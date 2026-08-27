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دہلی فسادات کیس: 32 سالہ اسکریپ ڈیلر کے قتل معاملے میں 13 ملزمان بری

عدالت نے کہاکہ استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ملزمان نے فسادات میں حصہ لیا تھا۔

دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت
دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت (File Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2026 at 11:05 AM IST

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نئی دہلی: دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے دہلی فسادات کے دوران ایک اسکریپ ڈیلر کے قتل کے 13 ملزمان کو بری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے ان 13 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی گواہ نے استغاثہ کے موقف کی تائید نہیں کی۔

عدالت نے واضح کیا کہ تمام ملزمان اس غیر قانونی ہجوم کا حصہ تھے جس میں تقریباً 250 لوگ شامل تھے۔ تاہم، عدالت کا کہنا تھا کہ استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ملزمان نے فسادات میں حصہ لیا تھا۔

عدالت نے مزید کہا کہ محض کسی ہجوم کا حصہ ہونے کی بنیاد پر ملزم کے بارے میں تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مہلک ہتھیاروں سے لیس تھا، جب تک کہ ان الزامات کے پختہ شواہد موجود نہ ہوں۔

پولیس کے مطابق، فسادیوں کے ہجوم نے 32 سالہ اسکریپ ڈیلر کو قتل کیا تھا اور یہ ہجوم آتش زنی، قتل اور ڈکیتی میں ملوث تھا۔ دہلی پولیس نے اس معاملے کے چشم دید گواہ کے طور پر دیویش راجپوت کا بیان درج کرایا تھا، لیکن دیویش راجپوت عدالت میں اپنے بیان سے مکر گیا۔

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عدالت کے مطابق استغاثہ کے کچھ گواہوں نے چند ملزمان کی شناخت تو ضرور کی، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ آیا ملزمان اسکریپ ڈیلر کے قتل یا ڈکیتی میں ملوث تھے یا نہیں۔

نفرت انگیز تقاریر کے الزامات پر عدالت نے کہا کہ ہجوم بھلے ہی 'جے سیا رام' اور 'ہر ہر مہادیو' کے نعرے لگا رہا تھا، لیکن محض نعرہ لگانا تب تک کوئی جرم نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔

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