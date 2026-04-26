'من کی بات' بھارت نے ہوا کی توانائی میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا، دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اپنا ہندوستان: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے اتوار کو اپنے مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات کے 133ویں ایپی سوڈ میں کئی اہم مسائل پر بات کی۔
Published : April 26, 2026 at 2:22 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مہینے کے آخری اتوار کو اپنا مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات نشر کیا۔ پروگرام کے دوران انہوں نے سائنس سمیت مختلف اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ انہوں نے آج کے نوجوانوں کے مستقبل سے متعلق کئی متاثر کن تبصرے بھی کئے۔
من کی بات کے 133ویں ایپی سوڈ میں، پی ایم مودی نے کہا، "انتخابات کی ہلچل کے درمیان، ہم نے آپ کے پیغامات اور خطوط کے ذریعے ملک کے لوگوں کی کامیابیوں پر اپنی خوشی بانٹ دی ہے۔ اس بار، ہم 'من کی بات' کو ملک کی ایک ایسی ہی اہم کامیابی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے یہ پروگرام قوم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
During the 133rd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " ...amid the hustle and bustle of the elections, through your messages and letters, we have shared happiness on the achievements of the citizens. this time, let's start 'mann ki baat' with one such very big achievement of… pic.twitter.com/I3AIuCDn6X— ANI (@ANI) April 26, 2026
ایٹمی سائنسدانوں نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی
پی ایم مودی نے کہا، "کچھ دن پہلے، ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے ایک اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تمل ناڈو کے کلپکم میں فاسٹ بریڈر ری ایکٹر نے اہم مقام حاصل کیا ہے۔ یہ مرحلہ ری ایکٹر کے آپریشنل مرحلے کے آغاز کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کے جوہری توانائی کے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔"
During the 133rd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " a few days back, our nuclear scientists made bharat proud with another major achievement. in tamil nadu's kalpakkam, the fast breeder reactor has achieved criticality... this stage means the beginning of the reactor's… pic.twitter.com/NSBNA4eH02— ANI (@ANI) April 26, 2026
ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی: مودی
انہوں نے مزید کہا، "آج کی 'من کی بات' میں، میں ایک ایسی طاقت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو نظر نہیں آتی ہے... لیکن جس کے بغیر ہماری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی ناممکن ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہندوستان کو آگے لے جا رہی ہے۔ یہ ہماری ہوا کی توانائی ہے... آج یہ ہوا کی طاقت ہندوستان کی ترقی کی ایک نئی کہانی لکھ رہی ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں ونڈ انرجی کی پیداوار میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے، ہندوستان نے ونڈ انرجی کی سابقہ 56 صلاحیتوں کو حاصل کیا ہے۔ گیگا واٹ آج، ہندوستان ہوا کی توانائی کی صلاحیت میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔"
During the 133rd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " in today's 'mann ki baat', i would like to speak about a power that is invisible... but without it, our life is impossible even for a single moment. this is the force that is taking bharat forward. this is our wind… pic.twitter.com/IDGIMbBDK5— ANI (@ANI) April 26, 2026
مئی ماہ کا ایک مبارک موقع کے ساتھ آغاز
پی ایم مودی نے کہا، "مئی کا مہینہ ایک مبارک موقع کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ چند دنوں میں، ہم بدھ پورنیما منائیں گے۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، بھگوان گوتم بدھ کا زندگی کا پیغام آج بھی متعلقہ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ امن اندر سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود پر جیت سب سے بڑی فتح ہے اور بدھ کی تعلیمات آج دنیا کو مزید سکھاتا ہے، اس دور میں متعلقہ تنازعات کو مزید سکھا رہے ہیں۔"
During the 133rd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " in our country, from january 23rd, i.e., from netaji subhas' birth anniversary, to january 30th, i.e., gandhiji's death anniversary, the festival of the republic is celebrated. an important part of this festival is the… pic.twitter.com/ySfNm0ibMq— ANI (@ANI) April 26, 2026
بیٹنگ دی ریٹریٹ اس تہوار کا ایک اہم حصہ
وزیر اعظم نے کہا، "ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ 23 جنوری، نیتا جی سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش سے لے کر 30 جنوری، گاندھی جی کی یوم وفات تک منایا جاتا ہے۔ بیٹنگ دی ریٹریٹ اس تہوار کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں آج آپ سے بیٹنگ دی ریٹریٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ حالیہ برسوں میں مختلف موسیقی کی روایات کے ساتھ اس تقریب میں مختلف بینڈ کی نمائش کی جاتی ہے۔ ہندوستانی موسیقی کی شمولیت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ملک کے لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے۔" اس سال کی بیٹنگ ریٹریٹ تقریب واقعی یادگار تھی۔ فضائیہ، آرمی اور نیوی کے بینڈز نے شاندار پرفارمنس دی۔
During the 133rd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " in these rapidly changing times, technology has become integral to our lives. today, we are witnessing the marvel of technology; it seamlessly connects our past with the present. in this context, a recent development has… pic.twitter.com/nWn5XXFj8d— ANI (@ANI) April 26, 2026
تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں ٹیکنالوجی لازمی حصہ
اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ "اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے عجائبات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ماضی کو آسانی سے حال سے جوڑ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حالیہ پیش رفت نے تعلیم سے وابستہ افراد اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت خوشی کی ہے۔"
During the 133rd episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " ...our daughters performed remarkably. at the start of this month, the european girls' mathematical olympiad was held in bordeaux, france... our girls delivered their best performance in this olympiad. i am very proud of… pic.twitter.com/aIhWl4DQBx— ANI (@ANI) April 26, 2026
قیمتی دستاویزات کا ڈیجیٹائزیشن
انہوں نے مزید کہا، "کچھ دن پہلے ہی، نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے ایک وقف شدہ پورٹل پر ایک منفرد ڈیٹا بیس کا اشتراک کیا ہے۔ اس تنظیم نے 200 ملین سے زیادہ قیمتی دستاویزات کو ڈیجیٹائز کیا ہے اور اسے پبلک کیا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی سائٹ دیکھیں۔ یہ ہماری تاریخ کے بارے میں جاننے کا ایک شاندار تجربہ فراہم کرے گا۔"
اولمپیاڈ میں بھارتی لڑکیوں کی بہترین کارکردگی
انہوں نے کہا، "ہماری بیٹیوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس ماہ کے شروع میں فرانس کے شہر بورڈو میں یوروپی لڑکیوں کا ریاضی کا اولمپیاڈ منعقد ہوا۔ اس اولمپیاڈ میں ہماری لڑکیوں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔" مجھے اس باصلاحیت ٹیم پر بہت فخر ہے۔ ٹیم میں ممبئی سے شریا مندھرا، ترواننت پورم سے سنجنا چاکو، چنئی سے شیوانی بارتھ کمار اور کولکتہ سے سریموئی بیرا شامل تھے۔ ہماری ٹیم دنیا میں چھٹے نمبر پر ہے۔ شریا نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی، سنجنا نے سلور میڈل اور شیوانی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔