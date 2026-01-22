سزائے موت سنائے جانے والے مجرم کی کیوریٹیو عرضی سپریم کورٹ نے کی منظور
سال 2000لال قلعہ حملہ کیس میں محمد عارف نامی لشکر طیبہ کے دہشت گرد کو مجرم قرار دیکر سزائے موت سنائی گئی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 22, 2026 at 3:48 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو ممنوعہ عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے دہشت گرد محمد عارف کی کیوریٹو عرضی (پٹیشن) پر غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ دائر کی گئی عرضی میں عارف نے 2000 کے لال قلعہ حملہ کیس میں انہیں سنائی گئی گئی سزائے موت کو چیلنج کیا ہے۔ اس حملے میں بھارتی فوج کے تین اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس جے کے مہیشوری پر مشتمل بنچ کے سامنے پیش ہوا۔ بنچ نے وکیل کے دلائل کا نوٹس لیا جن میں اُن سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا جو اپیل اور نظر ثانی کی عرضی خارج ہونے کے بعد آئے تھے۔ جس پر چیف جسٹس نے ’’نوٹس جاری کیے جانے‘‘ کے احکامات صادر کیے۔
کیوریٹو پٹیشن (curative plea) کسی بھی عرضہ گزار کے لیے آخری قانونی راستہ ہے، جس کے ذریعے ایسے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے جسے سپریم کورٹ پہلے ہی اپیل اور نظر ثانی کی عرضی خارج کر کے برقرار رکھ چکی ہو۔ نومبر 2022 میں سپریم کورٹ نے اس کیس میں محمد عارف کی نظر ثانی کی عرضی خارج کر دی تھی۔
کیا ہے اصل معاملہ؟
محمد عارف عرف اشفاق کو اکتوبر 2005 میں ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، جسے دہلی ہائی کورٹ نے ستمبر 2007 میں برقرار رکھا۔ بعد ازاں اگست 2011 میں سپریم کورٹ نے بھی عارف کو دی گئی سزائے موت کی توثیق کی تھی۔
استغاثہ کے مطابق 22 دسمبر 2000 کی رات کچھ حملہ آور لال قلعہ میں اُس مقام میں داخل ہوئے جہاں بھارتی فوج کی 7 راجپوتانہ رائفلز کی یونٹ تعینات تھی، اور ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے میں بھارتی فوج کے تین جوان ہلاک ہو گئے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: