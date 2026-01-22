سکھ مخالف فسادات: دہلی کی عدالت نے جنک پوری تشدد کیس میں سجن کمار کو بری کر دیا
جج نے کہاکہ اس بات کاکوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ سجن کمار جائے وقوعہ پر موجود تھے یا کسی نے انہیں وہاں دیکھا تھا۔
By PTI
Published : January 22, 2026 at 4:09 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو کانگریس کے سابق رہنما اور سابق رکن پارلیمنٹ سجن کمار کو 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے دوران قومی دارالحکومت کے جنک پوری علاقے میں تشدد بھڑکانے سے متعلق ایک کیس میں بری کر دیا، اور کہا کہ استغاثہ ان الزامات کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ خصوصی جج دگ ونئے سنگھ نے زور دے کر کہا کہ عدالت متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے درد کو سمجھتی ہے لیکن اس کا فیصلہ جذباتیت سے خالی ہونا چاہیے۔
جج نے کہا کہ اس کیس میں ملزم کو مجرم قرار دینے کا فیصلہ صرف اور صرف پیش کردہ شواہد کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے، استغاثہ کی طرف سے جن گواہوں کی جانچ پڑتال کی گئی ان میں سے زیادہ تر سنوائی اور/یا گواہوں پر مبنی تھے جنہوں نے تین دہائیوں سے ملزم کا نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کی شناخت کے لیے ایسے گواہوں پر انحصار کرنا خطرناک اور ناانصافی کا باعث بن سکتا ہے۔
جج نے کہا کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ سجن کمار جائے وقوعہ پر موجود تھے یا کسی نے انہیں وہاں دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعہ کے سلسلے میں فسادی ہجوم کو بھڑکانے کے لئے کسی اشتعال انگیزی یا سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔
عدالت نے اپنے 60 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف معقول شکوک و شبہات سے بالاتر ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا جو کہ فوجداری مقدمے میں سزا کے لیے ضروری ہے۔
عدالت نے قابل اعتماد شواہد نہ ہونے کی بنا پر ان کو بری کر دیا۔ عدالت نے اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ کمار کو پہلے بھی اسی طرح کے جرائم کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو 100 جرائم کا مجرم ٹھہرایا گیا ہے، تو اسے 101 ویں جرم کا مجرم ٹھہرانے کے لیے معقول شک سے بالاتر ثبوت کی ضرورت ہے۔
عدالت نے کہا کہ مجرمانہ کیس میں سزا صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ملزم نے جرم کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ محض اس وجہ سے کہ ملزم سابق ایم پی ہیں یا اس طرح کے دیگر واقعات میں ملوث رہے ہیں، عدالت اس معاملے میں انہیں مجرم قرار دینے کے لیے ضروری ثبوت کے معیار کو کم نہیں کر سکتی۔ قانون تمام مجرموں پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے خواہ وہ عام ہوں یا بااثر۔
عدالت نے استغاثہ کی دلیل کو بھی نوٹ کیا کہ اس کیس میں شواہد کا جائزہ لینے کے لیے حالات کو مناسب وزن دیا جانا چاہیے، جس میں متاثرین پر حملہ اور زخمی ہونے، دو افراد کی موت، ان کے گھروں اور املاک کو نقصان پہنچانا اور پولیس افسران کی جانب سے فوری مدد کی کمی شامل ہے۔ عدالت نے ان حقائق کو تسلیم کیا لیکن گواہوں کو یہ استثنیٰ دینے کے بعد بھی تین دہائیوں تک ملزم کا نام نہ لینے کا کوئی تسلی بخش جواز نہیں ہے۔
عدالت نے کہا کہ کوئی بھی گواہ جس نے اپنے خاندان کے کسی فرد کو کسی مجرم سے کھو دیا ہو وہ ایسے شخص کو نہیں بخشے گا اور وہ فوری طور پر اپنا نام ظاہر کرنا چاہے گا۔ اس میں کہا گیا کہ محض اس لیے کہ متاثرہ اور ملزم کے درمیان کوئی سابقہ دشمنی نہیں تھی، اس لیے یہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ جھوٹے الزامات لگانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔