مردوں کو باندھ کر پیٹا، خاتون اور بیٹی سے کھیت میں جنسی زیادتی، ایسا واقعہ کہ روح کانپ جائے، پانچ مجرموں کو ہوئی عمر قید
مسلح حملہ آوروں نےکار کے ٹائروں کو پنکچر کرنے کے لیے دھاتی ایکسل کا استعمال کیا اور گھنٹوں تک لوٹ مار کی۔
Published : December 23, 2025 at 2:27 PM IST
بلندشہر: اترپردیش کے بلند شہر میں قومی شاہراہ 91 پر ایک خاتون اور اس کی نابالغ بیٹی کے سنسنی خیز اجتماعی عصمت دری کیس میں ایک خصوصی پاکسو عدالت نے پانچ لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور ہر ایک پر 1.81 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔
جج او پی ورما نے حکم دیا کہ مجموعی جرمانے کا نصف متاثرین کو دیا جائے۔ یہ فیصلہ سی بی آئی کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، جس نے اس کیس کی تحقیقات کی۔ واضح رہے کہ جنسی زیادتی کے اس واقعہ نے ملک بھر میں غم و غصے کو جنم دیا تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ورون کوشک نے عدالت کو بتایا کہ ایسے لوگوں کو مہذب معاشرے سے دور رکھنا چاہیے۔ تاہم، مجرموں نے کہا کہ وہ بے قصور ہیں۔
ہفتہ کے روز عدالت نے زبیر (عرف سنیل/پرویز)، ساجد، دھرم ویر (عرف جتیندر)، نریش (عرف سندیپ بہیلیا) اور سنیل کمار (عرف ساگر) کو 29 جولائی 2016 کی رات کو کیے گئے گھناؤنے جرم کے لیے مجرم قرار دیا۔آپ کو بتا دیں کہ چھ افراد پر مشتمل ایک خاندان نوئیڈا سے شاہجہان پور کی جانب سفر کر رہا تھا، اس رات اس خاندان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ مسلح حملہ آوروں کے ایک گروپ نے کار کے ٹائروں کو پنکچر کرنے کے لیے دھاتی ایکسل کا استعمال کیا، اور انہیں دوست پور گاؤں کے کھیتوں کے قریب رکنے پر مجبور کیا۔ خاندان کے مردوں کو باندھ کر بندوق کی نوک پر مارا پیٹا گیا، جب کہ خاتون اور اس کی 14 سالہ بیٹی کو گھسیٹ کر قریبی کھیتوں میں لے جا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور گھنٹوں تک لوٹ مار کی گئی۔
اتر پردیش پولیس نے ابتدائی طور پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ تاہم تینوں افراد کو گرفتار کرنے میں غفلت برتنے پر ایس ایس پی سمیت 17 پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی گئی، جنہیں بعد میں بری کر دیا گیا۔ 12 اگست، 2016 کو، الہ آباد ہائی کورٹ نے بڑے پیمانے پر عوامی غم و غصے کے بعد کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ پولیس ہیلپ لائن پر متاثرین کی ہنگامی کالوں کا جواب نہیں دیا گیا۔
سی بی آئی نے 5 نومبر 2016 کو اپنی پہلی چارج شیٹ داخل کی، جس میں تین لوگوں کو ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا، اس کے بعد اپریل 2018 میں تین دیگر کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ پیش کی گئی۔ نو سالہ مقدمے کی سماعت کے دوران، ایک ملزم کی عدالتی حراست میں موت ہو گئی۔
اس کیس نے نہ صرف اپنی بربریت کے لیے بلکہ اس وقت کے وزیر مملکت اعظم خان کے غیر حساس تبصروں کے لیے بھی قومی توجہ حاصل کی، جنہوں نے اسے ایک "سیاسی سازش" قرار دیاتھا، جس کے لیے انہیں سپریم کورٹ میں معافی مانگنی پڑی۔