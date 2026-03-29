من کی بات: دنیا بھر میں ایندھن کا بحران، بھارت چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے، پی ایم مودی
وزیر اعظم مودی نے آج 'من کی بات' میں ایندھن کے عالمی بحران اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سمیت کئی اہم مسائل پر بات کی۔
Published : March 29, 2026 at 12:16 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی مارچ کے آخری اتوار کو اپنے مقبول ریڈیو پروگرام 'من کی بات' میں مختلف ایشوز پر اظہار خیال کیا۔ 132 ویں ایپی سوڈ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ "مارچ کا یہ مہینہ عالمی سطح پر انتہائی اہم رہا ہے۔ ہم سب کو یاد ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا کو طویل عرصے تک بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں امید تھی کہ اس بحران پر قابو پانے کے بعد دنیا ایک نئی شروعات کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی، تاہم الگ الگ علاقوں میں مسلسل جنگ اور جد و جہد کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔"
PHOTO | In the 132nd episode of ‘Mann Ki Baat’, Prime Minister Narendra Modi says, " this month of march has been extremely eventful at the global level. we all remember that the world faced numerous problems for a long time due to covid. we expected that after emerging from the… pic.twitter.com/zveG2kCc5R— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "ابھی پچھلے ایک مہینے سے ہمارے پڑوس میں ایک شدید جنگ چل رہی ہے۔ لاکھوں بھارتی لوگ ان ممالک میں خاص طور پر خلیجی ملکوں میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ میں خلیجی ممالک کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہاں مقیم ایک کروڑ سے زیادہ بھارتیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔"
PHOTO | In the 132nd episode of ‘Mann Ki Baat’, Prime Minister Narendra Modi says, " currently, a fierce war has been going on for the past one month in our neighbourhood. lakhs of indian families have relatives living and working in these countries, particularly in the gulf… pic.twitter.com/fmXdVoJ6Wh— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2026
وزیر اعظم مودی نے نوٹ کیا کہ "وہ خطہ جہاں یہ جنگ چل رہی ہے وہ ہماری توانائی اور ایندھن کی ضروریات کا ایک اہم مرکز ہے؛ نتیجتاً، پوری دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ بھارت اپنے عالمی سفارتی تعلقات، مختلف ممالک سے ملی مدد، اور پچھلی ایک دہائی میں اپنی بنائی گئی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے۔"
PHOTO | In the 132nd episode of ‘Mann Ki Baat’, Prime Minister Narendra Modi says, " the region where the war is underway is a major hub of our energy needs, due to which a petrol and diesel crisis is developing worldwide. india is facing these challenges resolutely because of its… pic.twitter.com/BoNoh9ITWV— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2026
پی ایم مودی نے کہا، "بلاشبہ یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے۔ 'من کی بات' کے ذریعے میں ایک بار پھر تمام شہریوں سے متحد رہنے اور مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ جو لوگ اس مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں، انہیں ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ 140 کروڑ شہریوں کے مفادات سے جڑا ہے۔ اس میں مفاد پرست سیاست کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ ملک کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ الرٹ رہیں اور غلط جانکاریوں سے گمراہ نہ ہوں۔"
PHOTO | In the 132nd episode of ‘Mann Ki Baat’, Prime Minister Narendra Modi says, " this is undoubtedly a challenging time. through ‘mann ki baat’, i once again urge citizens to remain united and overcome this challenge. those indulging in politics over this issue should refrain,… pic.twitter.com/tqPql83GEH— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2026
وزیر اعظم مودی نے کرکٹ کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ مہینہ پورے ملک میں کرکٹ کے شائقین کے لیے ناقابل یقین حد تک پرجوش رہا ہے۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی تاریخی فتح نے پوری قوم کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ ہمیں اپنی ٹیم کی شاندار کامیابی پر فخر ہے۔''
PHOTO | In the 132nd episode of ‘Mann Ki Baat’, Prime Minister Narendra Modi says, " this month has been very exciting for cricket fans across the country. india’s historic victory in the t20 world cup has brought joy to the nation. we are all proud of our team’s exemplary… pic.twitter.com/ExPreIwm1d— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2026
اسی کے ساتھ انہوں نے انسٹاگرام کی ایک پوسٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے انسٹا مواد تخلیق کار یوراج دوا کی ایک پوسٹ پر میرے جواب پر تبصرہ کیا۔ یوراج نے مجھ سے اپیل کی تھی کہ میں ان کے والد سے چینی کا استعمال کم کرنے کے لیے کہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میری اس درخواست کا مثبت اثر ہوا، میں سبھی سے کہوں گا کہ چینی کا استعمال کم کریں۔"
