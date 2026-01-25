بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن گیا: پی ایم مودی
وزیراعظم نے ریڈیو پروگرام من کی بات میں آلودگی سے لے کر اسٹارٹ اپس، سائنس اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : January 25, 2026 at 12:45 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے مہینے کے آخری اتوار کو من کی بات سے خطاب کیا۔ یہ سال کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ "یہ سال 2026 کا پہلا ریڈیو پروگرام ہے۔ کل 26 جنوری کو ہم اپنا یوم جمہوریہ منائیں گے۔ اس دن ہمارا آئین نافذ ہوا تھا۔ یہ دن یعنی 26 جنوری ہمیں اپنا آئین کے بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔"
پی ایم مودی نے کہا کہ "جس طرح ہم سالگرہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ویسے ہی جب بھی کوئی نوجوان پہلی بار ووٹر بنے تو پورے محلے، گاؤں یا شہر کو مل کر اسے مبارکباد دینا چاہیے اور مٹھائیاں بانٹنی چاہیے۔ اس سے ووٹنگ کے بارے میں بیداری بڑھے گی اور اس احساس کو تقویت ملے گی کہ ووٹر بننا کتنا ضروری ہے۔"
During the 130th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " ananthapur in andhra pradesh is a region that has been grappling with a severe drought. the soil here is red and sandy, which is why people face water shortages. many areas here (ananthapur) do not receive rain for… pic.twitter.com/AoFjRWoaHr— ANI (@ANI) January 25, 2026
اسٹارٹ اپ سے جڑے نوجوان کو پی ایم مودی سلام
انہوں نے مزید کہا کہ "اے آئی، اسپیس، نیوکلیئر انرجی، سیمی کنڈکٹرز، موبلٹی، گرین ہائیڈروجن، بائیوٹیکنالوجی — آپ جو بھی نام لیجیے، آپ کو اس شعبے میں کام کرنے والا ایک بھارتی اسٹارٹ اپ ملے گا۔ میں اپنے تمام نوجوان دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اسٹارٹ اپ سے وابستہ ہیں یا اسٹارٹ اپ شروع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آئیے ہم جو کچھ بناتے ہیں اس کی کوالٹی بہتر بنانے کا عزم کریں۔ ہم مہارت کو اپنا بنچ مارک بنائیں۔"
بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام
من کی بات کے 130ویں قسط میں پی ایم مودی نے کہا کہ "ان دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ رجحان دیکھ رہا ہوں۔ لوگ سال 2016 کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے میں آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک یاد شیئر کرنا چاہوں گا۔"
دس سال پہلے جنوری 2016 میں ہم نے ایک بڑے سفر کا آغاز کیا۔ تب ہم نے محسوس کیا کہ چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ ملک اور نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ آج بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن گیا ہے۔ یہ اسٹارٹ اپ باکس سے باہر ہیں۔ وہ ایسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں جن کا 10 سال قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
During the 130th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " these days i am seeing an interesting trend on social media. people are reliving their memories of the year 2016. in the same spirit, today i too would like to share one of my memories with you. ten years ago, in… pic.twitter.com/xgQMiQmOCc— ANI (@ANI) January 25, 2026
ندی کی بحال
پی ایم مودی نے آلودگی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ "تمسا ندی، جو ایودھیا سے بہتی ہے اور گنگا میں شامل ہوتی ہے، کبھی اس خطے کے لوگوں کے لیے لائف لائن تھی، لیکن آلودگی نے اس کے بلاتعطل بہاؤ کو روک دیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اسے بحال کرنے کے لیے مہم چلائی، اور سب کی کوششوں سے یہ دریا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔"
آندھرا میں 10 سے زیادہ تالاب بحال
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ "آندھرا پردیش میں اننت پور ایک ایسا علاقہ ہے جو شدید خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہاں کی مٹی سرخ اور ریتیلی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے کئی علاقوں (اننتا پور) میں طویل عرصے تک بارش نہیں ہوتی۔
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقامی لوگوں نے تالابوں کی صفائی کا فیصلہ کیا۔ انتظامیہ کی مدد سے 'اننتا نیرو سنرکشنم پروجیکٹ' شروع کیا گیا۔ 10 سے زائد تالابوں کو بحال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 7000 سے زائد درخت لگائے گئے ہیں۔
During the 130th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " just as we wish and celebrate birthdays similarly, whenever a young person becomes a voter for the first time, the entire neighbourhood, village, or city should come together to congratulate them and distribute… pic.twitter.com/YY42yykj9k— ANI (@ANI) January 25, 2026
بھارت ملائیشیا ثقافتی تعلقات پر اظہار خیال
مودی نے کہا کہ "دنیا کے کونے کونے میں بھارتی تہوار بڑے جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ بھارتی نژاد ہمارے بہن بھائی تمام ثقافتی رونقوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملائیشیا میں ہماری ہندوستانی برادری بھی اس سلسلے میں بہترین کام کر رہی ہے۔"
ملائیشیا میں 500 سے زیادہ تامل اسکول ہیں۔ تمل زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ دیگر مضامین بھی تمل میں پڑھائے جاتے ہیں۔ مزید برآں، تیلگو اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دیگر ہندوستانی زبانوں پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ بھارت اور ملائیشیا کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں ایک معاشرہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔
اسے 'ملائیشیا انڈیا ہیریٹیج سوسائٹی' کہا جاتا ہے۔ گذشتہ ماہ ملائیشیا میں 'لال پاد ساڑی' نام واک کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس ساڑھی کا ہماری بنگال کی ثقافت سے خاص تعلق ہے۔ اس تقریب نے اس ساڑھی پہنے ہوئے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد کا ریکارڈ قائم کیا، جسے ملائیشین بک آف ریکارڈز میں درج کیا گیا تھا۔"
چاندنکی گاؤں کا منفرد کمیونٹی کچن
پی ایم مودی نے کہا کہ "گجرات کے بہراجی کے گاؤں چاندنکی کی ایک انوکھی روایت ہے۔ یہاں کے لوگ، خاص طور پر بزرگ، اپنے گھروں میں نہیں پکاتے ہیں۔ اس کی وجہ گاؤں کا بہترین کمیونٹی کچن ہے۔ اس کمیونٹی کچن میں پورے گاؤں کا کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ روایت پچھلے 15 برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اقدام نہ صرف لوگوں کو جوڑتا ہے بلکہ خاندانی احساس کو بھی فروغ دیتا ہے۔"
