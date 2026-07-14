2020 دہلی فسادات: انکت شرما کے قتل کے مجرم طاہر حسین کی سزا پر سماعت 23 جولائی کو ہوگی
طاہر حسین کے علاوہ اس کیس میں سزا پانے والے ملزمان میں ناظم، قاسم، انس اور جاوید شامل ہیں۔
Published : July 14, 2026 at 5:04 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ککڑڈوما عدالت 23 جولائی کو 2020 دہلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کیس میں قصوروار طاہر حسین سمیت پانچ لوگوں کی سزا کی طوالت کی سماعت کرے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے یہ حکم جاری کیا۔
طاہر حسین کے علاوہ اس کیس میں سزا پانے والے ملزمان میں ناظم، قاسم، انس اور جاوید شامل ہیں۔ عدالت نے جن ملزمان کو بری کیا ان میں حسین عرف ملاجی عرف سلمان، سمیر خان، فیروز، گلفام، شعیب عالم عرف بوبی اور منتظر عرف موسی شامل ہیں۔
واضح رہے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے اس معاملے میں 3 جون 2020 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ کرائم برانچ کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 25 فروری 2020 کو طاہر حسین نے چاند باغ پلیا کے قریب اپنے گھر اور مسجد سے ایک ہجوم کی قیادت کی اور اس واقعے کو فرقہ وارانہ شکل دی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ انکت شرما کے قتل کی سازش رچی گئی تھی۔ انکت شرما کو طاہر حسین کی قیادت میں ایک ہجوم نے خاص طور پر نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ کھجوری خاص کے علاقے میں طاہر حسین کے گھر کے باہر پیش آیا۔
شرما کے قتل کے بعد ہجوم نے اس کی لاش کو نالے میں پھینک دیا۔ انکت شرما کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹروں کو تیز دھار ہتھیار سے 51 وار کے زخم ملے۔ طاہر نے چاند باغ کے علاقے میں ہجوم کو اکسایا۔ چارج شیٹ میں طاہر حسین کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔
دہلی پولیس نے انکت کے والد کے بیان کی بنیاد پر طاہر حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ حسین کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 302، 365، 201 اور 34 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تشدد میں استعمال ہونے والے مواد کی ایک بڑی مقدار ان کی چھت سے برآمد ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 میں ہونے والے فسادات میں 53 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہوئے تھے۔