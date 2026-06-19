باغی ایم پیز کو نااہل قرار دینے کے لیے 20 درخواستیں دائر کی گئی، اوم برلا سے ملاقات کے بعد ابھیشیک بنرجی کا بیان
ابھیشیک بنرجی نےلوک سبھا اسپیکر اوم برلا سےملاقات کی اور 20 باغی ایم پی کےاین سی پی آئی میں انضمام کو غیر قانونی قرار دیا۔
Published : June 19, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے جمعہ کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور پارٹی کے 20 باغی ممبران پارلیمنٹ کے خلاف 20 درخواستیں پیش کیں، ان کی نااہلی کا مطالبہ کیا۔
لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنرجی نے کہا کہ ان ارکان پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی آف انڈیا (این سی پی آئی) میں شمولیت کا دعویٰ کیا ہے اور پارٹی چھوڑنے کی بنیاد پر انہیں ایوان سے نااہل قرار دیا جانا چاہئے۔
#WATCH | Delhi: After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla, TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee says, " we absolutely do not have the level-playing field. i am saying this because parties are being broken - not just in bengal but also in maharashtra. shiv sena… pic.twitter.com/MyOdsc0F56— ANI (@ANI) June 19, 2026
انہوں نے کہا کہ 20 لوگوں نے لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کی اور علیحدہ گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں، ہمیں معلوم ہوا کہ ان ممبران پارلیمنٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ این سی پی آئی نامی دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم، اس پارٹی کے بارے میں کسی نے نہیں سنا تھا، اور یہاں تک کہ ان اراکین اسمبلی نے بھی اس سے پہلے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا۔
بنرجی نے کہا کہ آئین کے 10ویں شیڈول میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن رضاکارانہ طور پر اپنی پارٹی کی رکنیت ترک کرتا ہے تو وہ رکن پارلیمنٹ کے طور پر نااہل ہو جاتا ہے۔
ابھیشیک بنرجی نے کہا، ’’اگر کوئی شخص کسی پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشن جیتتا ہے اور دو سال بعد کہتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، تو اس کی رکنیت ختم کردی جانی چاہیے۔‘‘
#WATCH | Delhi: After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla, TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee says, " whether we go to the court or explore any legal remedies is a hypothetical question. but we have left it to the judgment and wisdom of the speaker. he has said… pic.twitter.com/nqvHWzEiOB— ANI (@ANI) June 19, 2026
انہوں نے کہا کہ کسی دوسری پارٹی میں ضم ہونے کا دو تہائی اصول صرف پارلیمانی پارٹی پر نہیں بلکہ پوری پارٹی پر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی روشنی میں، ترنمول کانگریس کے لوک سبھا لیڈر کی حیثیت سے، میں نے ان 20 ممبران پارلیمنٹ کے خلاف 20 الگ الگ نااہلی کی درخواستیں دائر کی ہیں۔
لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ابھیشیک بنرجی کو ان 20 باغی ٹی ایم سی ممبران پارلیمنٹ کے مطالبات پر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے طلب کیا۔ باغی ممبران پارلیمنٹ نے این سی پی میں ضم ہونے کے بعد علیحدہ دھڑے کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
#WATCH | Delhi: After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla along with TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee, party MP Kalyan Banerjee says, " this is not about numbers. it is about political party. only when the political party merges, does the merging take… pic.twitter.com/tkWaAGNrie— ANI (@ANI) June 19, 2026
واضح رہے کہ ابھیشیک بنرجی نے بھی گزشتہ ہفتے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط لکھا تھا، جس میں زور دیا تھا کہ ٹی ایم سی کا الگ دھڑا ہونے کا دعوی کرنے والے کسی بھی دھڑے کو کوئی پہچان یا درجہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین اور انحراف مخالف قانون کسی بھی موجودہ سیاسی جماعتوں کے اندر الگ الگ دھڑے بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔