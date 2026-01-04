ETV Bharat / bharat

عصمت دری اور قتل کے مجرم گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر پیرول، 15ویں مرتبہ جیل سے عارضی رہائی

2019 میں عدالت نے رام رحیم کو دو شاگردوں کی عصمت دری اور ایک صحافی کے قتل معاملہ میں 20 سال قید کی سزا سنائی۔

عصمت دری اور قتل کے مجرم گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر پیرول، 15ویں مرتبہ جیل سے عارضی رہائی
عصمت دری اور قتل کے مجرم گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر پیرول، 15ویں مرتبہ جیل سے عارضی رہائی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 4, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

چنڈی گڑھ: ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر 40 دن کی پیرول دے دی گئی ہے، جو 2020 کے بعد ان کی 15ویں عارضی رہائی ہے۔ رام رحیم دو شاگردوں کے ساتھ عصمت دری اور ایک صحافی کے قتل کے جرم میں 20 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ، جو اپنے دو شاگردوں کے ساتھ عصمت دری کے الزام میں 20 سال کی قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور ہریانہ کے روہتک کی سناریا جیل میں بند ہیں، کو دوبارہ 40 دن کی پیرول دی گئی، یہ 15 ویں مرتبہ ہے کہ وہ جیل سے عارضی طور پر رہا ہوئے ہیں۔

ان کی بار بار رہائی پر سکھ تنظیموں اور سماجی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جاتی رہی ہے، خاص طور پر انتخابی ادوار کے قریب پیرول دیے جانے پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے انصاف کے نظام پر عوامی اعتماد کو کمزور کرتے ہیں۔ ان کی تازہ ترین پیرول گزشتہ سال اگست میں 40 دن کی پیرول کی منظوری کے چند مہینوں بعد آئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ سے رام رحیم کو بڑی راحت، رنجیت سنگھ قتل کیس میں بری - Ranjit Singh Murder Case

ڈیرہ سربراہ اور تین دیگر کو 2019 میں 16 سال سے زیادہ پہلے ایک صحافی کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ گذشپ سال اگست میں پیرول کے علاوہ، انہیں اپریل میں 21 دن کی فرلو اور 5 فروری کو دہلی اسمبلی انتخابات سے پہلے جنوری میں 30 دن کی پیرول بھی دی گئی تھی۔ اسی طرح، انہیں 5 اکتوبر کو ہریانہ اسمبلی انتخابات سے کچھ دن پہلے یکم اکتوبر 2024 کو 20 دن کی پیرول کی اجازت دی گئی۔

TAGGED:

RAM RAHIM GRANTED PAROLE
چنڈی گڑھ
ڈیرہ سچا سودا
رام رحیم
RAPE CONVICT GURMEET RAM RAHIM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.