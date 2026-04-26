'من کی بات' بھارت نے ہوا کی توانائی میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا، دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اپنا ہندوستان: پی ایم مودی

پی ایم مودی نے اتوار کو اپنے مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات کے 133ویں ایپی سوڈ میں کئی اہم مسائل پر بات کی۔

پی ایم مودی کا ریڈیو پروگرام، من کی بات (ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 2:22 PM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مہینے کے آخری اتوار کو اپنا مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات نشر کیا۔ پروگرام کے دوران انہوں نے سائنس سمیت مختلف اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ انہوں نے آج کے نوجوانوں کے مستقبل سے متعلق کئی متاثر کن تبصرے بھی کئے۔

من کی بات کے 133ویں ایپی سوڈ میں، پی ایم مودی نے کہا، "انتخابات کی ہلچل کے درمیان، ہم نے آپ کے پیغامات اور خطوط کے ذریعے ملک کے لوگوں کی کامیابیوں پر اپنی خوشی بانٹ دی ہے۔ اس بار، ہم 'من کی بات' کو ملک کی ایک ایسی ہی اہم کامیابی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے یہ پروگرام قوم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

ایٹمی سائنسدانوں نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی

پی ایم مودی نے کہا، "کچھ دن پہلے، ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے ایک اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تمل ناڈو کے کلپکم میں فاسٹ بریڈر ری ایکٹر نے اہم مقام حاصل کیا ہے۔ یہ مرحلہ ری ایکٹر کے آپریشنل مرحلے کے آغاز کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کے جوہری توانائی کے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔"

ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی: مودی

انہوں نے مزید کہا، "آج کی 'من کی بات' میں، میں ایک ایسی طاقت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو نظر نہیں آتی ہے... لیکن جس کے بغیر ہماری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی ناممکن ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہندوستان کو آگے لے جا رہی ہے۔ یہ ہماری ہوا کی توانائی ہے... آج یہ ہوا کی طاقت ہندوستان کی ترقی کی ایک نئی کہانی لکھ رہی ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں ونڈ انرجی کی پیداوار میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے، ہندوستان نے ونڈ انرجی کی سابقہ ​​56 صلاحیتوں کو حاصل کیا ہے۔ گیگا واٹ آج، ہندوستان ہوا کی توانائی کی صلاحیت میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔"

مئی ماہ کا ایک مبارک موقع کے ساتھ آغاز

پی ایم مودی نے کہا، "مئی کا مہینہ ایک مبارک موقع کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ چند دنوں میں، ہم بدھ پورنیما منائیں گے۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، بھگوان گوتم بدھ کا زندگی کا پیغام آج بھی متعلقہ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ امن اندر سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود پر جیت سب سے بڑی فتح ہے اور بدھ کی تعلیمات آج دنیا کو مزید سکھاتا ہے، اس دور میں متعلقہ تنازعات کو مزید سکھا رہے ہیں۔"

بیٹنگ دی ریٹریٹ اس تہوار کا ایک اہم حصہ

وزیر اعظم نے کہا، "ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ 23 جنوری، نیتا جی سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش سے لے کر 30 جنوری، گاندھی جی کی یوم وفات تک منایا جاتا ہے۔ بیٹنگ دی ریٹریٹ اس تہوار کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں آج آپ سے بیٹنگ دی ریٹریٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ حالیہ برسوں میں مختلف موسیقی کی روایات کے ساتھ اس تقریب میں مختلف بینڈ کی نمائش کی جاتی ہے۔ ہندوستانی موسیقی کی شمولیت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ملک کے لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے۔" اس سال کی بیٹنگ ریٹریٹ تقریب واقعی یادگار تھی۔ فضائیہ، آرمی اور نیوی کے بینڈز نے شاندار پرفارمنس دی۔

تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں ٹیکنالوجی لازمی حصہ

اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ "اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے عجائبات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ماضی کو آسانی سے حال سے جوڑ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حالیہ پیش رفت نے تعلیم سے وابستہ افراد اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت خوشی کی ہے۔"

قیمتی دستاویزات کا ڈیجیٹائزیشن

انہوں نے مزید کہا، "کچھ دن پہلے ہی، نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے ایک وقف شدہ پورٹل پر ایک منفرد ڈیٹا بیس کا اشتراک کیا ہے۔ اس تنظیم نے 200 ملین سے زیادہ قیمتی دستاویزات کو ڈیجیٹائز کیا ہے اور اسے پبلک کیا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی سائٹ دیکھیں۔ یہ ہماری تاریخ کے بارے میں جاننے کا ایک شاندار تجربہ فراہم کرے گا۔"

اولمپیاڈ میں بھارتی لڑکیوں کی بہترین کارکردگی

انہوں نے کہا، "ہماری بیٹیوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس ماہ کے شروع میں فرانس کے شہر بورڈو میں یوروپی لڑکیوں کا ریاضی کا اولمپیاڈ منعقد ہوا۔ اس اولمپیاڈ میں ہماری لڑکیوں نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔" مجھے اس باصلاحیت ٹیم پر بہت فخر ہے۔ ٹیم میں ممبئی سے شریا مندھرا، ترواننت پورم سے سنجنا چاکو، چنئی سے شیوانی بارتھ کمار اور کولکتہ سے سریموئی بیرا شامل تھے۔ ہماری ٹیم دنیا میں چھٹے نمبر پر ہے۔ شریا نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی، سنجنا نے سلور میڈل اور شیوانی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔

