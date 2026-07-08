کاکروچ احتجاج کا 19واں دن: سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال 11ویں روز بھی جاری، انتظامیہ پر مظاہرین کی نگرانی کا الزام
کاکروچ جنتا پارٹی نے اعادہ کیا کہ دھرنا اور وانگچک کا 'انشن' ان کے اہم مطالبات تسلیم کیے جانے تک جاری رہیں گے۔
Published : July 8, 2026 at 12:20 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا احتجاج بدھ کو مسلسل 19ویں دن بھی جاری رہا۔ ماحولیاتی و سماجی کارکن سونم وانگچک کا احتجاجی مظاہرے کی حمایت میں جاری غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال 11ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔
مظاہرین مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبہ پر بضد ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا الزام ہے کہ طلبہ کے مستقبل سے متعلق مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ادھر احتجاج کے دوران مظاہرین کی خفیہ ویڈیو ریکارڈنگ کے الزامات نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی کا دعویٰ ہے کہ پوچھ گچھ کے دوران اس شخص نے اپنی شناخت ایک کسان کے طور پر ظاہر کی لیکن بعد میں وہ دہلی پولیس کا افسر نکلا۔ تنظیم نے اسے پرامن احتجاج پر نظر رکھنے اور مظاہرین کو دھمکانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے وضاحت طلب کی ہے۔
A Delhi Police official in plain clothes was secretly recording videos of protesters.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 7, 2026
When I asked him to identify himself, he claimed to be a farmer who had come to support the protest.
Why are the authorities secretly documenting the people attending the protest and why are… pic.twitter.com/h2JEjCVDtn
احتجاج اور بھوک ہڑتال جاری
جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج مسلسل 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ان کے مطالبات پر مثبت اقدامات نہیں کرتی۔ مظاہرین مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ تعلیم کے اہم مسائل پر حکومت کی پالیسیاں طلباء کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہیں اور ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ مظاہرین نے ملک بھر کے طلبہ، والدین اور شہریوں سے پرامن احتجاج کی حمایت میں سامنے آنے کی اپیل کی۔
سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال گیارہویں دن میں داخل
سماجی کارکن سونم وانگچک کاکروچ تحریک کی حمایت کے لیے گذشتہ 11 دنوں سے غیر معینہ مدت کی (انشن) بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی طرف سے فراہم کردہ جانکاری کے مطابق، انشن کے دوران ان کا سات کلو گرام زیادہ وزن کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور دیگر ضروری ٹیسٹ کر رہی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ سونم وانگچک کی صحت بدستور تشویشناک ہے تاہم اس کے باوجود انہوں نے اپنا انشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کی قربانی طلبہ کے مستقبل کے لیے ہے اور حکومت کو اس تحریک کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
مظاہرین کی ویڈیو ریکارڈنگ پر تنازع
احتجاج کے مقام پر ایک نیا تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب مظاہرین نے الزام لگایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپک نے کہا کہ جب اس کی شناخت پوچھی گئی تو اس شخص نے خود کو ایک کسان بتایا جو احتجاج کی حمایت میں آیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دہلی پولیس کا افسر تھا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے۔ تاہم اس معاملے پر دہلی پولیس کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
انتظامیہ کی منشا پر اٹھے سوالات
کاکروچ جنتا پارٹی نے اس واقعے پر انتظامیہ کے طریقہ کار پر سوال اٹھایا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اگر پولیس امن و امان برقرار رکھنے کے لیے نگرانی کر رہی ہوتی تو افسران کو اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مظاہرین نے سوال کیا کہ اگر کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا تو شرکاء کی خفیہ طور پر ویڈیو کیوں بنائی جا رہی تھی، اور اس میں ملوث افسر نے اپنی اصل شناخت کیوں چھپائی۔ تنظیم کا الزام ہے کہ اس طرح کے اقدامات پرامن احتجاج میں حصہ لینے والوں کو ڈرانے اور ان کی نگرانی کرنے کی کوشش کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ سی جے پی نے پورے معاملے کی شفاف تحقیقات اور انتظامیہ سے واضح جواب کا مطالبہ کیا ہے۔
مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان
کاکروچ جنتا پارٹی نے ایک بار پھر اس کا اعادہ کیا کہ دھرنا اور سونم وانگچک کا انشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ان کے اہم مطالبات پر کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لیتی۔ تنظیم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں جنتر منتر پہنچیں اور پرامن طریقے سے اپنا تعاون دیں۔
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