عصمت دری اور قتل کے مجرم گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر پیرول، 15ویں مرتبہ جیل سے عارضی رہائی
2019 میں عدالت نے رام رحیم کو دو شاگردوں کی عصمت دری اور ایک صحافی کے قتل معاملہ میں 20 سال قید کی سزا سنائی۔
Published : January 4, 2026 at 5:00 PM IST
چنڈی گڑھ: ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر 40 دن کی پیرول دے دی گئی ہے، جو 2020 کے بعد ان کی 15ویں عارضی رہائی ہے۔ رام رحیم دو شاگردوں کے ساتھ عصمت دری اور ایک صحافی کے قتل کے جرم میں 20 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ، جو اپنے دو شاگردوں کے ساتھ عصمت دری کے الزام میں 20 سال کی قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور ہریانہ کے روہتک کی سناریا جیل میں بند ہیں، کو دوبارہ 40 دن کی پیرول دی گئی، یہ 15 ویں مرتبہ ہے کہ وہ جیل سے عارضی طور پر رہا ہوئے ہیں۔
ان کی بار بار رہائی پر سکھ تنظیموں اور سماجی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جاتی رہی ہے، خاص طور پر انتخابی ادوار کے قریب پیرول دیے جانے پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے انصاف کے نظام پر عوامی اعتماد کو کمزور کرتے ہیں۔ ان کی تازہ ترین پیرول گزشتہ سال اگست میں 40 دن کی پیرول کی منظوری کے چند مہینوں بعد آئی ہے۔
ڈیرہ سربراہ اور تین دیگر کو 2019 میں 16 سال سے زیادہ پہلے ایک صحافی کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ گذشپ سال اگست میں پیرول کے علاوہ، انہیں اپریل میں 21 دن کی فرلو اور 5 فروری کو دہلی اسمبلی انتخابات سے پہلے جنوری میں 30 دن کی پیرول بھی دی گئی تھی۔ اسی طرح، انہیں 5 اکتوبر کو ہریانہ اسمبلی انتخابات سے کچھ دن پہلے یکم اکتوبر 2024 کو 20 دن کی پیرول کی اجازت دی گئی۔