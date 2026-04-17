لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن ترمیمی بل ناکام، حکومت کو دو تہائی اکثریت نہ مل سکی؛ دیگر اہم بل بھی واپس
ووٹنگ کے دوران ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ نتائج کے مطابق بل کے حق میں 298 جبکہ مخالفت میں 230 ووٹ پڑے۔
Published : April 17, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 8:27 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں جمعہ کے روز ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جب خواتین ریزرویشن سے متعلق آئینی ترمیمی بل مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد مرکز کو نہ صرف اس بل سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اس سے جڑے دیگر دو اہم بل بھی واپس لینے پڑے۔ تفصیلات کے مطابق آئین (131ویں ترمیمی) بل 2026 کو منظوری کے لیے دو تہائی اکثریت درکار تھی، تاہم ووٹنگ کے دوران حکومت مطلوبہ تعداد حاصل نہ کر سکی۔
ووٹنگ کے دوران ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ ایوان میں کل 498 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ لیا، جن میں سے 298 نے بل کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس طرح بل واضح اکثریت حاصل کرنے کے باوجود آئینی تقاضا پورا نہ کر سکا اور مسترد قرار پایا۔ یہ بل پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے پیش کیا گیا تھا، جس پر گزشتہ دو دنوں سے طویل بحث جاری تھی۔
جمعرات کو لوک سبھا میں تقریباً 12 گھنٹے طویل سیشن ہوا، جس میں 123 ارکان نے اظہار خیال کیا، جن میں 56 خواتین ارکان بھی شامل تھیں۔ بل کی ناکامی کے فوراً بعد پارلیمانی امور کے وزیر کیرن رجیجو نے اعلان کیا کہ چونکہ یہ بنیادی بل منظور نہیں ہو سکا، اس لیے اس سے منسلک دیگر دو بل ڈیلیمٹیشن بل 2026 اور یونین ٹیریٹوریز لاز (ترمیمی) بل 2026کو بھی واپس لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ تینوں بل آپس میں “بنیادی طور پر جڑے ہوئے” تھے، اس لیے ایک کی ناکامی کے بعد دیگر پر پیش رفت ممکن نہیں رہی۔
وزیراعظم نریندر مودی نے بحث کے دوران اپوزیشن کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ لوک سبھا نشستوں میں ممکنہ اضافے سے جنوبی ریاستوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپیل کی کہ خواتین ریزرویشن کو سیاسی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ اسے قومی مفاد کے طور پر منظور کیا جائے۔
دوسری جانب اپوزیشن نے اس بل پر سخت تنقید کی اور اسے خواتین کے بجائے سیاسی نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ بحث کے دوران ایوان میں کئی بار ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی، خاص طور پر جب اپوزیشن لیڈروں نے حکومت کی نیت اور پالیسیوں پر سوال اٹھائے۔ راہل گاندھی نے بحث کے دوران حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ بل خواتین کو بااختیار بنانے کے بجائے ذات پات کی مردم شماری کو نظرانداز کرنے اور ملک کے انتخابی نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے انہیں “بالاکوٹ، نوٹ بندی اور دیگر اقدامات کا جادوگر” قرار دیا، جس پر حکمراں جماعت کے ارکان نے شدید احتجاج کیا۔
حکومتی وزراء، بشمول راجناتھ سنگھ اور کیرن رجیجو نے راہل گاندھی کے بیانات کو غیر پارلیمانی قرار دیتے ہوئے ان سے معافی کا مطالبہ کیا۔ یہ بل تین اہم قوانین آئینی ترمیم، ڈیلمیٹیشن بل اور یونین ٹیریٹریز ترمیمی بل کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، جن کے ذریعے لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 850 تک لے جانے کی تجویز بھی شامل تھی۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حکومت کا مؤقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن بظاہر خواتین ریزرویشن کی حمایت کرتی ہے لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اور بدلتے حالات کے پیش نظر حلقہ بندی (ڈیلیمٹیشن) ناگزیر ہے۔
بل کی ناکامی کے بعد لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اجلاس کو ہفتہ 18 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ اس پیشرفت نے نہ صرف خواتین ریزرویشن کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے بلکہ حکومت کی قانون سازی کی حکمت عملی پر بھی نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حکومت اس بل کو مستقبل میں کسی نئی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ پیش کرتی ہے یا نہیں۔
