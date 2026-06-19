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باغی ایم پیز کو نااہل قرار دینے کے لیے 20 درخواستیں دائر کی گئی، اوم برلا سے ملاقات کے بعد ابھیشیک بنرجی کا بیان

ابھیشیک بنرجی نےلوک سبھا اسپیکر اوم برلا سےملاقات کی اور 20 باغی ایم پی کےاین سی پی آئی میں انضمام کو غیر قانونی قرار دیا۔

باغی ایم پیز کو نااہل قرار دینے کے لیے 20 درخواستیں دائر کی گئی، اوم برلا سے ملاقات کے بعد ابھیشیک بنرجی کا بیان
باغی ایم پیز کو نااہل قرار دینے کے لیے 20 درخواستیں دائر کی گئی، اوم برلا سے ملاقات کے بعد ابھیشیک بنرجی کا بیان (Image: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 19, 2026 at 8:56 PM IST

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نئی دہلی: ترنمول کانگریس کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے جمعہ کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور پارٹی کے 20 باغی ممبران پارلیمنٹ کے خلاف 20 درخواستیں پیش کیں، ان کی نااہلی کا مطالبہ کیا۔

لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنرجی نے کہا کہ ان ارکان پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی آف انڈیا (این سی پی آئی) میں شمولیت کا دعویٰ کیا ہے اور پارٹی چھوڑنے کی بنیاد پر انہیں ایوان سے نااہل قرار دیا جانا چاہئے۔

انہوں نے کہا کہ 20 لوگوں نے لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کی اور علیحدہ گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں، ہمیں معلوم ہوا کہ ان ممبران پارلیمنٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ این سی پی آئی نامی دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم، اس پارٹی کے بارے میں کسی نے نہیں سنا تھا، اور یہاں تک کہ ان اراکین اسمبلی نے بھی اس سے پہلے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا۔

بنرجی نے کہا کہ آئین کے 10ویں شیڈول میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن رضاکارانہ طور پر اپنی پارٹی کی رکنیت ترک کرتا ہے تو وہ رکن پارلیمنٹ کے طور پر نااہل ہو جاتا ہے۔

ابھیشیک بنرجی نے کہا، ’’اگر کوئی شخص کسی پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشن جیتتا ہے اور دو سال بعد کہتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، تو اس کی رکنیت ختم کردی جانی چاہیے۔‘‘

انہوں نے کہا کہ کسی دوسری پارٹی میں ضم ہونے کا دو تہائی اصول صرف پارلیمانی پارٹی پر نہیں بلکہ پوری پارٹی پر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی روشنی میں، ترنمول کانگریس کے لوک سبھا لیڈر کی حیثیت سے، میں نے ان 20 ممبران پارلیمنٹ کے خلاف 20 الگ الگ نااہلی کی درخواستیں دائر کی ہیں۔

لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ابھیشیک بنرجی کو ان 20 باغی ٹی ایم سی ممبران پارلیمنٹ کے مطالبات پر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے طلب کیا۔ باغی ممبران پارلیمنٹ نے این سی پی میں ضم ہونے کے بعد علیحدہ دھڑے کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ ابھیشیک بنرجی نے بھی گزشتہ ہفتے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط لکھا تھا، جس میں زور دیا تھا کہ ٹی ایم سی کا الگ دھڑا ہونے کا دعوی کرنے والے کسی بھی دھڑے کو کوئی پہچان یا درجہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین اور انحراف مخالف قانون کسی بھی موجودہ سیاسی جماعتوں کے اندر الگ الگ دھڑے بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔

TAGGED:

TMC CRISIS
ABHISHEK BANERJEE
MAMATA BANERJEE
OM BIRLA
TMC SPLIT

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