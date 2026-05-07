سہراب الدین شیخ فرضی انکاؤنٹر معاملہ: ہائی کورٹ نے 22 ملزمان کو بری کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا
By PTI
Published : May 7, 2026 at 1:02 PM IST
ممبئی: بامبے ہائی کورٹ نے جمعرات کو 2005 کے سہراب الدین شیخ، اس کی بیوی کوثر بی اور اس کے معاون تلسی رام پرجاپتی کے مبینہ فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں 22 ملزمین کو بری کیے جانے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔
چیف جسٹس شری چندر شیکھر اور جسٹس گوتم انکھڈ کی بنچ نے سہراب الدین شیخ کے بھائیوں رباب الدین اور نائب الدین کی طرف سے دائر کی گئی اپیلوں کو خارج کر دیا، جس میں دسمبر 2018 کے خصوصی عدالت کے 22 ملزمان کو بری کیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔
بری کیے گئے 22 ملزمان میں، 21 گجرات اور راجستھان پولیس کے جونیئر سطح کے افسران تھے، جو مبینہ طور پر ان ٹیموں کا حصہ تھے جنہوں نے تینوں کو اغوا کیا اور بعد ازاں انہیں فرضی انکاؤنٹر میں مار دیا۔
باقی ایک ملزم گجرات میں ایک فارم ہاؤس کا مالک تھا، جہاں شیخ اور کوثر بی کو قتل کرنے سے پہلے مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا۔
خصوصی عدالت نے ملزمان کو بری کرتے ہوئے تبصرہ کیا تھا کہ استغاثہ کوئی ٹھوس مقدمہ قائم کرنے میں ناکام رہا کہ شیخ اور دیگر کو قتل کرنے کی کوئی سازش تھی اور موجودہ ملزمان کا اس میں کوئی کردار تھا۔
اپریل 2019 میں شیخ کے بھائیوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ مقدمہ چلانے والی ایجنسی، سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے گزشتہ سال ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ اس نے بریت کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے اور وہ اپیل نہیں کرے گی۔
سہراب الدین کو نومبر 2005 میں گجرات پولیس نے احمد آباد کے قریب ایک مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق اس کی بیوی کوثر بی کو بھی چند دن بعد قتل کر دیا گیا۔
ایک سال بعد، دسمبر 2006 میں، اس کیس میں ایک اہم عینی شاہد سمجھے جانے والے تلسی رام پرجاپتی کو بھی ایک اور مبینہ انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔
سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جانچ سی بی آئی کو سونپ دی تھی، اور مقدمے کی سماعت ممبئی منتقل کر دی گئی تھی۔
اپیل میں سہراب الدین کے بھائیوں نے دعویٰ کیا کہ ٹرائل میں خامی تھی اور انہوں نے ایسی مثالوں کا حوالہ دیا جہاں گواہوں نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ٹرائل کورٹ نے ان کی شہادتیں درست طریقے سے ریکارڈ نہیں کیں۔ انھوں نے اپیل میں استدعا کی تھی کہ خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور مقدمے کی دوبارہ سماعت کی جائے۔
خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں ناکافی شواہد اور استغاثہ کی جانب سے اپنے کیس کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکامی کا حوالہ دیا تھا۔
خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ سی بی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ ملزم افسران اور مقامی سیاست دانوں کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ موجود ہے۔
سہراب الدین شیخ، اس کی بیوی اور ساتھی، جو حیدرآباد سے ایک بس میں مہاراشٹر کے سانگلی لوٹ رہے تھے، کو 22-23 نومبر 2005 کی رات کو پولیس کی ایک ٹیم نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ جوڑے کو ایک گاڑی میں اور پرجاپتی کو دوسری گاڑی میں لے جایا گیا۔
سی بی آئی کے مطابق، شیخ کو 26 نومبر 2005 کو مبینہ طور پر گجرات اور راجستھان پولیس پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے قتل کیا اور کوثر بی کو تین دن بعد قتل کر دیا گیا۔ وہیں، تلسی رام پرجاپتی، جو ادے پور سینٹرل جیل میں بند تھا، 27 دسمبر 2006 کو گجرات-راجستھان سرحد پر ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔
