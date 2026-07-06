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کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کا 17واں دن: سونم وانگچک کا فاسٹ 9ویں دن میں داخل، تقریباً سات کلو گرام وزن ہو گیا کم

کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت ڈپکے پیر کی صبح اپنے آبائی شہر چھترپتی سمبھاجی نگر (مہاراشٹر) کے لیے روانہ ہوئے۔

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CJP کے احتجاج کا 17واں دن اور سونم وانگچک کے روزے کا 9واں دن (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 6, 2026 at 2:52 PM IST

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نئی دہلی: راجدھانی دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا احتجاج پیر کو 17ویں دن میں داخل ہو گیا۔ ادھر سماجی کارکن سونم وانگچک کی تحریک کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال 9ویں روز بھی جاری ہے۔ مسلسل نو دن تک کھانے سے پرہیز کرنے کے اثرات ان کی صحت پر صاف نظر آ رہے ہیں۔

پیر کی صبح جاری ہونے والی میڈیکل ہیلتھ اپ ڈیٹ کے مطابق، بھوک ہڑتال کے سبب اب تک ان کا کل 6.9 کلو گرام وزن کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر ان کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً صحت کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ اس تحریک کا مقصد حکومت اور معاشرے کی توجہ اپنے مطالبات کی طرف مبذول کرانا ہے۔

تازہ ترین صحت کی تازہ کاری میں انکشاف کیا گیا ڈیٹا

پیر کی صبح جاری کردہ ہیلتھ اپ ڈیٹ کے مطابق، سونم وانگچک کا بلڈ پریشر (بی پی) 67/107 ریکارڈ کیا گیا، جب کہ ان کے خون میں گلوکوز کی پیمائش 72 ملی گرام فی ڈی ایل پر کی گئی۔ میڈیکل ٹیم کے مطابق روزے کے دوران ان تمام پیرامیٹرز کی مسلسل نگرانی کی جارہی ہے تاکہ اس کی صحت میں کسی قسم کی خرابی کی صورت میں فوری طور پر ضروری کارروائی کی جاسکے۔ فی الحال انہوں نے اپنا فاسٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ابھیجیت دیپکے مہاراشٹر کے لیے روانہ ہوئے

کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے پیر کی صبح اپنے آبائی شہر چھترپتی سمبھاجی نگر (اورنگ آباد مہاراشٹر) کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے وہ سونم وانگچک کو وجیتا داہیا کے ساتھ جنتر منتر پر احتجاجی مقام پر چھوڑ گئے۔ احتجاجی منتظمین کا کہنا ہے کہ دیپک کی عارضی غیر حاضری کے باوجود دھرنا اور بھوک ہڑتال کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔

احتجاجی مقام صبح کے وقت خاموش رہا، دن کے وقت اس میں اضافہ متوقع

واضح رہے کہ پیر کی صبح جنتر منتر پر عوام کی موجودگی کم تھی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر صبح کے وقت ہجوم کم ہوتا ہے۔ جوں جوں دن چڑھتا ہے، حامیوں، طلبہ، سماجی تنظیموں اور عام شہریوں کی موجودگی بڑھتی جاتی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ احتجاج مکمل طور پر پرامن طور پر جاری ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔

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9TH DAY OF SONAM WANGCHUK FAST

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