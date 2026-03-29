ETV Bharat / bharat

من کی بات: دنیا بھر میں ایندھن کا بحران، بھارت چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے، پی ایم مودی

وزیر اعظم مودی نے آج 'من کی بات' میں ایندھن کے عالمی بحران اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سمیت کئی اہم مسائل پر بات کی۔

من کی بات کا 132 واں ایپی سوڈ
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 29, 2026 at 12:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی مارچ کے آخری اتوار کو اپنے مقبول ریڈیو پروگرام 'من کی بات' میں مختلف ایشوز پر اظہار خیال کیا۔ 132 ویں ایپی سوڈ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ "مارچ کا یہ مہینہ عالمی سطح پر انتہائی اہم رہا ہے۔ ہم سب کو یاد ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا کو طویل عرصے تک بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں امید تھی کہ اس بحران پر قابو پانے کے بعد دنیا ایک نئی شروعات کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی، تاہم الگ الگ علاقوں میں مسلسل جنگ اور جد و جہد کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا کہ "ابھی پچھلے ایک مہینے سے ہمارے پڑوس میں ایک شدید جنگ چل رہی ہے۔ لاکھوں بھارتی لوگ ان ممالک میں خاص طور پر خلیجی ملکوں میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ میں خلیجی ممالک کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہاں مقیم ایک کروڑ سے زیادہ بھارتیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔"

وزیر اعظم مودی نے نوٹ کیا کہ "وہ خطہ جہاں یہ جنگ چل رہی ہے وہ ہماری توانائی اور ایندھن کی ضروریات کا ایک اہم مرکز ہے؛ نتیجتاً، پوری دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ بھارت اپنے عالمی سفارتی تعلقات، مختلف ممالک سے ملی مدد، اور پچھلی ایک دہائی میں اپنی بنائی گئی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے۔"

پی ایم مودی نے کہا، "بلاشبہ یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے۔ 'من کی بات' کے ذریعے میں ایک بار پھر تمام شہریوں سے متحد رہنے اور مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ جو لوگ اس مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں، انہیں ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ 140 کروڑ شہریوں کے مفادات سے جڑا ہے۔ اس میں مفاد پرست سیاست کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ ملک کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ الرٹ رہیں اور غلط جانکاریوں سے گمراہ نہ ہوں۔"

وزیر اعظم مودی نے کرکٹ کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ مہینہ پورے ملک میں کرکٹ کے شائقین کے لیے ناقابل یقین حد تک پرجوش رہا ہے۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی تاریخی فتح نے پوری قوم کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ ہمیں اپنی ٹیم کی شاندار کامیابی پر فخر ہے۔''

اسی کے ساتھ انہوں نے انسٹاگرام کی ایک پوسٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے انسٹا مواد تخلیق کار یوراج دوا کی ایک پوسٹ پر میرے جواب پر تبصرہ کیا۔ یوراج نے مجھ سے اپیل کی تھی کہ میں ان کے والد سے چینی کا استعمال کم کرنے کے لیے کہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میری اس درخواست کا مثبت اثر ہوا، میں سبھی سے کہوں گا کہ چینی کا استعمال کم کریں۔"

TAGGED:

132TH EPISODE MANN KI BAAT
MANN KI BAAT RADIO PROGRAMME
پی ایم مودی من کی بات
وزیر اعظم نریندر مودی
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.