال صومالیہ کے ساحل اور خلیج عدن میں بحری قزاقی میں اضافہ ہوا ہے۔
حکام اور میری ٹائم سیکیورٹی رپورٹس کے مطابق، کیمرون کے پرچم والے ایم وی لطوف کو 17 اگست کو صومالیہ کے پنٹ لینڈ ساحل سے قزاقوں نے ہائی جیک کر لیا تھا۔ اس کے عملے کے 10 ارکان میں سے چھ ہندوستانی ہیں۔