دہلی فسادات کیس: چار ملزمان کی رہائی کا حکم جاری، عمر اور شرجیل کی ضمانت مسترد
پانچ جنوری کو سپریم کورٹ نے دہلی فسادات کی سازش کے معاملے میں پانچ ملزمین کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔
Published : January 7, 2026 at 10:08 PM IST
نئی دہلی: ککڑڈوما عدالت نے 2020 دہلی فسادات کی سازش کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت پر چار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان اور محمد سلیم خان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ان کے ضمانتی مچلکے منظور کرنے کے بعد رہائی کا حکم دیا۔
آج، دہلی پولیس نے چاروں ملزمین اور ان کے ضامنوں سے متعلق تصدیقی رپورٹس اور دستاویزات داخل کیں۔ سپریم کورٹ سے ضمانت منظور کیے گئے ملزمان میں سے ایک شاداب احمد نے ابھی تک اپنے ضمانتی مچلکے جمع نہیں کرائے ہیں۔ واضح رہے کہ چاروں ملزمان نے 6 جنوری کو ککڑڈوما کورٹ میں ضمانتی مچلکے داخل کیے تھے، جس کے بعد عدالت نے دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ چاروں ملزمان کی ضمانتوں کی تصدیقی رپورٹس داخل کرے۔
غور طلب ہے کہ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے دہلی فسادات کی سازش کیس میں پانچ ملزمان کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ جسٹس اروند کمار کی سربراہی والی بنچ نے ان ملزمان پر ضمانت کی سخت شرائط عائد کیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ کسی ریلی میں حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی پوسٹر بانٹ سکتے ہیں۔
سپریم کورٹ نے 200,000 روپئے کے ذاتی بانڈ اور مقامی ضمانت کے ساتھ 200,000 روپئے کے ضمانتی بانڈ سمیت شرائط عائد کیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پانچوں ملزمان ٹرائل کورٹ کی اجازت کے بغیر دہلی سے باہر سفر نہیں کر سکتے۔ عدالت نے پانچوں ملزمان کو اپنے پاسپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی ملزم کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اسے اس سلسلے میں حلف نامہ داخل کرنا ہوگا۔
عدالت نے شواہد سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا حکم دیا۔
سپریم کورٹ نے تمام ملزمان کو ہفتے میں دو بار پیر اور جمعرات کو تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملزمان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے رہائشی پتے، فون نمبر اور ای میل ایڈریس تفتیشی افسر کو فراہم کریں۔ عدالت نے انہیں کیس میں گواہوں سے رابطہ نہ کرنے اور شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت نے ان ملزمان کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سمیت کیس سے متعلق کوئی بھی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔
سپریم کورٹ نے اس کیس کے دو ملزمان عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت مسترد کردی۔ اس معاملے میں چار دیگر ملزمان کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔ جن ملزمان کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے ان میں صفورا زرگر، آصف اقبال تنہا، دیوانگن کلیتا اور نتاشا ناروال شامل ہیں۔ غور طلب ہے کہ شمال مشرقی دہلی میں فسادات میں 53 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہوئے تھے۔