2020 دہلی فسادات: سابق کونسلر طاہر حسین نے طبی بنیادوں پر عبوری ضمانت کی درخواست کی
اس سے پہلے 2025 میں طاہر حسین کو دہلی اسمبلی انتخابات کی مہم چلانے کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔
Published : March 18, 2026 at 5:51 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے سابق کونسلر طاہر حسین نے یہاں کی ایک عدالت میں طبی وجوہات کی بناء پر ایک ماہ کی عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں طاہر نے سرجری اور اس کے بعد علاج معالجے کا حوالہ دیا۔
ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی کی عدالت میں دائر، حسین نے 2020 شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک کیس میں 20 مارچ سے 20 اپریل تک ضمانت کی درخواست کی ہے۔ وہ 6 اپریل 2020 سے عدالتی حراست میں ہیں۔
طاہر حسین کے وکیل کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ 'درخواست گزار (حسین) عبوری ضمانت کی درخواست کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہرنیا میں مبتلا ہیں اور اب ان کو فوری سرجری کی ضرورت ہے۔'
اس سے پہلے 2025 میں طاہر حسین کو دہلی اسمبلی انتخابات کی مہم چلانے کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ تاہم ان کی حالیہ باقاعدہ ضمانت کی درخواست 29 جنوری 2026 کو مسترد کر دی گئی تھی۔ عدالت نے ان کی درخواست پر سماعت کے لیے 19 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے۔
شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فرقہ وارانہ فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ طاہر حسین، کارکن شرجیل امام، خالد سیفی، اور جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد ان 20 افراد میں شامل ہیں جن پر مبینہ طور پر فسادات بھڑکانے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ دہلی پولیس کا اسپیشل سیل پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔