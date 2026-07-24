ہماچل میں ٹاٹا سومو پر پہاڑی پتھر گرنے سے 13 افراد ہلاک، 2 زخمی
حادثے میں چھ ماہ کے بچے سمیت تیرہ افراد جاں بحق ہوگئے۔ حادثہ ایک دور دراز علاقے میں پیش آیا جہاں نیٹ ورک نہیں تھا۔
Published : July 24, 2026 at 5:27 PM IST
چمبہ: ہماچل پردیش میں چمبا اور لاہول سپتی اضلاع کی سرحد پر ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ پنگی-ادے پور روڈ پر ٹاٹا سومو پر پہاڑ سے کئی پتھر گرنے سے 13 افراد ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔
لاہول سپتی ضلع کی پولیس سپرنٹنڈنٹ شیوانی مہلا نے بتایا کہ یہ حادثہ ادے پور پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں پیش آیا، جہاں کدو نالہ کے پاس رجسٹریشن نمبر HP01M2210 والی گاڑی پر پہاڑ سے پتھر گرے۔ اس حادثے میں ڈرائیور بیر سنگھ سمیت کل 13 افراد ہلاک ہو گئے۔
حادثے کے بعد کی تصاویر دل دہلا دینے والی ہیں۔ گاڑی پر کئی پتھر گرے جس سے گاڑی بکھر گئی۔ یہ حادثہ چمبہ اور لاہول سپتی اضلاع کی سرحد پر پیش آیا۔ چمبہ ضلع کے بھرمور کے ایم ایل اے ڈاکٹر جنک راج نے سوشل میڈیا پر حادثے کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ پانگی-ادے پور روڈ پر ٹاٹا سومو گاڑی کے گرنے سے 13 افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے۔ تمام مرنے والوں کا تعلق چمبا ضلع کی وادی پنگی سے تھا۔ ایم ایل اے نے چمبہ اور لاہول سپتی ضلعی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ امدادی کارروائیوں کو تیز کریں۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ کی جانب پہلے ہی روانہ ہو چکی ہیں۔
پولیس موقع پر پہنچ گئی
ڈی سی چمبا مکیش ریپاسوا نے بتایا کہ کدو نالہ کے قریب پہاڑ سے ایک کار پر پتھر گرنے کی اطلاع سے گاڑی کو نقصان پہنچا۔ حادثے کا مقام انتہائی دور دراز ہے اور وہاں سگنلنگ کی کمی ہے جس کی وجہ سے حادثے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ علاقہ لاہول سپتی ضلع میں آتا ہے۔ اس لیے بی آر او اور مقامی پولیس کے ساتھ ضلع چمبہ سے پولیس کی ایک ٹیم کو بھی جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا ہے۔