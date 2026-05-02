ووٹوں کی گنتی سے قبل 165 نئے گنتی مبصر اور 77 پولس مبصر مغربی بنگال میں تعینات
ای سی نےکہا کہ گنتی کو محفوظ، پرامن اور شفاف ماحول میں کرانےکے لیے اضافی گنتی مبصرین اور پولیس مبصرین کو تعینات کیا گیا ہے۔
Published : May 2, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 6:46 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے 4 مئی کو گنتی کے دن مغربی بنگال میں گنتی کے مبصرین کی مدد کے لیے سیکورٹی کو بڑھانے اور گنتی کے مراکز کے ارد گرد امن و امان کی نگرانی کے لیے 165 اضافی کاؤنٹنگ مبصرین اور 77 پولیس مبصرین کو تعینات کیا ہے۔ کمیشن نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ گنتی کے اضافی مبصرین اور پولس مبصرین کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ گنتی کے عمل کو شفاف اور پرامن ماحول میں یقینی بنایا جا سکے۔
کمیشن نے کہا کہ یہ تقرریاں آئین ہند کے آرٹیکل 324 اور عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 20B کے تحت حاصل اختیارات کے استعمال میں کی گئی ہیں۔ اس مدت کے دوران مبصرین کو الیکشن کمیشن میں ڈیپوٹیشن پر سمجھا جائے گا اور وہ کمیشن کے سپرنٹنڈنس اور کنٹرول کے تحت کام کریں گے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ گنتی کے مبصرین کی مدد کے لیے 165 اسمبلی حلقوں میں جن میں ایک سے زیادہ کاؤنٹنگ ہال موجود ہیں، میں اضافی کاؤنٹنگ مبصرین کا تقرر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا، "پولیس مبصرین انہیں تفویض کردہ اسمبلی حلقہ کے گنتی مرکز کے ارد گرد سیکورٹی اور امن و امان کے انتظامات کی نگرانی کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ گنتی مرکز کے ارد گرد سیکورٹی کے انتظامات کمیشن کی ہدایات کے مطابق ہوں۔ تاہم، پولس مبصرین کسی بھی حالت میں ووٹوں کی گنتی کے دن کاؤنٹنگ ہال کا دورہ نہیں کریں گے"۔
ای سی آئی نے کہا کہ پولس مبصرین گنتی کے مبصرین اور گنتی کے عمل کے لیے تعینات دیگر انتخابی اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسران (آر اوز)، گنتی کے عملے، امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کے لیے شناختی کارڈز میں ایک مخصوص ماڈیول کے ذریعے آر اوز جاری کریں گے۔
ای سی آئی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ گنتی کے عملے، امیدواروں اور ان کے ایجنٹوں کو صرف ای سی آئی نیٹ کے ذریعے آر او کی طرف سے جاری کردہ کیو آر کوڈ پر مبنی تصویری شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہی گنتی مراکز میں داخل کیا جائے گا۔ کمیشن نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ گنتی کے مبصر اور ریٹرننگ افسر کے علاوہ کسی بھی شخص کو کاؤنٹنگ ہال کے اندر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔
ای سی آئی نے کہا، "فارم 17C-II جس میں کنٹرول یونٹ سے گنتی کے نتائج ہوں گے، کاؤنٹنگ سپروائزر کاؤنٹنگ ایجنٹس کی موجودگی میں تیار کرے گا اور ان کے دستخطوں کے لیے ان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اگر گنتی کے ایجنٹ چاہیں تو یہ عمل دہرایا جائے گا۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ ہر میز پر تعینات مائیکرو مبصرین بھی دستی طور پر کنٹرول یونٹ کے ڈسپلے سے نتائج کو نوٹ کریں گے اور انہیں ہر دور کے اختتام پر کراس تصدیق کے لیے گنتی کے مبصر کو جمع کرائیں گے۔