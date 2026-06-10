شتروگھن سنہا اور سیانی گھوش جیسے حیران کن ناموں سمیت ٹی ایم سی کے 19 ارکان پارلیمنٹ نے بغاوت کی
ٹی ایم سی ممبران پارلیمنٹ کلیان بنرجی اور کیرتی آزاد نے پارٹی کے باغی ممبران پارلیمنٹ پر سخت حملہ کیا۔
Published : June 10, 2026 at 8:52 PM IST
نئی دہلی: ٹی ایم سی ایم ایل ایز کے بعد پارٹی ممبران پارلیمنٹ نے بھی ممتا بنرجی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ پارٹی کے 28 میں سے 19 ارکان اسمبلی نے بغاوت کر دی ہے۔ ان تمام ممبران پارلیمنٹ کے نام سامنے آ چکے ہیں اور ان میں سے کئی حیران کن ہیں۔
ان ارکان اسمبلی کے نام سامنے آئے ہیں۔
۔کاکولی گھوش (باراسات)
۔جگدیش چندر بسونیا (کوچ بہار)
۔اروپ چکرورتی (بانکورہ)
۔ڈاکٹر شرمیلا سرکار (بردھمان ایسٹ)
۔شتروگھن سنہا (آسنسول)
۔اسیت کمار مل (بولپور)
۔خلیل الرحمن (جانگی پور)
۔یوسف پٹھان (بہرام پور)
۔ابو طاہر خان (مرشد آباد)
۔پارتھا بھومک (بیرک پور)
۔بپی ہلدر (متھرا پور)
۔سیونی گھوش (کولکاتہ جنوبی)
۔میتالی بیگ (آرام باغ)
۔دیپک ادھیکاری (گھٹل)
۔کالیپدا سورین (جھارگرام)
۔جون مالیا (مدینی پور)
۔شتابدی رائے (بیربھوم)
۔رچنا بنرجی (ہگلی)
۔مالا رائے (کولکتہ جنوبی)
ان میں سیانی گھوش کا نام سرپرائز مانا جا رہا ہے۔ سیانی کی طرح شتروگھن سنہا کا نام بھی حیران کن ہے۔ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ٹی ایم سی چھوڑ دیں گے۔ شتروگھن سنہا نے مودی پر مسلسل حملہ کیا ہے۔ دراصل انہوں نے بی جے پی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بی جے پی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔
ٹی ایم سی ممبران پارلیمنٹ کلیان بنرجی اور کیرتی آزاد نے پارٹی کے باغی ممبران پارلیمنٹ پر سخت حملہ کیا، ان پر سیاسی اخلاقیات کی کمی، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) سے تعلقات رکھنے اور بحران کے وقت پارٹی کارکنوں کو چھوڑنے کا الزام لگایا۔
بنرجی نے کہا کہ دہلی سے دعوے کرنے کے بجائے باغی ممبران اسمبلی کو اپنے حلقوں میں پارٹی کارکنوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ’’میں ہر رکن اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ اپنے حلقے میں جائیں، ٹی ایم سی کارکنوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا مقابلہ کریں۔‘‘
مغربی بنگال میں بڑے پیمانے پر سیاسی جبر کا الزام لگاتے ہوئے بنرجی نے دعویٰ کیا کہ انتظامیہ اپوزیشن کارکنوں اور لیڈروں کو ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کارکنوں کی حمایت کریں جنہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں سڑکوں پر آنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس کے بجائے، وہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ دو چہروں والے لوگ چلے گئے ہیں۔"
کلیان بنرجی نے ترنمول کانگریس کے سابق راجیہ سبھا ممبر سکھیندو شیکھر رائے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ سکھیندو شیکھر نے کم از کم پارٹی اور اپنے ایم پی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، جو کچھ تمام باغی ممبران پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔
دریں اثنا، ترنمول کانگریس کے باغی رہنما اور مغربی بنگال اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما، رتبرتا بنرجی نے بدھ کو دعویٰ کیا کہ ان کا دھڑا اصلی ترنمول ہے۔ انہوں نے ترنمول کانگریس کے کانگریس کے ساتھ انضمام کے امکان کو بھی واضح طور پر مسترد کردیا۔ ریتابرت کا یہ بیان پارٹی کی سپریمو ممتا بنرجی کی کانگریس قائدین سے ملاقات اور ان کی زیر قیادت دھڑے کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیوں کے درمیان آیا ہے۔ ریتابرت نے دعویٰ کیا کہ ان کی قیادت میں باغی دھڑے میں ایم ایل ایز کی تعداد 58 سے بڑھ کر 64 ہوگئی ہے۔انہوں نے کہا کہ ان کے دھڑے کو پارٹی کے بیشتر ایم ایل ایز اور بڑی تعداد میں ایم پیز کی حمایت حاصل ہے اور وہ ترنمول کانگریس کے بینر تلے کام کرتے رہیں گے۔
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