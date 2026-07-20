دہلی فسادات: سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی
سپریم کورٹ نے دیونگنا کلیتا کو بے بنیاد دستاویزات کا معائنہ کرنے کی اجازت دینے سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔
Published : July 20, 2026 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی جس نے دہلی فسادات کے ایک ملزم دیونگنا کلیتا کو 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے متعلق کیس میں ناقابل اعتماد سمجھے جانے والے دستاویزات کا معائنہ کرنے کی اجازت دی تھی۔
اس معاملے کی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ نے کی۔ بنچ نے 5 جون کے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی دہلی پولیس کی عرضی کے سلسلے میں کلیتا کو نوٹس جاری کیا۔ بنچ نے ریمارکس دیے، "آپ 10 سال میں بھی اپنے دلائل مکمل نہیں کر پائیں گے، اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ مقدمے کی سماعت میں تاخیر ہو رہی ہے۔
دہلی پولیس کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی۔ راجو نے دلیل دی کہ کلیتا کسی بھی دستاویزات کی حقدار نہیں ہے جب تک کہ الزامات عائد نہیں کیے جاتے۔ راجو نے پوچھا، "اس مرحلے پر تحقیقات کا مقصد کیا ہے؟"
سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، کلیتا کے وکیل نے استدلال کیا کہ ان دستاویزات کی فہرست بھی فراہم کی جانی چاہیے جن پر استغاثہ نے بھروسہ نہیں کیا ہے، الزامات عائد کیے جانے سے پہلے۔ دلائل سننے کے بعد بنچ نے کلیتا سے جواب طلب کیا اور دہلی ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔ بنچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت دو ہفتوں میں مقرر کی ہے۔
اس سال جون میں، ہائی کورٹ نے 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے متعلق مقدمے میں الزامات عائد کرنے پر اپنا روک ہٹا لیا اور ٹرائل کورٹ کو حتمی حکم دینے کی اجازت دی۔
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کلیتا کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جس میں پولیس کو کیس سے متعلق کچھ ویڈیوز اور واٹس ایپ چیٹس فراہم کرنے کی ہدایت کی درخواست کی گئی تھی ہائی کورٹ نے اس ریلیف کو دینے کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا۔ تاہم عدالت نے کلیتا کی طرف سے دائر کی گئی ایک علیحدہ درخواست کی اجازت دی، جس میں اسے UAPA (غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ) کیس میں 'غیر بھروسہ شدہ' دستاویزات کا معائنہ کرنے کی اجازت دی گئی۔