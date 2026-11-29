آج ملک میں منشیات کے خلاف سماجی بیداری بڑھ رہی ہے: وزیر اعظم مودی
وزیر اعظم مودی نے آج اپنے ریڈیو پروگرام 'من کی بات' کی 140ویں قسط میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔
Published : November 29, 2026 at 2:06 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے مقبول ریڈیو پروگرام 'من کی بات' کی 140ویں قسط میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم مودی نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ "آج دنیا بھر میں بھارت کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کا خوب چرچا ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے خواب دیکھ رہے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ تاہم، منشیات کی لت ان امیدوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر ابھری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ملک میں منشیات کے خلاف سماج میں بیداری بڑھ رہی ہے اور 'منشیات سے پاک نوجوان مہم' بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔"
During the 140th episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, "Today, the talent of India's youth is being widely discussed across the world. Our youth are dreaming big and working hard to realise them. However, drugs addiction has emerged as a major challenge to these aspirations. I am pleased that, in the country today, there is a growing awareness in society against drug abuse. The 'Drug-Free Youth Campaign' is also underway in full swing..." (Source: PM Modi YT)— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ "زندگی میں جب بھی ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میں ان لاکھوں سرکاری ملازمین کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے کچھ نیا سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ان میں سے کئی ملازمین گزشتہ 20 تا 25 برسوں سے حکومت میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ "اتنا طویل تجربہ رکھنے اور دیگر ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود وہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی مدد لے رہے ہیں، جس کا نام 'آئی گوٹ کرم یوگی' ہے۔ اس پلیٹ فارم پر سرکاری ملازمین کے لیے 17 زبانوں میں 7,000 سے زائد کورسز دستیاب ہیں۔ لاکھوں سرکاری ملازمین نے کئی کورسز مکمل کیے ہیں؛ کوئی آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کوئی انڈین سائن لینگویج (اشاروں کی زبان) سیکھ رہا ہے۔"
Addressing the 140th Episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, "In life, whenever we learn something new, it gives a unique sense of happiness. There is no age limit for learning. Today, I would like to talk about lakhs of government employees who have shown interest in learning something new. Many of them have been serving in the government for past 20-25 years. Despite having such a long experience, carrying out other responsibilities, they are also taking out time to learn something new. And for that they are taking help of a digital platform. It's name is-'iGOT Karmayogi'. On this platform, more than 7,000 courses in 17 languages are available for the government employees. Lakhs of government employees have completed numerous courses. Someone is studying Artificial Intelligence, while someone is learning Indian Sign Language..." (Source: PM Modi YT)— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر آپ کا فون گم ہو جاتا ہے تو اس سے کئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ موبائل فون میں آپ کے کانٹیکٹس، تصاویر، اہم دستاویزات اور بے شمار دیگر ضروری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک بار فون گم ہو جانے کے بعد اس کے واپس ملنے کی امید دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا گمشدہ موبائل فون واپس پا سکتے ہیں، اور اس میں حکومتِ ہند کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے، جس کا نام 'سنچار ساتھی' ہے۔ اب تک 'سنچار ساتھی' پورٹل کو 30 کروڑ سے زائد مرتبہ وزٹ کیا جا چکا ہے، جب کہ اس کی ایپ کو تقریباً 3 کروڑ بار ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔"
Addressing the 140th Episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, "If you lose your phone, it leads to many problems. Mobile phone has your contacts, photos, important documents and countless other important documents. Once you lose your phone, the hope of getting it back gradually begins to fade. However, it is not like that anymore. You can get your lost mobile phone back. And in that, the Bharat Government's digital platform can help you a lot. It's name is 'Sanchar Saathi'. So far, the 'Sanchar Saathi' portal has crossed more than 30 crore visits. Its app has been downloaded nearly 3 crore times..." (Source: PM Modi YT)— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
وزیر اعظم مودی نے آگے کہا کہ "ہمارے بینک، پیمنٹ ایپس، ٹیلی کام کمپنیاں اور پولیس کے علاوہ 1,600 سے زائد ادارے 'سنچار ساتھی' پورٹل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے سائبر فراڈ کی کوششوں کو بروقت روکنے میں مدد ملی ہے۔ اب تک اس نظام کی بدولت 5,000 کروڑ روپے سے زائد کے ممکنہ مالی نقصان کو روکا جا چکا ہے۔ یہ ایپ 23 زبانوں میں دستیاب ہے اور اس کا استعمال نہایت آسان ہے۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ "جب بھی ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے مشہور مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے مقامی پکوانوں کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کسی نئے مقام پر جائیں تو وہاں کے عجائب گھر کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کریں۔ حال ہی میں بھارت کے میوزیم سے جڑی ایک انتہائی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے۔"
Addressing the 140th Episode of Mann Ki Baat, PM Modi (@narendramodi) says, "Whenever we visit a new place, we wish to see famous places there and to enjoy local delicacies there. I would urge you, whenever you visit a place, you must learn about the museums there. Recently, some very exciting news has come out, which is related to Bharat's museums. Patna-based 'Bihar Museum' has been ranked 9th among the world's 100 best museums. On this list, 'Bihar Museum' ranks first in all of Asia. You must have heard about Paris's Louvre Museum. New York's 'The Met' museum is also world-famous. Bihar Museum ranks ahead of both of them on this list." (Source: PM Modi YT)— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
انہوں نے بتایا کہ "پٹنہ کے 'بہار میوزیم' کو دنیا کے 100 بہترین عجائب گھروں کی فہرست میں 9واں مقام حاصل ہوا ہے، اور اس فہرست میں 'بہار میوزیم' پورے ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ آپ نے پیرس کے 'لوور میوزیم' کے بارے میں سنا ہوگا، جب کہ نیویارک کا 'دی میٹ' میوزیم بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن بہار میوزیم اس فہرست میں ان دونوں عالمی عجائب گھروں سے آگے ہے۔"
مزید پڑھیں:
خواتین سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہم پُرعزم ہیں: پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے قبل وزیراعظم مودی
عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے، کچھ لوگ بھارت میں عدم استحکام کے خواب دیکھ رہے ہیں، پی ایم مودی کا کانگریس پر نشانہ